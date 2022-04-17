Папа Римский Франциск высказался о войне в Украине на пасхальной мессе: "Все мы молимся за вас и с вами"
На пасхальной мессе в Ватикане Папа Римский Франциск выразил украинцам слова поддержки и сказал "Христос Воскрес" на украинском языке.
Отмечается, что Папа выступил на мессе, но не вел ее из-за проблем с ногами. Он говорил "о тьме войны" и "осудил жесткость войны в Украине", пишет ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.
"Все мы молимся за вас и с вами. Мы молимся, потому что так много страданий. Мы можем только предоставить вам нашу компанию, наши молитвы и сказать вам: "Мужайтесь, мы с вами"", – сказал Франциск.
Он закончил выступление фразой "Христос воскрес" на украинском языке.
Отмечается, что на мессе присутствовал освобожденный из российского плена Иван Федоров – мэр временно оккупированного Мелитополя. Папа встретился с украинской делегацией накануне.
Пожалуйста, подождите...
по-гундяєвскі: "карабль пішов в путінскій рай....."
Папа не прочитає ці коменти, не боїсь.
Просто любопытно узнать, в чём заключается его помощь и поддержка, не считая молебенов. Может они незримым образом усиливают наш отпор агрессору, или все ангелы и архангелы уже сражаются в интернациональных батальонах?
Ватикан в происходящем просто сторонний наблюдатель, который тоже хочет держатся в общем мейнстриме и не выпадать из него.
але, вибачте, папа Франціск - ієзуїтське лайно
хай йде за кораблем разом зі своїм гнилим "привітанням". Несить нового "папу" - цей "зламався".
Треба організувати понтифіку візит до України із заїздом до Бучі, Ірпеня, Бородянки, Харкова та Маріуполя. Щоб це святе опудало думало перш ніж щось робити.
Вибачте, ватиканські панове, але ви - ті ще гніди. Абсолютно нічим не кращі за гундяя. "Судіть їх по ділам їх", пам'ятаєте?
За блаЗеня, що перед тим обізвав нас, блазнюючи, перед тими самими росіянами, фактично усіх - "прастітуткамі-порноактрісамі-педе6астамі", що готові "приймати" з усіх боків". Саме за того блаЗеня, що давав концерти в ОРДЛО в 2014 році і чия жінка закликала українців здавати нашим вбивцям координати переміщення наших Збройних Сил.
Саме українці прийшли й підписалися під цим.
_Три рази_
- в березні, в квітні і липні 2019 року.
Тому, в тому, що українці несуть того хреста разом із власними катами, є своя страшна логіка. Хоч якби огидно це було.
Ні, це так не працює. Кого б ми не вибирали, це не дає жодному ватноцефалу ніякого права вводити війська на нашу суверенну територію, не дає ніякого права відмовляти нам в праві на національну ідентичність, не дає ніякого права гвалтувати та вбивати наших людей.
А вам треба голову лікувати, бо схоже що над вами вже попрацювала пропаганда парашної *********.
у невідворотність покарання вбивць і катів... і у рай для безвинно вбитих дітей і зґвалтованих жінок...
https://site.ua/victor.tregubov/papa-za-shho-comu-vatikan-tak-prixilnii-do-rosiyi-i7xjlz1
Видите - эти попы, приняв, то есть, с радостью признав бред полоумных полуголодных бомжей, "примиряют" жертву с мясником, который с удовольствием потом сожрет и этих попов, хотя.... попы то любому сцарьку служат, так шо..... Яхве - разберись.
Замордували в Європі 14 млн.послідовників Сатани!
А тепер ви влаштовуєте ходу з несенням хреста кацапкою і жертвою-українкою!
Природу і все в ній може і створив Бог, а от людину і все що створила людина створив Сатана!
Так що і Гундяй, і Папусь діла Сатани!
Ватікан об'єктивно на стороні Путіна. Це такий "парадокс": заздалегідь ставати на сторону сильнішого, щоб потім співчувати жертві і молитися за її спасіння. Потім молитися...
Здається Мусоліні в часи Мюнхена-1938 сказав: " Великі птахи завжди договоряться між собою за рахунок менших і маленьких"
Можливо, Ватікан вже давно таємно підключений до міжнародного трафіка експорту корупції з РФ...
Від чого таке "мироточення" від самого...
Папи Римського Франциска
Далі цитата від
https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua?__cft__%5b0%5d=AZX0pEp-1wIAQaECtuKEVwIlVIg1kJ6Xon1-******************************************************************************************************************************-hpo9gdui2sA&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Klimkin - - дипломата, екс-міністра іноземних справ.
"Добро має бути зубастим. Озброєним. Готовим захищати себе та інше Добро.
Це все, що мають нарешті зрозуміти у Ватикані. Мир не наблизити через картину, що українка та росіянка разом несуть хрест у Страсну п'ятницю. І тим більше не наблизити через заклик "не відмовлятися від миру" і не купувати зброю. Церква до речі теж має бути «з зубами», інакше перетвориться на те, що від неї залишилося у Росії на чолі з Кірілом - підрозділ адміністрації президента РФ.
Ватикан має зрозуміти, що причиною цієї війни є бажання знищити Україну як поняття, як культуру, як ідентичність, як свободу. Це бажання поділяють більшість росіян, а російські війська ведуть війну як середньовічна орда тільки ******** зброєю. Спочатку добро має озброїтися і перемогти, а вже потім будемо домовлятися про все інше.."
Там інше життя, мирне та жирне. І чхати хотіли на нас італійці разом з Папою. Вони й досі слухають кремлівську пропаганду та вірять їй.