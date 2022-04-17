В Крыму собираются создать "лагеря переквалификации" для депортированных украинских учителей и "языковые курсы" для детей, - ЦПД
Центр противодействия дезинформации подтверждает, что на территории РФ происходит насильственная русификация депортированных украинцев.
Как информирую Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.
"Самопровозглашенный глава Крыма С.Аксенов сообщил о создании летних "лагерей переквалификации" для учителей из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территории полуострова. Будут делать это для того, чтобы перевести их на "российские стандарты образования", - заявляют в ЦПИИ.
Также сообщается, что т.н. стандарты будут касаться и похищенных детей.
"Их будут заставлять проходить "языковые курсы". Об этом заявила во время заседания совета федерации РФ председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Там их хотят принуждать изучать русский язык, поскольку, по мнению оккупантов, дети из Украины недостаточно владеют языком. Похищение Россией украинцев является нарушением норм Международного права!", - говорится в сообщении.
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https://newsua.one/news-politics/64666.html Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича.
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Ну, ну.... А СВИНОСОБАЧЕ МОРДОРИЛО ЇМ НЕ ТРІСНЕ бавитися у свої Гулаги? Все таки Раха це не Китай і навіть не СССР....розвал Кацапстана не загорами...
Какая разніца, кажуть.
Вітаємо в українській родині
какого хрена они их еще пытаются своему язЫку научить?
чтобы отправить их подальше потом на дальний восток?
Очевидно же, что рашисты ни о каких возвратных позициях даже не думают. Их цель уничтожение украинства как такового. Чем дольше территория страны под оккупацией, тем болезненнее она будет возвращаться.
И это никакая не агрессия, никакое не вторжение. Это война на уничтожение украинцев. Это - геноцид. Почему страна не на военных рельсах - непонятно. Малой крови уже не будет, только война на выживание
-- КУ....
-- А почему так ма...?
Они сами в них будут жить, когда Крым заберём...