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На границе Беларуси и Польши из-за санкций ЕС очередь грузовиков на 80 км
Сотни грузовиков застряли на границе Польши и Белоруси. Длина очереди – около 80 километров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
Очередь образовалась из-за пятого пакета санкций против России. Согласно новому ограничению, российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и находиться на территории ЕС.
Под исключением находятся грузовики, которые транспортируют лекарства, почту или нефтепродукты.
Также неизвестно, что будет с грузовиками, которые уже находятся на территории ЕС.
В Польше обеспокоены тем, что Россия и Белорусь могут ввести аналогичные ограничения против страны.
Топ комментарии
+17 Achmet Denniz
показать весь комментарий17.04.2022 16:31
+12 spase boy
показать весь комментарий17.04.2022 17:01
+10 DemianBond 2cbb79cc
показать весь комментарий17.04.2022 16:33
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Пожалуйста, подождите...
А що польскі вантажівки роблять на території Кацапстана ???????
Джерело:
А що польським вантажівкам робити у білорасєї та расєї під час санкцій? якесь дивне занепокоення...)))
С 00.00 часов 16 апреля 2022 г. вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.
Данное ограничение не применяется до 23 апреля 2022 года к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.
Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.
http://bamap.org/information/news/2022_04_15_182119/
Инфо проверено ЛИЧНО. Сегодня в 11 утра был на границе. Вижу постоянно 9-местный бус с украинскими номерами, который встречает БЕЖЕНЦЕВ, которых роSSияне вытянули/выдавили боями на территорию роSSии и которые на перекладных добираются до Латвии, по разговорам часть в Европу, но довольно большая часть ВЕРНУТЬСЯ в Украину на свободные территории.
Как понимаю у них не было другого выхода - или умереть под роSSийскими обстрелами или бежать через их территорию. Видел уже на латвийской территории Жигуль с украинскими номерами, старенький, загруженный под завязку узлами со скарбом, ходовая явно не в порядке - перекошен и его постоянно тянуло на осевую, скорость 70 по трассе. Починить видно не было возможности в Рашке. У нас фигово, до вторника выходные католической пасхи, всё закрыто. Если совсем сломается и встанет, конечно помогут кто чем сможет.
Но зрелище ужасное, я бы на такой машине в соседний город побоялся бы выехать, а им пришлось через всю фашистскую роSSию бежать!!!