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Новости Война
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Ватикан (178) Папа Римский (418) Пасха (353) Франциск (155)

Папа Римский Франциск высказался о войне в Украине на пасхальной мессе: "Все мы молимся за вас и с вами"

франциск

На пасхальной мессе в Ватикане Папа Римский Франциск выразил украинцам слова поддержки и сказал "Христос Воскрес" на украинском языке.

Отмечается, что Папа выступил на мессе, но не вел ее из-за проблем с ногами. Он говорил "о тьме войны" и "осудил жесткость войны в Украине", пишет ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Все мы молимся за вас и с вами. Мы молимся, потому что так много страданий. Мы можем только предоставить вам нашу компанию, наши молитвы и сказать вам: "Мужайтесь, мы с вами"", – сказал Франциск.

Он закончил выступление фразой "Христос воскрес" на украинском языке.

Отмечается, что на мессе присутствовал освобожденный из российского плена Иван Федоров – мэр временно оккупированного Мелитополя. Папа встретился с украинской делегацией накануне.

Смотрите также: В Ватикане провели скандальную акцию примирения, крест держали украинка и россиянка. ВИДЕО

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Топ комментарии
+27
шо й то Папанька как-то начал заговариваться... хочет примирить с кацапами... нет... не надо... презираю каждого первого свинорылокозломордого кацапа и желаю ему смерти... никакого примирения... кацап должен быть мертвым... каждый первый...
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17.04.2022 10:20
+24
а, це та особа, що назвала гумдопомогу Українцям - "расизмом", бо, бачте, ми "надто білі". сволота. А ще щось там "співав" про "примирення" українців з касапами. Тобто, він цілком свідомо й лицемірно прирівняв українців, котрі піддаються неприкритому геноциду з боку Росії з російськими катами, вбивцями, гвалтівниками й військовими злочинцями. Бо бачте, не подобається йому, що українці, замість страждати - чинять активний опір. Мабуть, гріють кишені мільярди ху"ла в банку Ватикану?
хай йде за кораблем разом зі своїм гнилим "привітанням". Несить нового "папу" - цей "зламався".
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17.04.2022 10:34
+22
За корабль помолился? а то в последнее время не ясно кому он сочувствует.
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17.04.2022 10:21
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шо й то Папанька как-то начал заговариваться... хочет примирить с кацапами... нет... не надо... презираю каждого первого свинорылокозломордого кацапа и желаю ему смерти... никакого примирения... кацап должен быть мертвым... каждый первый...
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17.04.2022 10:20 Ответить
ниже - ссылка поцчему эти поцы так любят рашку..... Чмудо еси было же! три еле дышащих от голода девочки видели что то там мол.
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17.04.2022 10:57 Ответить
маркер - мова окупанта
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17.04.2022 11:27 Ответить
За корабль помолился? а то в последнее время не ясно кому он сочувствует.
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17.04.2022 10:21 Ответить
за маскву малілся гундяєв....і
по-гундяєвскі: "карабль пішов в путінскій рай....."
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17.04.2022 10:42 Ответить
Іноді, краще танцювати танго... па-па!
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17.04.2022 10:23 Ответить
"Будьте мужніми, ми з вами"", - сказав Франциск. , але більшісь українців після влаштованої паптським престолом , по заказу рашистського вбивці, Хресної ходи, більше не з Папою і Ватіканом.
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17.04.2022 10:25 Ответить
Беляков, ти якийсь підозрілий сам.
Папа не прочитає ці коменти, не боїсь.
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17.04.2022 10:33 Ответить
Каво ВАС?
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17.04.2022 10:35 Ответить
Это кто союзник, Ватикан?
Просто любопытно узнать, в чём заключается его помощь и поддержка, не считая молебенов. Может они незримым образом усиливают наш отпор агрессору, или все ангелы и архангелы уже сражаются в интернациональных батальонах?
Ватикан в происходящем просто сторонний наблюдатель, который тоже хочет держатся в общем мейнстриме и не выпадать из него.
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17.04.2022 11:16 Ответить
я нічого не маю проти католиків і вітаю всіх із святою Пасхою!
але, вибачте, папа Франціск - ієзуїтське лайно
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17.04.2022 10:33 Ответить
Ієзуіти відпочивають...
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17.04.2022 10:57 Ответить
Папа Франциск - монах ордена Іісуса Христа, тобто ієзуїт
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17.04.2022 11:34 Ответить
а, це та особа, що назвала гумдопомогу Українцям - "расизмом", бо, бачте, ми "надто білі". сволота. А ще щось там "співав" про "примирення" українців з касапами. Тобто, він цілком свідомо й лицемірно прирівняв українців, котрі піддаються неприкритому геноциду з боку Росії з російськими катами, вбивцями, гвалтівниками й військовими злочинцями. Бо бачте, не подобається йому, що українці, замість страждати - чинять активний опір. Мабуть, гріють кишені мільярди ху"ла в банку Ватикану?
хай йде за кораблем разом зі своїм гнилим "привітанням". Несить нового "папу" - цей "зламався".
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17.04.2022 10:34 Ответить
воно такий аргентинський лівак, що аж суть своєї віри забуває
