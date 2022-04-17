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СБУ (19459) Азов (769) военные преступления (1376) перехват (338)

"У нее брат в "Азове", и они ее нах#й расстреляли", - оккупанты в разговоре признаются, что в упор расстреливают украинок. ВИДЕО

Россияне признаются, что в упор расстреливают украинских женщин, выпуская по несколько пуль даже в бездыханные тела своих жертв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в очередном перехваченном разговоре российских оккупантов СБУ.

"Герой" разговора, который, по информации СБУ, был мобилизован россиянами из так называемой "ЛНР", рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки:

"...там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи#да".

"Как выяснилось, единственным проступком женщины было то, что "...у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х#йню какую-то пороть". Вояк якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал. Вот посоветовал хоть закопать убитую. Вот как на самом деле выглядит российское освобождение", - сообщают в СБУ.

СБУ перехватывает подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления – чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты давай там, украинских баб насилуй": идентифицированы российский оккупант и его жена, фигурирующие на пленках СБУ. ВИДЕО

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Топ комментарии
+68
Коли хтось з ДНР-ЛНР попадає в полон, вони зразу стають вчителями і музикантами.
Ці тварі хужі за руских свиней.
Це із-за них ця війна тоже, суки.
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17.04.2022 12:28
+59
Согласна с вами! Эти твари выросли в Украине. учились. имеют до сих пор паспорта Украины. их родители получают пенсии Украины! Твари! Теперь все они замазаны кровью украинцев. Их мамаши. жены. сестры грязью обливают в *однокласниках* . столько ненависти. вранья не пишут даже в рос.сетях. Они дважды виновны! И за предательство и за то. что сейчас воюют на стороне раши. Не
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17.04.2022 12:39
+45
Невинних серед кацапів немає.
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17.04.2022 12:27
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Киевская Русь крестила Московию, теперь Украина рабссею и отпоет.
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17.04.2022 12:36 Ответить
Киевской Русь не была, как не было Владимиро-Суздальской руси, Новгородской тем более..Была просто Русь. Германцы называли Ругия. Ну они русь выговорить не могли, нгазывали Ругия а народ Руги. А в остальном что кцапье подохнет и очень скоро я с Вами согласен. Только отпевать их будут собаки...
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17.04.2022 12:48 Ответить
Не надо только приравнивать.
Русь - это изначально и был Киев, а точнее - Русь - это Киевское и Переяславское княжества. Сиверские земли иногда считали Русью, иногда - нет. Позднее - Русью начала называться территория от Перемышля до Чернигова.

Ну а Владимиро-Суздальско-Ростовские земли вообще не были Русью - в летописях об этом прямо говорится - как в Суздаль приезжали купцы из Руси, как суздальские князья ходили походами на Русь и наоборот - как киевский князь ходил походом из Руси на Суздаль...
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17.04.2022 13:12 Ответить
Не хочу шукати зараз назву, але в літопису написано що варяги Олега пливли із Ладоги в Русь. Отже Русь була ще до них. Це підтверджують і Візантійські і арабські хроніки які описують походи Русі на Константинополь ще до того як варяги Рюрика були запрошені правити (згідно летопису).
Доречі, острів Русів- це ******* Черкаси. Тобто Артанія. На німецьких аерофотознімках 1942 року пізніше вчені побачили що ці землі навкруги Черкас були раніше островом, величиною в "5 днів ходу" як і описують араби Острів Русів
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17.04.2022 14:07 Ответить
" але в літопису написано що варяги Олега пливли із Ладоги в Русь."

От був би вам вдячний, якщо б ви згадали, у якому це літопису так написано. Бо саме такої цитати ніколи не знаходив. Це була б бомба.
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17.04.2022 15:01 Ответить
Вот я читаю, смотрю и изучаю! Значит не было Киевской Руси? Значит Русь была, а столицы у нее не было? Хорошо! Тогда как обьяснить все потуги черниговских, переясловских, мосКВАских "князьков" взять княжество в Киеве? Киев перестал быть сердцем Руси, только после полного уничтожения Его Батыем? Легендарная оборона Киева продолжалась около 4-х недель, после Он был уничтожен монголо-татарами (до этого Киев уже 5-6 раз был взят паскудниками)! Невский черт и другие такие же, просто присягли на верность орде!

Моя точка зрения - Русь была только Киевская (это вам не Византия), Киев был центром Руси! И никто другой!!!!!!!!! С падением Киева, Русь перестала существовать! Но Ее дети стоят сегодня в Киеве, Мариуполе, Одессе, Харькове и так далее! Украина есть прямым наследком Руси, и никто иной!

Все остальные версии от лукавого
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17.04.2022 14:08 Ответить
РУСЬ і росія як ТРИПІЛЛЯ і тріпер
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17.04.2022 14:20 Ответить
Киевская Русь - это как Парижская Франция или Лондонская Англия.
И определяет это название не государство, а исторический период. И придумали это определение в Московии для их теории о преемственности: "Киевская Русь" - "Владимирская Русь" - "Московская Русь". При этом московиты напрочь игнорируют Королевство Русь, которое не вписывается в их лживую концепцию и факты, указанные в летописях, что Владимир-на-Клязьме вообще не относился к Руси никоим боком.

