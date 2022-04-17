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Россия из-за санкций остановила производство ЗРК: работников заводов отправляют в отпуск или на войну, - ГУР Минобороны

тунгуска

Производство российских ЗРК на паузе, работников заводов отправляют в отпуск или на войну.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО "УМС", Ульяновск) фактически остановлены. "УМЗ" – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

Причины критического состояния производства использования большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком российского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины всякое сотрудничество было прекращено.

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По словам сотрудников, продолжать производство сами по себе завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется "практически ничего российского".

В настоящее время руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом, и увеличить его нет возможности.

Работникам предоставляют выбор: идти в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендованная должность – "оператор-наводчик" ЗРК "Бук". Предлагаемая зарплата – 50000 рублей в месяц", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+32
Зашибись. Фактически весь мир должен *благодарить* Германию за то что все время вооружала Фашистскую Разею
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17.04.2022 14:44
+15
так где-то вчера говорили, кажись на MixNews, что кацапы, в рамках программы импортозамещения, брали те же самые импортные комплектующие, клеили на них наклейку "мейд ин раша", а бабло, выделенное на программу пилили.... )))
ну кто ж знал, что будет война??? ))
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17.04.2022 14:36
+14
Вот тє натє - хєр в томатє))
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17.04.2022 14:36
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прекрасная перспектива для полумирнойватьі......
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17.04.2022 14:34 Ответить
Вот тє натє - хєр в томатє))
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17.04.2022 14:36 Ответить
Травится не нравится заводик закрывается❗
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17.04.2022 15:08 Ответить
так где-то вчера говорили, кажись на MixNews, что кацапы, в рамках программы импортозамещения, брали те же самые импортные комплектующие, клеили на них наклейку "мейд ин раша", а бабло, выделенное на программу пилили.... )))
ну кто ж знал, что будет война??? ))
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17.04.2022 14:36 Ответить
Дас ист фантастиш.
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17.04.2022 14:42 Ответить
Зашибись. Фактически весь мир должен *благодарить* Германию за то что все время вооружала Фашистскую Разею
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17.04.2022 14:44 Ответить
все бобик сдох
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17.04.2022 14:47 Ответить
Ці дибіли з НАТО та США воювати збирались. За 50 днів війни вже забулися як Путін виглядає.
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17.04.2022 14:49 Ответить
Не варто плювати в криницю з якої воду п"єш. краще перегляньте оборот між Україною і московією за час керіництва "нашого" гаранта.
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17.04.2022 14:55 Ответить
Виріс у 3,7 рази за остані 2,5 роки!
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17.04.2022 15:14 Ответить
"БУК" лакомая цель для "Байрактар"
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17.04.2022 14:57 Ответить
от же фріци як москалям продавати зброю то бігом а як Україні то нє не можна бо ж ескалація яка буде
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17.04.2022 15:13 Ответить
Можна такий комплекс ППО використовувати!
Там німецьких деталей не потрібно!
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17.04.2022 15:20 Ответить
І ракети навіть дешевше, ніж у залізного куполу!
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17.04.2022 15:21 Ответить
Гарна новина
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17.04.2022 15:25 Ответить
Если заводы остановились значит можно верить что скоро в орков закончатся боеприпасы то есть ослабнут очень. Украина тогда быстрее сможет выгнать орков.
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17.04.2022 16:07 Ответить
Добре, бо окрім ЗРК "Бук" у кацапів немає інших ефективних ППО середньої дальності
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17.04.2022 16:10 Ответить
С-350 нє? сам С-300 теж ЗРК середньої дальності,крім його самих дальнобійних модифікацій
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17.04.2022 19:23 Ответить
Так С-300 середньої дальності, але йому до ефективності ЗРК Бук, як до неба раком
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18.04.2022 09:09 Ответить
Московити ви прокляли СЕБЕ і СВОЮ Землю навіки...І ви це зробили своїми руками
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17.04.2022 16:32 Ответить
 
 