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17.04.2022 11:08 Ответить
Я десь раніше читала, що на "расизм"обурився не папа, а голова BOОЗ Гебреісус. Позаздрив чорношкірий! Для папи такі вимови були б повною профнепридатністю. Не треба валити все в одно - гімнюків у світі багато.
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17.04.2022 13:15 Ответить
оба обурилися
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17.04.2022 17:16 Ответить
Шла бы ты домой, Пенелопа!!!
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17.04.2022 10:37 Ответить
Ганьба ватному папі!Слуга сатани путіна!
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17.04.2022 10:38 Ответить
Папа Франциск образив українців.
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17.04.2022 10:41 Ответить
Дуже образив...
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17.04.2022 14:27 Ответить
Папа Московський проведенням акції про несення хреста українкою і кацапкою показав віртуальне розуміння того, що проходить в Україні. Він урівняв ворога і жертву. Та не нападали ми на росію, ми боронимося і це різні речі.
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17.04.2022 10:43 Ответить
Це фото треба показати Папі Римському, щоб у цього миротворця, блд, або очі відкрилися або совість прокинулася. Шоб воно більше не пропонувало українцям разом з росіянами хрести носити.
Треба організувати понтифіку візит до України із заїздом до Бучі, Ірпеня, Бородянки, Харкова та Маріуполя. Щоб це святе опудало думало перш ніж щось робити.
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17.04.2022 10:44 Ответить
нижче посилання.
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17.04.2022 10:58 Ответить
краще хай Папа Московський приїде в Маріуполь і візьме за руку українку і пройде вулицями міста, призиваючи кацапів припинити окупацію. Слабо? Тоді б точно зрозумів, якщо вижив би, хто є хто і що хто робить. Пропала в мене довіра до Папи.
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17.04.2022 11:12 Ответить
Та все він знає.Вони просто баблом москальським замарзані.
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17.04.2022 11:24 Ответить
Пішов під три чорти кацапський холуй!
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17.04.2022 10:46 Ответить
лже папа або гундяй римский
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17.04.2022 10:47 Ответить
Дивлюсь я, що люди наче інші, а риторика та сама. Політика неназивання парашної ********* в контексті війни в Україні, "молимося за вас" а в той же час робите хресну ходу в якій згвалтована разом з гвалтівником несе хрест. "Не можемо надати вам нічого крім нашої молитви", а в той же час тримаєте грошенятка кривавого ******** пуцєна в своєму банку. Називаєте расистами людей, що надають підтримку українським біженцям в Європі...
Вибачте, ватиканські панове, але ви - ті ще гніди. Абсолютно нічим не кращі за гундяя. "Судіть їх по ділам їх", пам'ятаєте?
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17.04.2022 10:47 Ответить
віра вірою, а ватиканський банк з кацапським вкладеним у моцкальського піпла баблом- "то наше всьо"
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17.04.2022 11:10 Ответить
Але в чомусь цей гнилуватий "папа" правий. Всі ці гвалтування, вбивства й катування Українців - це наша розплата за нашу ж власну меншовартість й упослідженість. Це відбувається з нами, бо ми підсвідомо того хотіли і багато хто хоче й досі - аби з нами так чинили. Бо інакше, українці б не проголосували за відверто проросійського блаЗеня під час російсько-української війни.
За блаЗеня, що перед тим обізвав нас, блазнюючи, перед тими самими росіянами, фактично усіх - "прастітуткамі-порноактрісамі-педе6астамі", що готові "приймати" з усіх боків". Саме за того блаЗеня, що давав концерти в ОРДЛО в 2014 році і чия жінка закликала українців здавати нашим вбивцям координати переміщення наших Збройних Сил.
Саме українці прийшли й підписалися під цим.
_Три рази_
- в березні, в квітні і липні 2019 року.
Тому, в тому, що українці несуть того хреста разом із власними катами, є своя страшна логіка. Хоч якби огидно це було.
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17.04.2022 11:13 Ответить
Це - повний брєд! Victim shaming як воно є, в своєму базовому, конченому вигляді.
Ні, це так не працює. Кого б ми не вибирали, це не дає жодному ватноцефалу ніякого права вводити війська на нашу суверенну територію, не дає ніякого права відмовляти нам в праві на національну ідентичність, не дає ніякого права гвалтувати та вбивати наших людей.
А вам треба голову лікувати, бо схоже що над вами вже попрацювала пропаганда парашної *********.
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17.04.2022 12:57 Ответить
ми не святі ! ми віруємо у Божу справедливість, у Боже Благословіння для всіх захисників України,
у невідворотність покарання вбивць і катів... і у рай для безвинно вбитих дітей і зґвалтованих жінок...
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17.04.2022 10:50 Ответить
пошёл этот папа вслед за русским корблём!цензор уже написал что он агитироваал за рашку,мразь в рясе!
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17.04.2022 10:51 Ответить
на"уй - це туди ---->
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17.04.2022 11:18 Ответить
Пипа, а как там бабло Пусина и Гундяева? рясу не жмет? иди в палеонтологический музей и сожги его вместе с сотрудниками за ересь - сомневаются шо планете 7000 лет, как должны верить рабы жалкие.
https://site.ua/victor.tregubov/papa-za-shho-comu-vatikan-tak-prixilnii-do-rosiyi-i7xjlz1

