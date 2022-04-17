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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия (6726) голод (147) оружие (10028)

Нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, - немецкий министр

голод

Россия целенаправленно атакует сельское хозяйство в Украине, поэтому нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод.

Об этом заявил министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир газетам медиагруппы Funke, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Мы получаем тревожные новости из Украины, где российские войска, очевидно, также намеренно разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру и цепочки поставок", – заявил Оздемир.

Он предупредил, что это может отразиться на показателях украинского сельского хозяйства и, следовательно, на мировых поставках.

"Война России против Украины все больше оборачивается атакой на международное сообщество", - заявил политик от партии "Зеленых".

Стратегия президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы "разжигать конфликты, а для этого он увеличивает голод", поэтому министр настаивает на увеличении поставок оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод.

Важно, "чтобы Запад поддержал Украину дополнительным, более эффективным оружием – и Германия не должна быть освобождена от этого", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны – около 20,3 тыс. человек, 165 самолетов, 146 вертолетов, 773 танка и 2 002 бронированные машины
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Топ комментарии
+21
начали подозревать, шо остаются без второго и компота ))
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17.04.2022 10:14
+21
Захід і без шантажу допомагає.
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17.04.2022 10:17
+17
Наконец-то запад и остальной мир нашли вескую причину для того чтобы с утроенной энергией поставлять Украине летальное и прочее оружие, заодно и опробовать его эффективность на орках в реальных условиях..
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17.04.2022 10:29
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И это логично!
Меньше будет орков - меньше будет "ртов"...
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17.04.2022 10:14 Ответить
начали подозревать, шо остаются без второго и компота ))
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17.04.2022 10:14 Ответить
Наконец-то запад и остальной мир нашли вескую причину для того чтобы с утроенной энергией поставлять Украине летальное и прочее оружие, заодно и опробовать его эффективность на орках в реальных условиях..
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17.04.2022 10:29 Ответить
Украину хотят видеть железным кулаком который ****** *********👊💥
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17.04.2022 10:48 Ответить
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17.04.2022 11:23 Ответить
Захід став постачати зброю ще до війни, що і стало однією з причин провалу кацапів.
Менше дивися пропогандонів, будеш менше нести чухні
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17.04.2022 12:39 Ответить
"Не съешь мясо, тогда не дам никакого пудинга!
О каком пудинге может идти речь,
Если ты ещё не доел мяса!"

