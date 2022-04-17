ЕС способен достаточно быстро сократить зависимость от российского газа. Диверсификация возможна, - премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Европейский союз может сократить зависимость от импорта российских энергоресурсов гораздо раньше, чем предполагалось. По его словам, Италия уже предложила ЕС ограничить цену на газ.

Об этом Драги заявил в интервью изданию Corriere Della Sera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Еврокомиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций. Россияне сами признают это, когда говорят, что не могут больше выплачивать по облигациям, поскольку большая часть их валютных резервов заморожена. Это значит, что они идут к банкротству", - заявил он.

Драги акцентирует внимание, что Европа продолжает финансировать РФ, покупая нефть и газ по цене, не имеющей никакого отношения к исторической стоимости и затратам на производство.

"Введение лимита на цену российского газа, как предлагает Италия, – это способ усилить санкции и вместе с тем минимизировать затраты для тех, кто их вводит. Мы больше не хотим быть зависимыми от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна превращаться в политическое рабство", – заявил премьер Италии.

По его словам, ЕС необходимо расширить источники энергии и найти новых поставщиков.

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"Я только что был в Алжире, где компания Eni заключила соглашение о поставках 9 миллиардов кубометров дополнительного природного газа – примерно треть того, что мы импортируем из России. За ним последуют и другие страны. Диверсификация возможна и осуществима в относительно короткие сроки, более короткие, чем мы представляли себе всего месяц назад", – подчеркнул Драги.