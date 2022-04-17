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СБУ (19465) шпионаж (1350) коллаборационизм (833)

СБУ задержала 5 российских агентов и разоблачила двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях

сбу

Служба безопасности Украины задержала в разных областях пятерых вражеских агентов и двух коллаборантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спецслужба сообщает в Фейсбуке.

"В Одесской области:

Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержала троих ее агентов. Установлено, что их действия координировали лица, которые в 2014 году сбежали в Россию.

Накануне широкомасштабного вторжения эти агенты угнетали социальное напряжение в разных регионах. В частности, пытались совершить диверсии: путем разрушения транспортной инфраструктуры, поджогов лесов, повреждения национально-культурных символов и памятников. Также проводились постановочные митинги.

За последний месяц планы кураторов изменились, и работу агентов переформатировали. С тех пор они собирали разведданные: о военных формированиях в Одесской области, расположении блокпостов, волонтерских центров, настроения местных. При необходимости – отправляли фотоотчеты.

В настоящее время агенты дают показания СБУ о деталях своей подрывной деятельности.

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В Киевской области:

спецслужба задержала жителя Киевщины – самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ.

Во время временной оккупации в регионе предатель добровольно согласился сотрудничать с врагом. Он сразу "сдал" оккупантам участников АТО, членов местной Теробороны, помогал захватчикам ориентироваться на местности.

По их указаниям он "набирал" специалистов по ремонту электросетей, водителей для вывоза документов поселкового совета, бухгалтеров для организации работы так называемой новой администрации и других. А "гуманитарную помощь" раздавал местным как вознаграждение за сотрудничество с оккупантами.

В Херсонской области:

СБУ объявила заочное подозрение самопровозглашённому руководителю гражданской администрации Новой Каховки.

Мужчина с киевской пропиской перешел на сторону врага: публично призывал граждан к сотрудничеству с оккупантами и продвигал идеи налаживания связей с РФ. Вдобавок – еще и отказывался от гуманитарной помощи, организованной украинскими властями для гражданских.

В Днепропетровской области:

спецназовцы СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.

Местный житель признался следствию, что имел пророссийские взгляды и верил в "руZZкий мир". Этим привлек внимание вражеских спецслужб: они завербовали его и поручили собрать координаты военных штабов, фиксировать перемещение техники ВСУ.

Ради повышения уровня доверия предатель дополнительно производил разведку объектов критической инфраструктуры после ракетных обстрелов.

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В Николаеве:

СБУ задержала местную жительницу, которая систематически "докладывала" оккупационным войскам об обстановке в городе. Она отслеживала работу блокпостов и отдельных объектов критической инфраструктуры.

Служба безопасности расследует каждый факт предательства, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности", - говорится в сообщении.
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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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17.04.2022 16:03 Ответить
Читая такие сообщения я расстраиваюсь, если в них нет - "были ликвидированы во время задержания"...
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17.04.2022 16:06 Ответить
А коли пов'яжуть інших рашистів: дєрьмака, дємченко?
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17.04.2022 16:07 Ответить
після виборів. І те не факт. Бо вони стануть нардепами.
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17.04.2022 16:19 Ответить
Далі що?
Довгий і безрезультативний штепо-єфремовський суд? А слідство хоч без затягування пройде?
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17.04.2022 16:18 Ответить
А чи немає наукового дослідження у медицині, яке вертикальне навантаження здатна витримувати мошонка у кг (колаборантів)? Чи здатна витримувати вагу господаря? Якщо так то ЗСУ,СБУ,поліція знає що робити.
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17.04.2022 16:21 Ответить
давали б їм довічне або смертну кару у військовий час, якщо причетні до обстрілів, як співучасники масових вбиств
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17.04.2022 17:47 Ответить
Обмінний фонд
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17.04.2022 18:02 Ответить
...а ничего, что слабоумные работали не на упреждение, а бьют по следам... ДЕБИЛЫ...
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17.04.2022 18:34 Ответить
 
 