Слова учителя из песни "Anoter brick in the wall" группы Пинк Флойд.
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17.04.2022 10:31 Ответить
"А кусять хотеця, да?"
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17.04.2022 12:33 Ответить
Я б на месте правительства зерно только на оружие менял - самолёты, танки, дроны и т.д. Хотите избежать голода, помогите нам победить.
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17.04.2022 10:15 Ответить
Захід і без шантажу допомагає.
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17.04.2022 10:17 Ответить
Країни ЄС та США з Канадою самі цілком забеспечують себе продовольством, голод загрожує Африці й Близькому Сходу. Яку зброю ти хочеш отримати від останніх?
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17.04.2022 10:20 Ответить
Забезпечують звісно, але без українських круп і меду, ціна на своє буде вища. Точніше вже подорожчало, як каже мій німецький друг
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17.04.2022 10:28 Ответить
Подтверждаю.
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17.04.2022 12:15 Ответить
Ошибаешься. что Европа сама себя прокормит. Уже масло растительное в Греции подскочило с 1.50 до 3.80. Мука с 0.80 до 1 80
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17.04.2022 10:30 Ответить
Зростання цін не означає відсутність продовольства в Європі, якій ніщо не загрожує.
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17.04.2022 13:36 Ответить
Сто років тому ЗУНР так і робила- нафту з Карпат міняла тільки на зброю з Чехословаччини
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17.04.2022 10:29 Ответить
Не можу не погодитись. Уйло хоче бути властителем світу. Енергоресурси, їжа. Тому, його не цікавлять міста, йому потрібна українська земля і певна кількість рабів, для її обробки.
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17.04.2022 10:15 Ответить
Рабы пуйлу тоже не нужны. Нарасие есть только один критерий успешности царя - прирост территории. Главная гордость, о которой талдычат в школах - самая большая в мире территория. Поэтому пуйлу так важны территориальные приобретения. Он может заморить полраисе голодом, но если Крым останется в составе россии - пусть никто в мире этого не признает - на него будут молиться, как на сталина. Если потеряет Крым - будет для россиянцев худшим правителем в истории. Он не просто это понимает - он сам по-другому думать не умеет.
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17.04.2022 11:53 Ответить
ось що дефіцит *хрючєва* у підпорядкованих тобі Африках Азіях робить з Європейцями, вони буквально прозрівають! просто зцілюється *кретинізм* на очках, якесь ДИВО! українців то не дуже шкода, а ось всіляких бабізян і аладинів так...
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17.04.2022 10:16 Ответить
Они бояться ,что чернож...опые полезут с Африки миллионами в европу-так что ничего личного,просто бизнес-как говорят протестанты
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17.04.2022 10:34 Ответить
голод в Африці та Азії призведе до потоку біженців і ймовірно початку там воєн за їжу, що збільшить цей потік. Європі цього не потрібно, а х-ло саме цього і домагається. зруйнувати світовий устрій в надії, що лапоть мордора вилізе на вершину. Схоже, що він дійсно рухається по сценарію казки "золота рибка". І кінець казки все ближче.
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17.04.2022 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ELoHUK2UE7k
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17.04.2022 10:16 Ответить
красивое: рашистов "Вербой" накрыли:
https://youtu.be/HWd60ndbkeY
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17.04.2022 10:17 Ответить
железная логика! немецкая!
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17.04.2022 10:17 Ответить
рашистської нафти в рот не покладеш і газом не не занюхаєш.
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17.04.2022 10:17 Ответить
То что гибнут люди в Украине как то не заставлялр ускориться. Или заставляло но не так..
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17.04.2022 10:17 Ответить
зі Святом вас ! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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17.04.2022 10:21 Ответить
Как бы и заставляет, но только на хлеб и воду..Слишком всё медлительно.., как-бы не оказалось не ко времени
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17.04.2022 10:23 Ответить
ага, нічим стане годувати ліниву гопницьку Еритрею і Сомалі.
але про зброю правильно каже, давайте.
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17.04.2022 10:24 Ответить
Мій друг з Німеччини вже місяць тому відчув на собі дефіцит мучних виробів, круп, і олії. Це він ще про мед не знає. Навіть не здорожчання а дефіцит. А прямо зараз казав що закупив туалетного паперу бо все дорожчає і зникає з полиць.
Німцям тільки так і буде зрозуміло
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17.04.2022 10:26 Ответить
В болгарии все спокойно и обычно❗С чего бы в Германии перебои начались❓
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17.04.2022 10:52 Ответить
@Rooftop564

Щодо вскукареків подоляківських ботів про те, що Германія не дая нам зброю.

Я Панцерфауст вчора в руках тримав, MG-3 вже, юо ті три штуки бачив, а нмецькі каски були у військах та теробороні ще місяць тому.

