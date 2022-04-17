Украина стала получать немало обращений от россиян, желающих сдаться в плен, - Минобороны
Украина получает немало обращений от российских военных, изъявляющих желание сдаться в плен.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального марафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Несмотря на то, что Россия концентрирует свои войска и готовит ко второму этапу эскалации, вместе с тем у них очень серьезные проблемы с личным составом. В частности, мы получаем много обращений о желании сдаться в плен", – сообщила Маляр.
Замглавы Минобороны сказала, что ведомство работает над этим вопросом, и сегодня будет в очередной раз распространена информация для российских военных, как они могут сдаться.
"Деморализация российских вооруженных сил уже набирает очень серьезные обороты", – сказала Маляр.
Она подчеркнула, что россияне сейчас несут огромные потери на фронте.
Пожалуйста, подождите...
скальповпар погон своих сослуживцев
А то звикнуть до наших харчів і почнуть кукурікати що тут іхняя родіна.
К плененным в бою кацапам - по обстоятельствам.
По окончании войны оставить росии только эти вооруженные силы, под протекторатом Украины.
Разумеется, без ядерного статуса подводного и крупного надводного флота и без наступательного вооружения.
Ну и численность ограничить, скажем 150 тыс,.. так что нужно торопиться.
яких вивезли з Маріуполя і інших міст
міняти-не переміняти
Їх все одно не обміняєш вже на наших полонених, а користі від них не може бути в принципі, бо це свинособаки.
примусово мобілізовані
я вважаю, треба брать. там 700 000 наших в кацапстані в заручниках
.А то пора городи копати.
Обращение от заместителя командира полка АЗОВ
Українець будеш надмірно гуманітарити по відношенню до кацапа твої нащадку в решті решт знову отримають війну ... задумайся
- Кто работать пльохо, кушать салупа. )))