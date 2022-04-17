"У нее брат в "Азове", и они ее нах#й расстреляли", - оккупанты в разговоре признаются, что в упор расстреливают украинок. ВИДЕО
Россияне признаются, что в упор расстреливают украинских женщин, выпуская по несколько пуль даже в бездыханные тела своих жертв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в очередном перехваченном разговоре российских оккупантов СБУ.
"Герой" разговора, который, по информации СБУ, был мобилизован россиянами из так называемой "ЛНР", рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки:
"...там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи#да".
"Как выяснилось, единственным проступком женщины было то, что "...у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х#йню какую-то пороть". Вояк якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал. Вот посоветовал хоть закопать убитую. Вот как на самом деле выглядит российское освобождение", - сообщают в СБУ.
СБУ перехватывает подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления – чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.
Пожалуйста, подождите...
Русь - это изначально и был Киев, а точнее - Русь - это Киевское и Переяславское княжества. Сиверские земли иногда считали Русью, иногда - нет. Позднее - Русью начала называться территория от Перемышля до Чернигова.
Ну а Владимиро-Суздальско-Ростовские земли вообще не были Русью - в летописях об этом прямо говорится - как в Суздаль приезжали купцы из Руси, как суздальские князья ходили походами на Русь и наоборот - как киевский князь ходил походом из Руси на Суздаль...
Доречі, острів Русів- це ******* Черкаси. Тобто Артанія. На німецьких аерофотознімках 1942 року пізніше вчені побачили що ці землі навкруги Черкас були раніше островом, величиною в "5 днів ходу" як і описують араби Острів Русів
От був би вам вдячний, якщо б ви згадали, у якому це літопису так написано. Бо саме такої цитати ніколи не знаходив. Це була б бомба.
Моя точка зрения - Русь была только Киевская (это вам не Византия), Киев был центром Руси! И никто другой!!!!!!!!! С падением Киева, Русь перестала существовать! Но Ее дети стоят сегодня в Киеве, Мариуполе, Одессе, Харькове и так далее! Украина есть прямым наследком Руси, и никто иной!
Все остальные версии от лукавого
И определяет это название не государство, а исторический период. И придумали это определение в Московии для их теории о преемственности: "Киевская Русь" - "Владимирская Русь" - "Московская Русь". При этом московиты напрочь игнорируют Королевство Русь, которое не вписывается в их лживую концепцию и факты, указанные в летописях, что Владимир-на-Клязьме вообще не относился к Руси никоим боком.
"Русь была только Киевская (это вам не Византия), Киев был центром Руси! И никто другой!!!!!!!!! С падением Киева, Русь перестала существовать!"
Так и есть...ну почти. Ведь после падения Киева существовало Королевство Русь со столицами в Холме и Львове.
Ці тварі хужі за руских свиней.
Це із-за них ця війна тоже, суки.
Там багато було за Україну , так їх також хапали. Там тиждень перед 24.02 на вулицю ніхто з чоловіків не виходив. Во хапали всіх. Знаю ,тому що декілька знайомих рохповідало ,у яких там родичі живуть.
Дякую.
И спецслужбы стран должны этим моментом заинтересоваться , а Баканов должен переговорить на эту тему со всеми руководителями спецслужб ЕС.
Европейские чеченцы лютуют - спалили целую колонну авто с кацапскими флагами в Германии .
Видео есть в гугле