Враг не может подступиться к Харькову, ВСУ держат крепко позиции, на некоторых направлениях продвигаются вперед, - Синегубов

Войска РФ продолжают обстреливать Харьков. За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру города, ХТЗ, Дергачам. Кроме того, оккупанты нанесли 1 ракетный удар по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели.

"К сожалению, при разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались 3 сапера, 4 получили ранения", - уточнил Синегубов.

Всего за сутки в результате обстрелов войск РФ ранен 31 человек, из них – 4 детей. Погибли – 3 гражданских.

"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепко позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов", - заметил Синегубов.

Отдельно он обратился к жителям Харькова с просьбой без необходимости не находиться на улицах.

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"Так же, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", - резюмирует Синегубов.