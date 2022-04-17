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Новости Война
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Украина не отдаст восток ради окончания войны. Битва за Донбасс может повлиять на ход всей войны, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать территории в восточной части страны ради окончания войны с Россией. Он добавил, что украинские военные готовы сразиться с российскими войсками на Донбассе в битве, которая может повлиять на ход всей войны.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вот почему для нас очень важно не позволить им, стоять на своем, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству", - заявил он.

Зеленский сказал, что у Украины нет никаких гарантий, что Россия не попытается снова захватить Киев, если ей удастся захватить Донбасс.

"Поэтому мы понимаем, что, то что мы их отбили, и они ушли, и они убегали от Киева - с севера, из Чернигова и с этого направления - это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву", - добавил президент.

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Топ комментарии
+75
Зеленский,обратись к лукашенко с ультиматумом,что если с его территории нас будут обстреливать,вылетать истребили,то они получат ответку Все сразу прекратится.
Обратись в прямом эфире,чтобы слышал весь мир. Все будут с нами солидарны.
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17.04.2022 16:47
+42
про Крим саме про Крим,південь само собой таке враження що Зеленський навіть під час війни не горить бажанням воювати за Крим то на 15 років відати хоче то взагалы не згадуе про півострів не такий страшний мордор особливо зараз
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17.04.2022 16:48
+41
Подарунки прийшли
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17.04.2022 16:56
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Схід - це до 24.02 чи 2014? А про Крим-розтягнем на 15 років? Словесам не дуже вірю...
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17.04.2022 18:59 Ответить
не сподівалась, але він таки дуже швидко подорослішав і порозумнішав. ще би Арахамію з Єрмаком і Подоляком хоча б не показував - можна було б спокійно працювати і воювати
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17.04.2022 19:00 Ответить
пф... які ж людці у нас довбойоби довірливі...
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17.04.2022 19:11 Ответить
"царь хороший - боярє плохіє!"
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18.04.2022 11:46 Ответить
Гниди мислять категоріями 15 століття: договорняки між князівствами ( улусами, ханствами та царствами...
Уявляючи себе царьками...
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17.04.2022 22:51 Ответить
А вони вже й так не будуть рости ..або нах нам бэня зі своїм правітєльством???
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17.04.2022 22:53 Ответить
зелена мразота чомусь часто забувають за Крим!!!
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18.04.2022 01:55 Ответить
Молодец Зе, всё верно сказал.
Зрады нет.
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18.04.2022 06:14 Ответить
Якось не дуже переконливо...особливо якщо боти кажуть - зради нєт і цілують дупу найвеличнішого.
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18.04.2022 09:35 Ответить
"Молодец <хуйло>, всё верно сказал" - ты же знаешь что это маркер говнобота?
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18.04.2022 11:48 Ответить
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