В Бородянке продолжают разбирать завалы уничтоженных россиянами домов. Число погибших возросло, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
16 апреля проводились работы ГСЧС по разбору завалов двух разрушенных вследствие обстрелов многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего.
Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 – работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", – сообщают в ГСЧС.
В ГСЧС отмечают, что продолжаются работы по разбору завалов учебно-спортивного центра "Чернигов" и 9-этажного жилого дома. На месте работает сведенный отряд ГСЧС.
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Claudia Smith
показать весь комментарий17.04.2022 12:07 Ответить Мне нравится 0
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