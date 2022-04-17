Создан сайт для сбора свидетельств и доказательств военных преступлений России в Украине

Офис Генерального прокурора Украины создал портал "Уголовная ответственность за #RussianWarCrimes".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Офис Генерального прокурора вместе с украинскими и международными партнерами создал этот ресурс для надлежащего документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией в Украине. Задокументированные доказательства будут использованы для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством, а также в Международном уголовном суде в Гааге и в специальном трибунале после его создания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работа проводится в соответствии с международными стандартами, с защитой информации и свидетелей, сохранностью информации для осуществления правосудия.

Чтобы отправить видео- и фотоматериалы, а также любую информацию, необходимо заполнить анкету.

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Уточняется, что примерами военных преступлений являются: факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом; факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом; насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования; отказ или лишение доступа к медицинской помощи; насилие в отношении духовенства, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т.п.); расположение и использование военной техники в жилых кварталах города; ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города; повреждение объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений; использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских; захват имущества, ограбление оккупационными силами.

Чтобы зафиксировать военное преступление, нужно оставить информацию о себе (она под надежной защитой); описать нарушения с указанием точного места и всех деталей (пострадавших, повреждения и т.п.); загрузить фото или видео.

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