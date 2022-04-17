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Новости Война
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армия РФ (18012) Минобороны (9025) плен (2529) Маляр Анна (412)

Украина стала получать немало обращений от россиян, желающих сдаться в плен, - Минобороны

полон,здалися

Украина получает немало обращений от российских военных, изъявляющих желание сдаться в плен.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального марафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Несмотря на то, что Россия концентрирует свои войска и готовит ко второму этапу эскалации, вместе с тем у них очень серьезные проблемы с личным составом. В частности, мы получаем много обращений о желании сдаться в плен", – сообщила Маляр.

Замглавы Минобороны сказала, что ведомство работает над этим вопросом, и сегодня будет в очередной раз распространена информация для российских военных, как они могут сдаться.

"Деморализация российских вооруженных сил уже набирает очень серьезные обороты", – сказала Маляр.

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Она подчеркнула, что россияне сейчас несут огромные потери на фронте. 

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Топ комментарии
+41
Двоякое чувство...
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17.04.2022 11:26
+37
пусть сдаются с техникой тогда норм можно к ним относится
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17.04.2022 11:36
+33
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17.04.2022 11:29
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Двоякое чувство...
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17.04.2022 11:26 Ответить
и в мене. нафиг вони тут потрибни.
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17.04.2022 11:28 Ответить
Відправити на відновлювані "рудого лісу".Хай висаджують новенькі саженці.😏
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17.04.2022 11:58 Ответить
Как это? Разминировать территорию, разгребать завалы, эксгумировать жертвы, восстанавливать уничтоженные города (да, я знаю, что жопорукие, но копать ямы умеют).
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17.04.2022 13:10 Ответить
Пусть приносят кацапские скальпы❗Тогда брать в плен
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17.04.2022 11:29 Ответить
пусть сдаются с техникой тогда норм можно к ним относится
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17.04.2022 11:36 Ответить
Отправить на войну со спецслужбами рф, которые их подставили.
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17.04.2022 13:14 Ответить
Якщо кожному пообіцяти фен та мобілку, здадуться всі...
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17.04.2022 13:28 Ответить
Ты в каждой теме пишешь, что "брехня" и выдаёшь очередную глупость. То есть по твоему утверждению мы поверим, что сообщение Маляр правда, если сдадутся добровольно в плен те, кто знает, что им светит Гаага? Ты провокаторша или попросту глупа?
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17.04.2022 11:31 Ответить
від Шойгу та Герасимова напевно приходять вже такі вісточки та від командувача ЧФ *да здраствует Украинский Суд, самый гуманный суд в мире*
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17.04.2022 11:28 Ответить
В плен могут сдаваться только те, кто принесёт с собой по 5 скальпов пар погон своих сослуживцев
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17.04.2022 11:28 Ответить
Офицерских...
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17.04.2022 11:40 Ответить
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17.04.2022 11:29 Ответить
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17.04.2022 11:30 Ответить
Пускай разворачиваются и своего *********** выносят за его дебильную маниакальную войну.
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17.04.2022 11:31 Ответить
Тільки з технікою-бо цих кацапських свиней потрібно ще годувати...
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17.04.2022 11:31 Ответить
Тому оті їхні сухпаї і невідому бурду в трилітрових банках варто не розкривати на камери, а передавати для годівлі полонених.
А то звикнуть до наших харчів і почнуть кукурікати що тут іхняя родіна.
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17.04.2022 11:54 Ответить
После сдачи в плен сразу на детектор брехні, 0,7 или из под шампанского. Потом на фильтрацию в морг и после одобрения патологоанатомом могут остаться в Україні.
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17.04.2022 11:31 Ответить
К русским, добровольно сдавшимся в плен, необходимо лояльное отношение. Чем больше сдадутся - тем лучше для нас.
К плененным в бою кацапам - по обстоятельствам.
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17.04.2022 11:41 Ответить
Ко всем москалям лояльное отношение - лояльно расстрелять, чтоб не мучились.
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17.04.2022 12:45 Ответить
В очередь сукины дети. В плен берем только кто принесет с собой связанного офицера или оружие в хорошем состоянии
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17.04.2022 11:34 Ответить
Офицеры, на свинособачьем стаде "армии" - нонсенс!
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17.04.2022 12:14 Ответить
ну тогда так-"Принесет собой тушку с офицерскими погонами"
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17.04.2022 12:58 Ответить
Кто притаранит кацапкий пердолет, тот без очереди.
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17.04.2022 13:13 Ответить
Тобто оголосити війну Україні і здатися у полон...
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17.04.2022 11:35 Ответить
пусть сдаются с техникой тогда норм можно к ним относится
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17.04.2022 11:35 Ответить
Ну так нехай ще до полону формують колони дезертирів та атакують тих хто не хоче в полон.
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17.04.2022 11:40 Ответить
рашинська хитрожопість лізе назовні навіть на грані смерті. зробити все, щоб ніх...я не робити. утирки.
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17.04.2022 11:41 Ответить
Без техники и БК не интересно.
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17.04.2022 11:41 Ответить
нужно их набирать в отдельную рускую освободительную армию, для освобождения росии от фашизма.
По окончании войны оставить росии только эти вооруженные силы, под протекторатом Украины.
Разумеется, без ядерного статуса подводного и крупного надводного флота и без наступательного вооружения.
Ну и численность ограничить, скажем 150 тыс,.. так что нужно торопиться.
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17.04.2022 11:42 Ответить
и что с этим дерьмом делать?
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17.04.2022 11:44 Ответить
у нас 700 000 заложників в раші
яких вивезли з Маріуполя і інших міст
міняти-не переміняти
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17.04.2022 12:01 Ответить
ну,немцы же из таких же создали добровольческую армию .или мы не фошызды?
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17.04.2022 12:04 Ответить
Немцы этих добровольцев РОА и близко не подпускали на передовую Восточного фронта,опасаясь их повторной измены
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17.04.2022 13:00 Ответить
У 6-й армії фельдмаршала Паулюса, яка штурмувала Сталінград, за різними оцінками, від 29 до 35% становили росіяни. При оточенні билися до останнього.
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17.04.2022 14:31 Ответить
Численность казачьих полков в составе вермахта насчитывала около 50 000 человек. Казаков, досконально знающих местность, задействовали в отрядах, которые прорывались к Сталинграду с северной стороны. Формирования из казаков немцами были определены как «Добровольцы Восточных войск» и в 1942 году их статус был приравнен к немецким солдатам. В ходе тяжелых боев под Сталинградом казачьи формирования понесли тяжелые потери. Кроме того, казаки сражались наиболее ожесточенно, по сколько в плен их не брали, а сразу расстреливали.
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17.04.2022 15:39 Ответить
Чушь! В основном они только на восточном и воевали. Просто их подразделения были как правило в составе немецких соединений. То есть, ими разбавляли немецкую армию.
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17.04.2022 15:20 Ответить
Мама, у укров асфальт в селах!...я хочу здесь остаться!...
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17.04.2022 11:45 Ответить
І в каждам домє ноутбук і Нутела )))
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17.04.2022 14:45 Ответить
видимо не которые совсем не понимают... чем больше сдаться в плен, тем быстрее всё кончится... и вам нужен обменный фонд.
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17.04.2022 11:48 Ответить
Треба пом'ятати, що:

