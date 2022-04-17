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Новости Агрессия России против Украины Война
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Фон дер Ляйен призывает страны ЕС как можно скорее предоставить Украине оружие

фон,дер,ляєн

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС к быстрой поставке Киеву оружия. "Украина должна получить то, что ей нужно для обороны и то, что она сможет обслуживать", - подчеркнула она.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС к быстрой поставке оружия Украине. "Это касается всех стран-членов, кто может, должен быстро поставлять, ведь только тогда Украина сможет выстоять в своей острой оборонительной борьбе против России", - сказала политика в интервью изданию Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 17 апреля. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что не делает разницы между легким и тяжелым вооружением. "Украина должна получить то, что ей нужно для обороны и то, что она сможет обслуживать", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также заявила, что считает победу Киева над Москвой возможной. "Украина может выиграть войну. Мужество и сила сопротивления Украины поражают", - цитирует ее слова AFP. В то же время фон дер Ляйен не уточнила, какой именно вид может иметь победа, означает ли это полное изгнание российских войск из Донбасса. "Победить будет означать, что в Украине опять воцарится мир. При каких условиях, это уже Украине решать самой", - сказала политик.

Читайте также: Нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, - немецкий министр

Нужно сделать все возможное, чтобы война завершилась как можно скорее, отметила фон дер Ляйен. В то же время она также признала, что нужно быть готовыми к тому, что в худшем случае война будет продолжаться в течение месяцев или даже лет. Говоря о подготовке шестого пакета санкций ЕС против России, она сказала, что в первую очередь речь идет о банковском секторе, особенно о российском "Сбербанке", а также о сфере энергетики.

"Мы изучаем российский банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов этого сектора. И, конечно, вопросы, связанные с энергетикой", - сказала она. По словам главы Еврокомиссии, сейчас разрабатываются "умные механизмы", чтобы эмбарго на нефть тоже могло быть включено в будущие санкции.

Урсула фон дер Ляйен также убеждена, что ответственные за вероятные военные преступления российской армии в Украине будут наказаны международным судом. В то же время глава Еврокомиссии высказалась за то, чтобы обвинения также были предъявлены российскому президенту Владимиру Путину. "Не только непосредственные преступники-исполнители должны предстать перед судом, но и ответственные за такое ведение войны, что унесло жизни тысяч гражданских. За эту войну ответственен Путин, он отдал приказ о вторжении и он держит в руках все рычаги", - подчеркнула политик.

Также смотрите: ВСУ сегодня удивляют мир. Нам необходимо только 100 истребителей, 200 вертолетов, 300 танков и где-то 1000 бронемашин, чтобы изменить ход войны, - Порошенко

Автор: 

оружие (10221) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+18
друзья, зацените дремучий совковый мультик - не пожалеете! просто невероятно! откуда они знали???
https://twitter.com/i/status/1515613261932150784
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17.04.2022 12:57
+9
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17.04.2022 12:48
+8
якщо порівняти з повною відсутністю чи тим радянським лайном, що ще лишилося, то навіть М-60 А1 чи М-60 А2 --- це дар божий

тому не варто піздити, бо це ж не мішки тягати
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17.04.2022 13:09
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Правила форума Совет форумчан
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17.04.2022 12:48 Ответить
Німецький Leopard 1A5 для ЗСУ: мотлох чи дійсно потрібний нині танк - детальний огляд

https://defence-ua.com/army_and_war/nimetskij_leopard_1a5_dlja_zsu_motloh_chi_dijsno_potribnij_nini_tank_detalnij_ogljad-6936.html
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17.04.2022 12:49 Ответить
мотлох
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17.04.2022 13:01 Ответить
як на мою думку Javelin з всюдихідником цей танк перемагає
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17.04.2022 13:06 Ответить
якщо порівняти з повною відсутністю чи тим радянським лайном, що ще лишилося, то навіть М-60 А1 чи М-60 А2 --- це дар божий

тому не варто піздити, бо це ж не мішки тягати
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17.04.2022 13:09 Ответить
при чем здесь пидеть или не пидеть. М60 хуже чем самый старый танк на вооружении Украины, а именно т64. Это хлам. И леопарды старые это хлам с кулака пробивающийся.
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17.04.2022 15:54 Ответить
навіщо це взагалі обговорювати? ніхто не дасть вам Абрамс по 10 млн доларів за штуку. Краще якісь танки, ніж без танків взагалі.
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17.04.2022 16:25 Ответить
Думаю що це той варіант коли дешевше продати Україні, чим його утилізувати в Германії
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17.04.2022 13:10 Ответить
В чому проявляється ефективність танка на полі бою з наявністю ******** протитанкової зброї? Закидати дороги ворога металобрухтом?
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17.04.2022 17:21 Ответить
Так-так, швидко, якщо не хочете нових Буч та Ірпінів на території Європи.
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17.04.2022 12:52 Ответить
Так, швидко, якщо не хочете нових Буч, Ірпінів, та Бородянок в Європі.
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17.04.2022 12:56 Ответить
друзья, зацените дремучий совковый мультик - не пожалеете! просто невероятно! откуда они знали???
https://twitter.com/i/status/1515613261932150784
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17.04.2022 12:57 Ответить
100% російські пірати-терористи лежать на дні морському і ще із свастикою Z.Нострадамуси.
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17.04.2022 13:16 Ответить
заканчиваем собирать и тестировать еще четыре ракеты "нептун". Ждем БДК "Орск" и "Цезарь Куников". Побольше грузите туда камикадзе - если брать мелких тувинцев и калмыков, то в один БДК пол-тысячи может поместиться. Вода возле Одессы уже хорошая - 8°C, средний калмык через десять минут уже перестаёт грести, а еще через час отправляется прямо на концерт кобзона для морских калмыков.
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17.04.2022 13:16 Ответить
Це для наводки інформація щоб не встигли собрать?
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17.04.2022 17:50 Ответить
Это война цивилизаций добра и зла!
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17.04.2022 14:11 Ответить
як що порахувати то окремо багато країн та політиків за як найшвидше надання зброї Україні.
а як тільки збируться разом, щоб затвердити це рішення, обов,язково якісь яйця моментально виростають, які заважають це зробити.
виходить що вислів:
окремо ми всі розумні а разом стадо баранів відноситься вже не до Українців а до європейців...
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17.04.2022 15:58 Ответить
НЕ ПРОСТО ОРУЖИЕ !!! А РАКЕТЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТРЕЛЬНЫЕ ГАУБИЦЫ !!!
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17.04.2022 16:45 Ответить
Наша святая - Урсула! Испытываю к ней искреннюю благодарность.
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17.04.2022 19:32 Ответить
о таке "закликає"? Трошки більше чим ні#уя?
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17.04.2022 19:56 Ответить
 
 