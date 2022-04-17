Враг не может подступиться к Харькову, ВСУ держат крепко позиции, на некоторых направлениях продвигаются вперед, - Синегубов
Войска РФ продолжают обстреливать Харьков. За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру города, ХТЗ, Дергачам. Кроме того, оккупанты нанесли 1 ракетный удар по городу.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели.
"К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 сапера, 4 получили ранения", - уточнил Синегубов.
Всего за сутки в результате обстрелов войск РФ ранен 31 человек, из них – 4 детей. Погибли – 3 гражданских.
"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепко позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов", - заметил Синегубов.
Отдельно он обратился к жителям Харькова с просьбой без необходимости не находиться на улицах.
"Так же, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", - резюмирует Синегубов.
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не хочеться знову про асфальт... але...але !!!
Есть системы, которые и с территории расеи до Харькова достанут
Ладно, спишу на женщину. Там тоже тяжко, не так как в Мариуполе...но тоже. И моя старая знакомая сейчас там с мужем...ребенка отдала родственникам, но сама отказалась уехать.
К 9 мая все получится полностью не так как хотелось бы *****.
скабеева выдала перл.- за что? там были наши мальчики! какой красивый карабль. был.
ключевое слово БЫЛ. и в сети ходят мысли что это не мы. возможен иракский сценарий, когда уничтожили танковую дивизию под багдадом.