Отже Германія ВЖЕ зробила для України більше, ніж більшість Слуг народу.
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17.04.2022 10:27 Ответить
-Гут,гут Оздемір!
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17.04.2022 10:29 Ответить
Недавно 1+1 решили снять сюжет о бронетанковом заводе, где ремонтировали трофейную российскую технику, в частности БМП-3 и танки Т-72Б3. По этому видео довольно легко было вычислить местоположение цеха и в телеграм-каналах русни появилась такая информация. Через некоторое время на завод прилетели орочьи ракеты, в результате чего здание было повреждено, много погибших.
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17.04.2022 10:30 Ответить
Треба зброя свинособак загнати в будку і відвести погорозу Третьої світової.
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17.04.2022 10:31 Ответить
Х***ло с помощью крымского канала будет в очередной раз пытаться снять с окупированного крыма санкции. Сейчас когда вопреки заверениям наших властей что *такога не может быть* в крым пошла днепровская вода и там начали засевать поля массово зерновыми. На росийских ресурсах уже проскакивают высказывания что ето все неспроста а кремль готовит предложение в ООН о якобы поставках зерновых из крыма в голодающие страны. Для етого нужно снять с крыма некоторые санкции
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17.04.2022 10:35 Ответить
Ху яку им, а не снятие сануций🖕❗
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17.04.2022 10:54 Ответить
німці, будь ласка, слухайте цю розумну людину!
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17.04.2022 10:42 Ответить
Ну так шевеліть "булками".
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17.04.2022 10:44 Ответить
В Еспанії продукти виросли. Соняшникова олія пропала. Мука стала дорожча вдвічі.
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17.04.2022 10:47 Ответить
Матка! Яйко, млеко, курка-сало? Партисанен!?
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17.04.2022 10:48 Ответить
Нарешті розумні думки.
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17.04.2022 10:51 Ответить
"Война России против Украины все больше оборачивается атакой на международное сообщество", - заявил политик от партии "Зеленых".
Стратегия президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы "разжигать конфликты, а для этого он увеличивает голод", поэтому министр настаивает на увеличении поставок оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод".

Писец, какие глубокие мысли и выводы роятся в голове этого министра!
То есть когда Украина отстаивать общие интересы, свою независимость и является фортпостом Европы от вторжения ордынцев - это недостаточно веские причины для поставки вооружения.
А когда появляется угроза голода в Африке и Азии - это всё, Европу ждёт нашествие беженцев из тех регионов, и приходится чесать репу, что с этим делать.
Хотя один выход есть - их можно кормить газом и поить нефтью. Заодно предоставится возможность посмотреть, насколько сыты они ими будут.
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17.04.2022 10:51 Ответить
золотые слова, неужели начинает доходить...
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17.04.2022 10:51 Ответить
Бачите,яка Україна важлива для світу.А раніше багато хто насміхався і казав,та що там та аграрна країна.Після війни не повинно тут бути князьків,олігархів,інших покидьків.Бо вони разом з москалями принижували Україну і не давали розвиватися.
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17.04.2022 11:33 Ответить
Хорошо что настаивает.Спасибо что дали и собираются передать.Остается лишь смутное подозрение,что голову чесать начали,когда на горизонте замаячил серьезный дефицит продовольствия из-за прекращения поставок из Украины и вероятный наплыв беженцев из Азии и Африки вследствии голода.Собственно вопрос,неужели германское правительство не имеет серьезных аналитиков просчитать последствия войны? Надеялись,что обойдется,Хутин обломавшись отступит или думали что проглотит Украину ,а они дальше будут жить как жили?
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17.04.2022 11:33 Ответить
Німці мали б обрати цього Оздеміра канцлером, бо всі інші кандидати вважають, що нафту можна їсти.
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17.04.2022 11:43 Ответить
Ниче, сейчас великий дипломат Боневтик кроме Штайнмаера пошлет на йух и Шольца и уж точно поставки так и попрут. А, шо? Нужно же оманское бабло как то отрабатывать
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17.04.2022 11:49 Ответить
Не помешала бы поставка, втихаря, нескольких ракет с ядерными боеголовками, на случай если Пу решится на ядерный удар по Украине. А то усиление санкций в этом случае от "западников" уже не канают -- нужна только соответствующая ответка.
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17.04.2022 12:20 Ответить
Здравая мысль, приветствую.
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17.04.2022 12:34 Ответить
Здравая мысль, приветствую. А еще, нужно давать оружие просто потому, чтобы не быть говнюками, которым руку жать не хочется.
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17.04.2022 12:36 Ответить
В Італії тістечка здорощали. Бідолашні італійці, зараз ранкова кава їм буде не по кайфу.
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17.04.2022 13:03 Ответить
А если бы не голод - то можно и не давать вооружение? Ругаться нельзя, но очень хочется!
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17.04.2022 13:05 Ответить
Фоток статье-тянутруки к покушать. В Африке круглый год лето. Можно минимум по два раза урожаи собирать. Может неграм начать работать?
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17.04.2022 13:56 Ответить
 
 