"Русь была только Киевская (это вам не Византия), Киев был центром Руси! И никто другой!!!!!!!!! С падением Киева, Русь перестала существовать!"

Так и есть...ну почти. Ведь после падения Киева существовало Королевство Русь со столицами в Холме и Львове.
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17.04.2022 14:58 Ответить
Кацапські вбивці-вас також закопають,якщо вдастя зібрати по частина,або дожеруть бродячі собаки...
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17.04.2022 12:20 Ответить
Невинних серед кацапів немає.
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17.04.2022 12:27 Ответить
Коли хтось з ДНР-ЛНР попадає в полон, вони зразу стають вчителями і музикантами.
Ці тварі хужі за руских свиней.
Це із-за них ця війна тоже, суки.
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17.04.2022 12:28 Ответить
Согласна с вами! Эти твари выросли в Украине. учились. имеют до сих пор паспорта Украины. их родители получают пенсии Украины! Твари! Теперь все они замазаны кровью украинцев. Их мамаши. жены. сестры грязью обливают в *однокласниках* . столько ненависти. вранья не пишут даже в рос.сетях. Они дважды виновны! И за предательство и за то. что сейчас воюют на стороне раши. Не
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17.04.2022 12:39 Ответить
Они ещё по нашим паспортам уедут в ЕС беженцами.
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17.04.2022 13:03 Ответить
И крымчане виноваты и 73% которые голосовали во время войны за комика. И те кто в 2010 голосовал за зека.
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17.04.2022 13:08 Ответить
Ви не праві. Там дійсно почали всіх підряд перед 24.02 хапать і під ружжо.
Там багато було за Україну , так їх також хапали. Там тиждень перед 24.02 на вулицю ніхто з чоловіків не виходив. Во хапали всіх. Знаю ,тому що декілька знайомих рохповідало ,у яких там родичі живуть.
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17.04.2022 13:07 Ответить
АГА. ВОНИ АЖ РИДАЮТЬ ВІД ЖАЛЮ, ВБИВАЮЧИ НАС. ДЕ ВАС ТАКИХ ДОВБОДЯТЛІВ КЛОНУЮТЬ ?
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17.04.2022 13:17 Ответить
Навіть СС в більшості в табот відправляли родичів комісарів, а не розстрілювали.
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17.04.2022 12:29 Ответить
У меня бабушка жена военкома, немцы ее арестовали и потом отпустили, так как трое малолетних детей. А красноармейцев с лагерей немцы выпускали, если за ним приедет жена или мама.
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17.04.2022 13:11 Ответить
Отец рассказывал:ведут колонну военнопленных по Крещатику-подбегает женщина к Фрицу,вот мой муж.Пендаля под зад и великий воин ваня на свободе.
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17.04.2022 14:19 Ответить
Знову спішив. Замість "табори" - написав "табот", але всі все зрозуміли.
Дякую.
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17.04.2022 13:42 Ответить
Конечно, после войны, государство должно хорошо профинансировать службу, которая будет заниматься отловом этих ****** и казнью на месте. Некоторым можно только конечности поотрубать и отпустить.
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17.04.2022 12:31 Ответить
Нажаль це мрії. Хто їх буде судити, вчорашні зелені любителі лукашенка і какойразніци, колишні виборці яника і уставшиє ат вайни на дивані? Чи може єрмаки, татарови, демченки, венедіктови- всі ці викормиши Портнова. Чи може Верещук, чоловік якої на Майдані керував штурмом Будинку Профспілок. Може Коломойський? Хто?
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17.04.2022 12:44 Ответить
Ви не переживайте, головне - аби влада була з патріотів, а люди для такої роботи знайдуться.
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17.04.2022 12:49 Ответить
так это и есть фантазия! Была ли в этой стране влада из патриотов? Выбирал ли мудрый нарид достойных хоть когда-то? А на такую работу(вырезать кацапню) я бы за еду пошел, пусть только обеспечивали бы всех необходимым.
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17.04.2022 12:51 Ответить
чи може тот мудрый нарид, который их всех постоянно выбирает?
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17.04.2022 12:49 Ответить
А що робити, коли цей "нарiт" до цих пiр любить вухами? Не повiрили навiть В.М. Чорноволу, а порошенка i тимошенко в причинне мiсце до цих пiр цiлують. Деякi продажнi, а бiльшiсть просто так, щоб було. Невже так i не навчимось ДУМАТИ?
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17.04.2022 13:43 Ответить
Эту страну дьявола, нужно стереть с лица земли, что бы на ней не осталось не чего живого.
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17.04.2022 12:33 Ответить
.....а многие от власти всегда мандякали шо там нашилюди...какие нахер люди...их даже животными назвать язык не поворачивается...
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17.04.2022 12:33 Ответить
Некоторым можно только все конечности поотрубать и отпустить.
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17.04.2022 12:35 Ответить
И после етого их брать в плен чтобы они маме звонили?
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17.04.2022 12:37 Ответить
Пока в новостях в Словакии совсем нет материалов о телефонных разговорах кацапов . А материалы жти очень нужны , т к работа с обществом у раши ведётся постоянно . У Украины масса фактов военных преступлений орков и надо ими передавить кацапскую пропаганду .
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17.04.2022 12:39 Ответить
‼️‼️О НЕПРИЯТНОМ . Судя по спробам вбросов темы с « братскими народами» то макрону то ПАПЕ римскому , ВЫВОД ОДНОЗНАЧЕН - спитчрайзеров раша ОПЛАЧИВАЕТ
И спецслужбы стран должны этим моментом заинтересоваться , а Баканов должен переговорить на эту тему со всеми руководителями спецслужб ЕС.
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17.04.2022 12:42 Ответить
🤣🤣🤣О ПРИЯТНОМ

