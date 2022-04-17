РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9912 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
12 906 24
Беларусь (7767) грузы (270) Польша (8142) санкции (11040) Евросоюз (16684)

На границе Беларуси и Польши из-за санкций ЕС очередь грузовиков на 80 км

фури

Сотни грузовиков застряли на границе Польши и Белоруси. Длина очереди – около 80 километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Очередь образовалась из-за пятого пакета санкций против России. Согласно новому ограничению, российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и находиться на территории ЕС.

Под исключением находятся грузовики, которые транспортируют лекарства, почту или нефтепродукты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия из-за санкций остановила производство ЗРК: работников заводов отправляют в отпуск или на войну, - ГУР Минобороны

Также неизвестно, что будет с грузовиками, которые уже находятся на территории ЕС.

В Польше обеспокоены тем, что Россия и Белорусь могут ввести аналогичные ограничения против страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В шестом пакете санкций ЕС против России планируется нефтяное эмбарго, - Ермак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Нє х.й шастать.
показать весь комментарий
17.04.2022 16:31
+12
.....В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни .....

А що польскі вантажівки роблять на території Кацапстана ???????
показать весь комментарий
17.04.2022 17:01
+10
ну сказали же, после 16 ни кто не проедет. ну, тупые . надеюсь там в прицепах скоропортящийся товар лежит.
показать весь комментарий
17.04.2022 16:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.04.2022 16:28 Ответить
.....В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни .....

А що польскі вантажівки роблять на території Кацапстана ???????
показать весь комментарий
17.04.2022 17:01 Ответить
80 км ? Маловато будет. Хочу до Ла-Манша
показать весь комментарий
17.04.2022 16:30 Ответить
Я так розумію це у білорусі вони стоять, їх у ЄС не пущають. Так що черга має бути до владівостока.
показать весь комментарий
17.04.2022 16:37 Ответить
Нє х.й шастать.
показать весь комментарий
17.04.2022 16:31 Ответить
Черги з рашистської техніки чудово скорочують Стугни. Шкода територія не наша.
показать весь комментарий
17.04.2022 16:32 Ответить
Та в Ганновері вже начеб-то і без Стугн впорались з участниками "автопробігу". "Нада павторіть!"
показать весь комментарий
17.04.2022 16:57 Ответить
ну сказали же, после 16 ни кто не проедет. ну, тупые . надеюсь там в прицепах скоропортящийся товар лежит.
показать весь комментарий
17.04.2022 16:33 Ответить
Націоналізують і відішлють в них гречку для України )
показать весь комментарий
17.04.2022 16:37 Ответить
карту купите! лапті!
показать весь комментарий
17.04.2022 16:37 Ответить
а чего стоят? что ждут???
показать весь комментарий
17.04.2022 16:46 Ответить
Кацапы ж хотели до Лиссабона. Будет.
показать весь комментарий
17.04.2022 16:48 Ответить
сасааааааааать !!!!!!!
показать весь комментарий
17.04.2022 16:52 Ответить
Конфіскувати не хрін усі рашистські фури разом з товаром і віддати ВСУ, зробити ДЕРУСИФІКАЦІЮ рашистських фур...
показать весь комментарий
17.04.2022 16:52 Ответить
В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни.
Джерело:
А що польським вантажівкам робити у білорасєї та расєї під час санкцій? якесь дивне занепокоення...)))
показать весь комментарий
17.04.2022 17:07 Ответить
В Беларусь никто санкций не вводил, минимум самый. Поляки будут в огромных масштабах отправлять санкционку в Беларусь, там перемаркировывать после разгрузки и отправлять в Россию. В том числе и товары военного назначения. Деньги не пахнут, зарабатывают все участники цепочки. Притом это уже происходит, транзит как бы закрыт, в Россию из ЕС никто не едет, все разгружаются у границы и дальше идут серые схемы, а деньги на карман. Максимум полезного из этого - кацапы теперь в 2 раза больше платить будут за детали и оборудование. Не более того.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:20 Ответить
А чого білорасєя не під санкціями?))) з її території вилітають ракети та літаки, якиїсь маразм...
показать весь комментарий
17.04.2022 17:37 Ответить
не бзди там з Польщі,нема такого і масово не буде.Хіба що в рюкзачку сам понесеш товар в бульбостан.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:01 Ответить
пропоную ідіотам, що осталися в Європі, вихід: прибути в пункт завантаження, розвантажитись, завантажитись ліками, поштою, нафтопродуктами і нарешті приїхати в радниє іпеня. І більше ніколи не їздити в ту нехарошу Європу. Вас чекають дальні перевозки в Китай. Уявляєте - скільки бабла в рублях загребете! А саме головне - українського прапора не бачитимете, його вид вас зовсім не нервуватиме. Хіба ж це для справжнього руцького не щастя?
показать весь комментарий
17.04.2022 17:13 Ответить
Сжечь накуй
показать весь комментарий
17.04.2022 17:20 Ответить
15.04.2022

С 00.00 часов 16 апреля 2022 г. вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.
Данное ограничение не применяется до 23 апреля 2022 года к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.
http://bamap.org/information/news/2022_04_15_182119/
показать весь комментарий
17.04.2022 17:25 Ответить
А вони падли тепер арендують вантажівки під євро номерами. Ті спокійно заїзжають до Білораши і там все перевантажують в свої вантажівки які їдуть далі по всій раші.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:37 Ответить
Из Латвии в Терехово тоже ещё не все РУ номера выехали! В два ряда стоят на выезд километров на 5-6 наверное. Все кабины затянуты - дрыхнут. Судя по длине и скорости продвижения сейчас последние из очереди будут 3-4 суток загорать.

Инфо проверено ЛИЧНО. Сегодня в 11 утра был на границе. Вижу постоянно 9-местный бус с украинскими номерами, который встречает БЕЖЕНЦЕВ, которых роSSияне вытянули/выдавили боями на территорию роSSии и которые на перекладных добираются до Латвии, по разговорам часть в Европу, но довольно большая часть ВЕРНУТЬСЯ в Украину на свободные территории.

Как понимаю у них не было другого выхода - или умереть под роSSийскими обстрелами или бежать через их территорию. Видел уже на латвийской территории Жигуль с украинскими номерами, старенький, загруженный под завязку узлами со скарбом, ходовая явно не в порядке - перекошен и его постоянно тянуло на осевую, скорость 70 по трассе. Починить видно не было возможности в Рашке. У нас фигово, до вторника выходные католической пасхи, всё закрыто. Если совсем сломается и встанет, конечно помогут кто чем сможет.

Но зрелище ужасное, я бы на такой машине в соседний город побоялся бы выехать, а им пришлось через всю фашистскую роSSию бежать!!!
показать весь комментарий
17.04.2022 18:57 Ответить
"Запор", карочє. Касаби, фенолфталеїн вам в поміч
показать весь комментарий
17.04.2022 20:16 Ответить
 
 