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17.04.2022 11:52 Ответить
Це, звісно, не може не радувати, але нафіга вони потрібні?
Їх все одно не обміняєш вже на наших полонених, а користі від них не може бути в принципі, бо це свинособаки.
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17.04.2022 11:53 Ответить
а чого ж не обміняєш?
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17.04.2022 12:01 Ответить
А подумать?
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17.04.2022 13:10 Ответить
Буде дуже Велике будивництво!
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17.04.2022 12:22 Ответить
тільки впрягати їх до діла, та хай заробляють собі на хліб. Або хай їх годує прокацаплений мєждународний красний крєст
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17.04.2022 12:00 Ответить
це мабуть донбасяни
примусово мобілізовані
я вважаю, треба брать. там 700 000 наших в кацапстані в заручниках
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17.04.2022 12:02 Ответить
бери!
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17.04.2022 16:57 Ответить
Это хорошо, падает моральный дух оккупантов. Чем больше сдастся, тем меньше погибнет наших в бою. К тому же, подозреваю, что у ка ц апов больше наших пленных, чем у нас ка ц апских, поэтому обменный фонд нам не помешает. Не понимаю возмущений в комментариях "що з ними робити". Когда вражеская армия сдается в плен, это намного лучше, чем убивать их в бою, потому что будут потери и с нашей стороны.
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17.04.2022 12:10 Ответить
с чего ты, кацапская скатина, решил шо у кацапов наших пленных больше? Гражданские - это не пленные - это заложники. И военных на гражданских - НЕ МЕНЯЮТ!!!
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17.04.2022 14:31 Ответить
хто це тут не міняє? цемаха з компанією на кого поміняли?
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17.04.2022 14:48 Ответить
на гівно
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17.04.2022 16:59 Ответить
А рабів..коли почнуть роздавати!?
.А то пора городи копати.
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17.04.2022 12:11 Ответить
Я цікавився, з рабами прийдеться почекать, поки все не відбудують виділять не будуть.
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17.04.2022 12:28 Ответить
Робота перетворює людину на раба, українці мають раціонально мислити і працювати.
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17.04.2022 12:53 Ответить
Вот правильный вопрос. Тоже интересует.
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17.04.2022 13:16 Ответить
ничего не поделаешь, надо брать... Нужно, что бы процесс принял лавинообразный характер. Давать раз в неделю возможность звонить под присмотром домой, и раз в день своим подельникам, кто еще не сдался.
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17.04.2022 12:13 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=mAe308YVE2c https://m.youtube.com/watch?v=mAe308YVE2c

