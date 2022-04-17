В Новой Каховке - стрельба между российскими военными и "мобилизованными" из ОРДЛО, - Ким. ВИДЕО
Военные армии Российской Федерации и "мобилизованные" из оккупированного Донбасса устроили стрельбу во временно оккупированной Новой Каховке.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю. Прямо не знаю, за кого "болеть" в этой ситуации", - отметил Ким.
Он добавил, что Россия сейчас вербует для участия в войне в Украине только "самую падаль". Эти военные мародерствуют, даже не доехав до места назначения – прямо у себя в частях.
Топ комментарии
+77 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий17.04.2022 13:30
+59 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий17.04.2022 13:33
+58 Олег Незнаю
показать весь комментарий17.04.2022 13:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
***брацькі народи?
- это орки стреляют друг в друга, сер;
- зачем?
- жители деревни Гримпен говорят, что не поделили какай-то унитаз."
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/537821421036555?__cft__[0]=AZU7hODmiEocypsftXMCsiOlTrNeB4qqRd-hb13mNRW0ZZo25HaDNdG0tLWORwjDsKhtU-CMJehXCLN_vnGOsB7r24Epm4hhbLKnDh_MDr5k3bTRd1hs6Hmg8ZynJqbBU5B9DkCvpt5k5yY0BVRvdMAF&__tn__=%2CO%2CP-R 15 April, 11:41 ·
БИТВА ЗА БАНК
Я прочитал это. Я думал об этом...
Вот видите, исторически так сложилось, что у меня много знакомых в 206 батальоне Теробороны и я не раз бывал на его базе. Это недалеко от правительственного квартала. От базы батальона до ОП пешком - около 40 минут. У меня много знакомых которые 25го были на базе батальона целый день, стояли в гвардии и в форме и т.д.
И никто из тех, с кем я подписываюсь уже сутки, НЕ слышал драки 25 февраля весь день. Да, снято - неизвестно кто и откуда. День был нервный, все ждали врагов ДРГ, а быки еще пытались бычить, поэтому солдаты горели в воздухе невольно. Да, говорили о стрельбе ночью - о которой президентская охрана никому ничего не сообщила. Но бороться через день..
Я бросаю картинки, какие рисунки рисует мне фантазия, когда я пытаюсь представить себе драку днем в правительственных кварталах. Это как минимум должен был быть батальон *********, усиленный танками, с постоянной поддержкой с воздуха и прикрытием. Кто видел правительственный квартал в те времена, тот поймет почему. Не буду вдаваться в подробности. Очевидно, ничего подобного там не было близко.
О чем это говорит?
Об одном из трех. Или ОП решил служить правилу "чем страшнее ложь тем больше в нее верят". и подключился к своему пиарщику Данилову к разговору о "битве днем".
Кстати, можно оценить, чего после таких заявлений стоит экспансия Данилова о заслугах Зеленского в программе ракет "Нептун", которую пытались заморозить только для Зеленского.
Второе предложение - Данилов объявляет о выходе четвертого сезона сериала Слуга народа, где украденный и закопанный Зеленским в руинах Офиса президента поднимает последний отряд УДО в атаке, победив последний Нлов последним Российский танк. Можно снять что угодно - микросхемы все потерпят.
Третье предположение - Данилов понятия не имеет, что происходило 25 февраля и поэтому верит тому, что ему сказали, но не объяснили. Потому что сам Данилов не был 25 февраля в Киеве. Как Кирилл Тимошенко. Как и многие нардепы "Слуги народа". Я вытащу тебя отсюда.
Я могу сказать только одно. Ребята, лучше бы вы пиарились, привозили гуманитарку в Чернигов и ЧАЭС, и закупили пулеметы для зсу. Как Петр Порошенко. По крайней мере, проблем нет. Порошенко об эвакуации мирных жителей из Ирпеня, на блокпостах, на базах батальонов Теробороны и в разрушенных городах видел много людей. И Битва на Банковой....
А я знаю. Я - за всех.. Хочу, чтобы все попали.
https://youtu.be/f2KYmaCb9B0
хай триває якнайдовше і якнаймасштабніше