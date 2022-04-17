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Новости Война
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армия РФ (18012) обстрел (25755) Харьков (7286) Харьковщина (5576) Синегубов (554)

Враг не может подступиться к Харькову, ВСУ держат крепко позиции, на некоторых направлениях продвигаются вперед, - Синегубов

харків

Войска РФ продолжают обстреливать Харьков. За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру города, ХТЗ, Дергачам. Кроме того, оккупанты нанесли 1 ракетный удар по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели.

"К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 сапера, 4 получили ранения", - уточнил Синегубов.

Всего за сутки в результате обстрелов войск РФ ранен 31 человек, из них – 4 детей. Погибли – 3 гражданских.

"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепко позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов", - заметил Синегубов.

Отдельно он обратился к жителям Харькова с просьбой без необходимости не находиться на улицах.

Также смотрите: "Что им сделал этот 12-летний мальчик?": Медики спасают раненых в результате обстрела Харькова российскими оккупантами. ВИДЕО

"Так же, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", - резюмирует Синегубов.

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Топ комментарии
+6
вернись в тік-ток, правда там
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17.04.2022 11:03
+6
Иди суп варить.

Есть системы, которые и с территории расеи до Харькова достанут
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17.04.2022 11:05
+5
і як жеж нам не вистачає закритого неба !!!!
не хочеться знову про асфальт... але...але !!!
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17.04.2022 10:57
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і як жеж нам не вистачає закритого неба !!!!
не хочеться знову про асфальт... але...але !!!
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17.04.2022 10:57 Ответить
Как закрытое небо спасёт от обстрела из рсзо Ведь при нём необязательно даже на территорию Украины заходить ,достаточно на границе стоять и смерчом по Харькову бить и никакое закрытое небо не поможет .Хотя здесь бы пригодился железный купол(правда не один )
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17.04.2022 11:35 Ответить
вернись в тік-ток, правда там
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17.04.2022 11:03 Ответить
Иди суп варить.

Есть системы, которые и с территории расеи до Харькова достанут
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17.04.2022 11:05 Ответить
Это про обстрелы с минометов ?
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17.04.2022 11:32 Ответить
Это про обстрелы из рсзо Смерч
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17.04.2022 11:37 Ответить
а им не докажешь ничего. вот это и есть - ура-патриоты.
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17.04.2022 11:08 Ответить
Угу ,для них обстрелы с минометов города ни чего не говорят . Правильно написала про то ,что брехня уже задрала , только с того ,что народ пишет можно хоть как то понять ситуацию
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17.04.2022 11:35 Ответить
Надоели обстрелы - автомат в руки и отгоняй от города. Кто мешает?
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17.04.2022 12:25 Ответить
Так "он" там был с первых дней. Даже в Харьков заходил (как и в Киев). Сними очки или монокль надень!

Ладно, спишу на женщину. Там тоже тяжко, не так как в Мариуполе...но тоже. И моя старая знакомая сейчас там с мужем...ребенка отдала родственникам, но сама отказалась уехать.
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17.04.2022 11:10 Ответить
Сейчас Украина накапливает силы для большого контрнаступления❗Пока кацапы собирают свой хлам, нашим поставляют современное оружие👊💥.
К 9 мая все получится полностью не так как хотелось бы *****.
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17.04.2022 11:28 Ответить
на расеи истерика. как вы магли потопить маскву? она просто мирно стояла на рейде. варвары.
скабеева выдала перл.- за что? там были наши мальчики! какой красивый карабль. был.
ключевое слово БЫЛ. и в сети ходят мысли что это не мы. возможен иракский сценарий, когда уничтожили танковую дивизию под багдадом.
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17.04.2022 11:08 Ответить
Синегубов так надо эвакуироваться? Давно пора организовать массовую євакуацию. С лагерями, а не каждый сам по себе
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17.04.2022 11:17 Ответить
Ты ж вроде уже в Германии. Куда тебя ещё эвакуировать? Или тебе оттуда видней, чем местным?
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17.04.2022 11:19 Ответить
Все кто могли уехать уже в Днепре, часть на западной. Проблема в том что и Днепр западная уже переполнены и свободно жилья там особо то и нет, куда эвакуировать не понятно.
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17.04.2022 12:16 Ответить
Харків,кожний вихід з картири як лотерея.вже жалію що собаку завели.накрили парк де я з цуциком гуляю.То раніше мінами закидали любимі йоріком 2-х етажки. ****** русня..вже не матів не слів немає для вас.просто зникніть з земної кулі проклятущі.
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17.04.2022 11:50 Ответить
Переехали бы вы пока в Днепр от снарядов подальше. Тут уже пол Харькова живет.
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17.04.2022 12:14 Ответить
 
 