Обращение от заместителя командира полка АЗОВ
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17.04.2022 12:27 Ответить
Танунахєр ! Вониж виросли і увібрали з молоком матері фашизм , тільки як обмінний фонд крапка .

Українець будеш надмірно гуманітарити по відношенню до кацапа твої нащадку в решті решт знову отримають війну ... задумайся
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17.04.2022 12:40 Ответить
Значит надо уже "матюкальники"разворачивать по всему фронту с призывом для орков сложить оружие и здасться...Послевоенной Украине очень будет нужна столь дешевая рабочая сила..
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17.04.2022 13:05 Ответить
Создать свободительную армию кацапов - пусть сожгут хремль на фиг
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17.04.2022 13:11 Ответить
Так пусть сдаются .Кто им не даёт .
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17.04.2022 13:15 Ответить
Нехай згруповуються та своїх б'ють. А ми поспостерігаємо за цією гражданскай вайной.
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17.04.2022 13:18 Ответить
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17.04.2022 13:28 Ответить
Это у них такой родино-мать зовет?
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17.04.2022 14:21 Ответить
- Кто работать карашьо, кушать хлеб.
- Кто работать пльохо, кушать салупа. )))
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17.04.2022 14:48 Ответить
Після Бучі,Ірпеня,Гостомеля і Макарова нікого в полон не брати!
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17.04.2022 15:00 Ответить
На біса такі повідомлення? Адже все одно не можна перевірити. А якщо здаються, то cicho брати без зайвого розголошення.
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17.04.2022 15:12 Ответить
Смотрю сводки Генштаба об зашкваренных орках, и вижу, что в крайние две недели количество дохлых рашистов стремительно пошло вниз. Лно и понятно - началась позиционная война. О каком массовом падеже рашескота вещает Маляр?
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17.04.2022 15:13 Ответить
Втрати від артилерії складно підраховувати... та й моряків "москви" не врахували. Може так.
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17.04.2022 16:31 Ответить
ТОЛЬКО В ПЛЕН ИХ НЕ БЕРУТ !)
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17.04.2022 16:39 Ответить
По-перше, асфальт не в сєлє, а в дєрєвнє, по-друге, вони не розуміють різницю між селом і дєрьовнєй. В першому завжди є церква, а в другій її ніколи не було. По-третє, якщо Бородянка (ну не село, нехай райцентр) для більшості місцян - це велике село у приміській зоні Києва, то для орків - це мегаполіс, бо в селі не може бути багатоповерхівок та й ще з металопакетами у вікнах, про унітази в Бучі я взагалі мовчу, останнє на грані фантастики (коротше, мєлафон). По-четверте, ноутбук, Нутела, кондиціонер "Akai" і моноколесо - це взагалі космос.
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17.04.2022 17:58 Ответить
 
 