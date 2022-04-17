В Крыму собираются создать "лагеря переквалификации" для депортированных украинских учителей и "языковые курсы" для детей, - ЦПД

Центр противодействия дезинформации подтверждает, что на территории РФ происходит насильственная русификация депортированных украинцев.

Как информирую Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

"Самопровозглашенный глава Крыма С.Аксенов сообщил о создании летних "лагерей переквалификации" для учителей из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территории полуострова. Будут делать это для того, чтобы перевести их на "российские стандарты образования", - заявляют в ЦПИИ.

Также сообщается, что т.н. стандарты будут касаться и похищенных детей.

"Их будут заставлять проходить "языковые курсы". Об этом заявила во время заседания совета федерации РФ председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Там их хотят принуждать изучать русский язык, поскольку, по мнению оккупантов, дети из Украины недостаточно владеют языком. Похищение Россией украинцев является нарушением норм Международного права!", - говорится в сообщении.

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