Видите - эти попы, приняв, то есть, с радостью признав бред полоумных полуголодных бомжей, "примиряют" жертву с мясником, который с удовольствием потом сожрет и этих попов, хотя.... попы то любому сцарьку служат, так шо..... Яхве - разберись.
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17.04.2022 10:52 Ответить
ти нам не папа, а гамнюк
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17.04.2022 10:52 Ответить
мальчік, тебе папа в попу хрестив
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17.04.2022 11:15 Ответить
А хіба Ісус Христос був католиком? Багато католиків лукавий теж "хрестив" , своїми копійками .
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17.04.2022 11:19 Ответить
Пішов цей папа в попу!!! Були ж до нього нормальні, а це якийсь неадекват...
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17.04.2022 10:53 Ответить
Спочатку християн згодовували левам на гладіаторських аренах, бо вони вірили в єдиного Бога, потім Церква боролася з єретиками і відьмами і спалювала на багаттях єретиків!
Замордували в Європі 14 млн.послідовників Сатани!
А тепер ви влаштовуєте ходу з несенням хреста кацапкою і жертвою-українкою!
Природу і все в ній може і створив Бог, а от людину і все що створила людина створив Сатана!
Так що і Гундяй, і Папусь діла Сатани!
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17.04.2022 11:02 Ответить
Ватиканці це збоченці,є повно фактів.Можливо на менші,ніж московити.Крім того,в біблії ні за яких папів не сказано.Якимось людям,населення готове лизати руки і молитися на них.Де в цих людей критичне мислення і розум,незрозуміло.
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17.04.2022 11:29 Ответить
"Винна жорстокість війни", - зазвичай такий присмерковий потік свідомості видають ті, кому з кремля добряче бабла відсипали.
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17.04.2022 11:31 Ответить
коли вирішиш свої проблеми з педофілами в рясах, тоді займешся проблемами інших..
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17.04.2022 11:34 Ответить
За первісним папиним задумом хрест примирення мали нести разом два хлопчики - Єрмак і Піськов.
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17.04.2022 11:36 Ответить
дуже може бути) якщо половина кардиналів підари...
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17.04.2022 12:31 Ответить
Від цого папи більше зради чим користі для Церкви
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17.04.2022 12:26 Ответить
Історія Ватікану ганебна... Ватікан - як яйце- писанка в музеї Писанки в Коломиї - зовні розмальоване, а в середині мертве і гниле.

Ватікан об'єктивно на стороні Путіна. Це такий "парадокс": заздалегідь ставати на сторону сильнішого, щоб потім співчувати жертві і молитися за її спасіння. Потім молитися...

Здається Мусоліні в часи Мюнхена-1938 сказав: " Великі птахи завжди договоряться між собою за рахунок менших і маленьких"

Можливо, Ватікан вже давно таємно підключений до міжнародного трафіка експорту корупції з РФ...
Від чого таке "мироточення" від самого...
Папи Римського Франциска



Далі цитата від

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua?__cft__%5b0%5d=AZX0pEp-1wIAQaECtuKEVwIlVIg1kJ6Xon1-******************************************************************************************************************************-hpo9gdui2sA&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Klimkin - - дипломата, екс-міністра іноземних справ.

"Добро має бути зубастим. Озброєним. Готовим захищати себе та інше Добро.
Це все, що мають нарешті зрозуміти у Ватикані. Мир не наблизити через картину, що українка та росіянка разом несуть хрест у Страсну п'ятницю. І тим більше не наблизити через заклик "не відмовлятися від миру" і не купувати зброю. Церква до речі теж має бути «з зубами», інакше перетвориться на те, що від неї залишилося у Росії на чолі з Кірілом - підрозділ адміністрації президента РФ.

Ватикан має зрозуміти, що причиною цієї війни є бажання знищити Україну як поняття, як культуру, як ідентичність, як свободу. Це бажання поділяють більшість росіян, а російські війська ведуть війну як середньовічна орда тільки ******** зброєю. Спочатку добро має озброїтися і перемогти, а вже потім будемо домовлятися про все інше.."

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17.04.2022 12:27 Ответить
Папик виявляється-повний кретин !
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17.04.2022 12:34 Ответить
Невже українська діаспора не влаштує тому бовкалу Варфоломеївську ніч?
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17.04.2022 14:20 Ответить
ватикан скоріше за все отримав не слабенький внесок у казну з кремліна...
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17.04.2022 12:35 Ответить
В Італії весна, світить сонечко, свято, ракети не літають, а тільки пташки.

Там інше життя, мирне та жирне. І чхати хотіли на нас італійці разом з Папою. Вони й досі слухають кремлівську пропаганду та вірять їй.
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17.04.2022 12:42 Ответить
Звиздеть не мешки ворочать.
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17.04.2022 12:44 Ответить
Дурень римский
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17.04.2022 12:52 Ответить
папа - фарисей, лицемер и скотина
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17.04.2022 17:18 Ответить
 
 