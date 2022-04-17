ВСУ пока не дают войскам РФ реализовать план наступления на Донбасс, - Маляр
На сегодняшний день Российской Федерации не удается начать агрессивное наступление на Донбассе, потому что ее сдерживают Вооруженные Силы Украины.
Об этом сегодня во время телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап , потому что ВСУ мощно их сдерживают", – отметила она.
Топ комментарии
+15 Шимус
показать весь комментарий17.04.2022 11:02
+11 Claudia Smith
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+11 буков
показать весь комментарий17.04.2022 10:39
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Тепер рашистам треба розпорошувати сили - не давати обрізати фактично єдину реальну там "артерію" постачання.