Нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, - немецкий министр
Россия целенаправленно атакует сельское хозяйство в Украине, поэтому нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод.
Об этом заявил министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир газетам медиагруппы Funke, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
"Мы получаем тревожные новости из Украины, где российские войска, очевидно, также намеренно разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру и цепочки поставок", – заявил Оздемир.
Он предупредил, что это может отразиться на показателях украинского сельского хозяйства и, следовательно, на мировых поставках.
"Война России против Украины все больше оборачивается атакой на международное сообщество", - заявил политик от партии "Зеленых".
Стратегия президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы "разжигать конфликты, а для этого он увеличивает голод", поэтому министр настаивает на увеличении поставок оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод.
Важно, "чтобы Запад поддержал Украину дополнительным, более эффективным оружием – и Германия не должна быть освобождена от этого", - подчеркнул министр.
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Меньше будет орков - меньше будет "ртов"...
Менше дивися пропогандонів, будеш менше нести чухні
О каком пудинге может идти речь,
Если ты ещё не доел мяса!"
Слова учителя из песни "Anoter brick in the wall" группы Пинк Флойд.
https://youtu.be/HWd60ndbkeY
але про зброю правильно каже, давайте.
Німцям тільки так і буде зрозуміло
Щодо вскукареків подоляківських ботів про те, що Германія не дая нам зброю.
Я Панцерфауст вчора в руках тримав, MG-3 вже, юо ті три штуки бачив, а нмецькі каски були у військах та теробороні ще місяць тому.
Отже Германія ВЖЕ зробила для України більше, ніж більшість Слуг народу.
Стратегия президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы "разжигать конфликты, а для этого он увеличивает голод", поэтому министр настаивает на увеличении поставок оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод".
Писец, какие глубокие мысли и выводы роятся в голове этого министра!
То есть когда Украина отстаивать общие интересы, свою независимость и является фортпостом Европы от вторжения ордынцев - это недостаточно веские причины для поставки вооружения.
А когда появляется угроза голода в Африке и Азии - это всё, Европу ждёт нашествие беженцев из тех регионов, и приходится чесать репу, что с этим делать.
Хотя один выход есть - их можно кормить газом и поить нефтью. Заодно предоставится возможность посмотреть, насколько сыты они ими будут.