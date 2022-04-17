РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9727 посетителей онлайн
Новости Война
14 231 27
армия РФ (18012) Донбасс (26950) Маляр Анна (412)

ВСУ пока не дают войскам РФ реализовать план наступления на Донбасс, - Маляр

донецк,луганск,донбасс

На сегодняшний день Российской Федерации не удается начать агрессивное наступление на Донбассе, потому что ее сдерживают Вооруженные Силы Украины.

Об этом сегодня во время телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап , потому что ВСУ мощно их сдерживают", – отметила она.

Читайте также: Нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, - немецкий министр

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
17.04.2022 11:02
+11
Азербайджанський військовий експерт те саме каже. Рашисти нашкрібають чергових смертників на колимагах, кидають їх у ті самі місця, що й вчора, і позавчора, наші їх там б'ють, а завтра все повторюється знову. оце і весь їхній наступ.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:36
+11
Скдається враження, що москальня навмисно складає все на купу під удари арти, аби потім не йти в наступ. Питання лише в тому, що швидше закінчиться, снаряди в України ( США, Британії, Канади, Польщі) чи техника в москалів.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вангую ,скоро по ккладам орквв знову в'*****
показать весь комментарий
17.04.2022 10:31 Ответить
Азербайджанський військовий експерт те саме каже. Рашисти нашкрібають чергових смертників на колимагах, кидають їх у ті самі місця, що й вчора, і позавчора, наші їх там б'ють, а завтра все повторюється знову. оце і весь їхній наступ.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:36 Ответить
Той експерт, до речі, один з найбільш грамотних, ім'я не запам'ятовується
показать весь комментарий
17.04.2022 10:43 Ответить
А ще наші потрошку піджимають рашистів на північному фланзі - під Чугуєвим. Вчора звільнена Малинівка. Ще 10км - і "добрий вечір, ми Смерчі з України" по колонам, які розвантажують на жд-станції Куп'янськ та кидають на Ізюм.

Тепер рашистам треба розпорошувати сили - не давати обрізати фактично єдину реальну там "артерію" постачання.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:07 Ответить
Скдається враження, що москальня навмисно складає все на купу під удари арти, аби потім не йти в наступ. Питання лише в тому, що швидше закінчиться, снаряди в України ( США, Британії, Канади, Польщі) чи техника в москалів.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:39 Ответить
судя по всему второе, потому, что в прифронтовых районах отмечается, что наша арта ****** 24/7 и что раньше такого не было...
показать весь комментарий
17.04.2022 11:00 Ответить
Ні, це просто так кацапи воюють, і завжди так воювали. Тому за результатами будь-якої війни у свинособак втрати у рази більші за противника.
показать весь комментарий
17.04.2022 12:42 Ответить
Будемо кучніше знищувати окупанта. Слава Україні !
показать весь комментарий
17.04.2022 10:40 Ответить
А немає кращого спікера за Маляр? Ато якось складається таке враження, що ми продовжуємо знаходитися в концертному залі "кварталу" де чути то Маляр, то Верещук, то Безуглу, то Аристовича, то Подоляка... А з яких вони фронтів віщають?
показать весь комментарий
17.04.2022 10:41 Ответить
Так це спікер, це заступник міністра оборони.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:43 Ответить
це заступник міністра оборони, ще навіть гірше, на мій погляд чим спікер, але завжди маякає на екрані "единого Беняфірташмедведчук" каналі, як спікер. Що вона може дати і допомогти ЗСУ, як заступник?
показать весь комментарий
17.04.2022 11:08 Ответить
Вона не з Кварталу.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:47 Ответить
а звідки вона, якщо при владі всі з "кварталу", або біля кварталу?
показать весь комментарий
17.04.2022 11:06 Ответить
Чим тобі влада не подобається, лаптєногій?
показать весь комментарий
17.04.2022 15:43 Ответить
По-перше, сам ти лаптеногий. А по-друге, тобі подобається? Мені влада не подобається, бо зібралися всі ті, які піаряться на крові вбитих українців. Наділи військову форму і поховалися по підвалах. Чи можливо шобла "95 квартала" в Маріуполі? Чи під Харковим чи Донецьком? Замість того, щоб укріпляти армію, вони будували дороги і залишили незахищенними міста, які як тільки бажає ворог, так і знищує. Хоче ракетами, хоче з літаків, а нас все звали на шашлики і звинувачували США і Англію, що вони брешуть і дискридитують владу. Це на їх совісті тисячі вбитих. Чи можливо я дав команду розмінувати кримський перешейок, щоб ворог по гарних дорогах за декілька годин захопив пів півдня України? Не бажає оця спец по обороні розпровісти, хто це і навіщо зробив? Чи вони і далі замість своїх прорахунків будуть звинувачувати США і Англію, що не закрили небо?
показать весь комментарий
17.04.2022 16:12 Ответить
блин.. а может, они и не хотят наступать??? а если посмотреть на карту - линия Изюм - Торецк? онлайн карта боев. там ничего никто не видит?
показать весь комментарий
17.04.2022 10:42 Ответить
Пропозиції? Чому ви вирішили, що ми не накопичуєм, йде гонка озброєнь на окремо взятій ділянці.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:45 Ответить
Военное образование имеется или думаешь, что тебе обязаны всё докладывать? Зачем эти категоричные выводы вообще выкладывать и показывать свою глупость?
показать весь комментарий
17.04.2022 11:12 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 10:49 Ответить
мы не должны забывать, что с нами воюют не люди, в рашке нет людей, больше нет..., поэтому их надо уничтожать как вирус или саранчу, чтобы предотвратить еще большие беды...
показать весь комментарий
17.04.2022 11:01 Ответить
Одесса сегодня
показать весь комментарий
17.04.2022 10:54 Ответить
это фотошоп. Но шутка смешная, не спорю.
показать весь комментарий
17.04.2022 11:02 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 11:02 Ответить
Скоторуссы надеятся взять Марик и тогда с трёх сторон атаковать ВСУ, другого разумного плана нет, хотя о чем я… какой там нах разум…
показать весь комментарий
17.04.2022 12:00 Ответить
Донбасс сейчас белее - менее в стабильном положении.Хуже всех Мариуполю.Сейчас нужно Марик спасать.Есть чем.Есть беспилотники комикадзе,байрактары,артиллерия .Можно и нужно корабли топить в азовском море...Просто сейчас не идёт наступление массовое на других фронтах,пока Мариуполь полностью не возьмут .Вот они и тянут с масштабным наступлением.А ребятам в Мариуполе сейчас хуже всех.
показать весь комментарий
17.04.2022 13:25 Ответить
 
 