Европейские чеченцы лютуют - спалили целую колонну авто с кацапскими флагами в Германии .

Видео есть в гугле
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17.04.2022 12:44 Ответить
не знайшла - посилання скиньте хочу помилуватись
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17.04.2022 17:09 Ответить
это непростительно. они перестали быт людми
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17.04.2022 12:41 Ответить
Они людьми никогда и не были. Это и есть русский народ, который приволок в Украину русскую культуру.
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17.04.2022 18:47 Ответить
екзистенційна війна. На винищення. Дайте людям зброю!!!
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17.04.2022 12:56 Ответить
То-то что рассказывал и охреневал от того что увидел был местным. Слышно по говору
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17.04.2022 12:58 Ответить
отправьте это путину, может он решит что денацификация прошла успешно? и успокоившись здохнет.
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17.04.2022 12:58 Ответить
Нужно это для папы перевести, а то он по ходу не в теме, что тут творится.
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17.04.2022 12:59 Ответить
В ТЕМЕ. ОН С ГУНДЯЕМ В ДЕСНА ЦЕЛУЕТСЯ. ТОТ ДЕРЖИТ В КУРСЕ !
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17.04.2022 13:25 Ответить
Кацапи завжди були такими,нічого дивного,побачив кацапа-вбив кацапа,все інше маячня що єсть і харошіє хрюсскім,немає!
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17.04.2022 13:08 Ответить
НУ ШО ТАМ,КАЗАНСКІЙ ЩЕ НАМ ПРОКУРЛИЧЕ ПРО БЄДНОЄ МАБІЛІЗОВАННОЄ ДОНБАСЯДЛО ?
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17.04.2022 13:10 Ответить
ще раз про донбабве й лугандонію, там такі ж тварини як і в кацапії... їх там масово... те біосміття після деокупації 40 років водити між териконами без права голосу.
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17.04.2022 13:12 Ответить
ТАМ ТВАРИНИ ГІРШІ ЗА КАЦАПІВ. ЦЕ МАЮТЬ,НАРЕШТІ УСВІДОМИТИ ВСІ.
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17.04.2022 13:29 Ответить
Как этих выродков земля носит,я не понимаю.Вы ошибка человечества кацапы,я желаю вам всего что вы делаете с беззащитными людьми,и вашим родным и блиским.
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17.04.2022 13:26 Ответить
І шо тут коментувати??ви можете не брати в полон орків ???це мразота ,та сміття ,волоси дибки стають коли чуешь записи СБУ як розстрилють мирних людей ,це жах я незнаю куди Бог дивиться?а може це фарс ?ниякого Бога і нема скильки може жити той Антихрист в Кремлі?????скильки ще людей буде розстриляно????хтось мені може тут це пояснити???
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17.04.2022 13:27 Ответить
Царство Небесне вбитій...
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17.04.2022 13:37 Ответить
Ці покидьки не перестають дивувати. Їм це не минеться!
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17.04.2022 13:48 Ответить
А зелений уряд цих нелюдей без ЗНО першочергово у ВИШі приймає і стипендію з житлом надає, бо вони "постраждалі", в той час як діти українських військових поступають на загальних підставах.
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17.04.2022 13:59 Ответить
Суки орки,будете гнити всі в землі! як я вас ненавиджу!
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17.04.2022 14:37 Ответить
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17.04.2022 15:34 Ответить
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17.04.2022 15:35 Ответить
А сколько таких безнаказанных вернулись, и вернуться в парашку. И будут жить много лет, в удовольствие, кто то возможно ограбил банковское хранилище в Украине, и возможно наворовал на домик в "барвихе". Будет лежать в джакузи, пить дорогое бухло, и с гордостью рассказывать жене и ********* как он убивал мирных людей в Украине. И не прилетит туда ракета, потому что убийца уже убежал в рашку, а рашку нельзя трогать. Бомбить их можно только в нашей прекрасной Украине, превращая, её в руины, только Украина и наши люди страдают. Нету больше таких как Доку Умаров и Шамиль Басаев, которые заставят по настоящему ответить русских убийц. Что бы русские убийцы которые насиловали и убивали украинских детей, так же справедливо горевали у могилок своих родственников. Не будет такого.
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17.04.2022 16:37 Ответить
Мрази,убийцы!!! Рашисты **@нутые!!! Чтоб вам гвозди во все места!!! Аминь!¡
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17.04.2022 21:56 Ответить
 
 