Фон дер Ляйен призывает страны ЕС как можно скорее предоставить Украине оружие

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС к быстрой поставке Киеву оружия. "Украина должна получить то, что ей нужно для обороны и то, что она сможет обслуживать", - подчеркнула она.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС к быстрой поставке оружия Украине. "Это касается всех стран-членов, кто может, должен быстро поставлять, ведь только тогда Украина сможет выстоять в своей острой оборонительной борьбе против России", - сказала политика в интервью изданию Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 17 апреля. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что не делает разницы между легким и тяжелым вооружением. "Украина должна получить то, что ей нужно для обороны и то, что она сможет обслуживать", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также заявила, что считает победу Киева над Москвой возможной. "Украина может выиграть войну. Мужество и сила сопротивления Украины поражают", - цитирует ее слова AFP. В то же время фон дер Ляйен не уточнила, какой именно вид может иметь победа, означает ли это полное изгнание российских войск из Донбасса. "Победить будет означать, что в Украине опять воцарится мир. При каких условиях, это уже Украине решать самой", - сказала политик.

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Нужно сделать все возможное, чтобы война завершилась как можно скорее, отметила фон дер Ляйен. В то же время она также признала, что нужно быть готовыми к тому, что в худшем случае война будет продолжаться в течение месяцев или даже лет. Говоря о подготовке шестого пакета санкций ЕС против России, она сказала, что в первую очередь речь идет о банковском секторе, особенно о российском "Сбербанке", а также о сфере энергетики.

"Мы изучаем российский банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов этого сектора. И, конечно, вопросы, связанные с энергетикой", - сказала она. По словам главы Еврокомиссии, сейчас разрабатываются "умные механизмы", чтобы эмбарго на нефть тоже могло быть включено в будущие санкции.

Урсула фон дер Ляйен также убеждена, что ответственные за вероятные военные преступления российской армии в Украине будут наказаны международным судом. В то же время глава Еврокомиссии высказалась за то, чтобы обвинения также были предъявлены российскому президенту Владимиру Путину. "Не только непосредственные преступники-исполнители должны предстать перед судом, но и ответственные за такое ведение войны, что унесло жизни тысяч гражданских. За эту войну ответственен Путин, он отдал приказ о вторжении и он держит в руках все рычаги", - подчеркнула политик.

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