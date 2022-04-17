Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он лично увидел зверства военных РФ
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить Киев, чтобы он лично увидел зверства российских военных. По словам главы государства, этот визит изменит позицию французского лидера о геноциде украинской нации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CNN.
Как отмечает издание, Зеленский пригласил Макрона в Украину во время состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора. По словам главы государства, он хочет, чтобы французский лидер воочию увидел зверства россиян на оккупированных территориях.
"Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", – сказал Зеленский.
По его мнению, Макрон хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Зеленский добавил, что во время разговора сказал своему французскому коллеге, что в Украине идет не просто война, а настоящий геноцид украинского народа.
Напомним, Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом, заявив при этом, что украинцы и россияне – "братские" народы. Он объяснил свой отказ называть войну в Украине геноцидом тем, что эта "вербальная эскалация" не поможет украинцам.
Пожалуйста, подождите...
Обговорюють з колективним коломойським-портновим суму?
Бо якщо ерефія не визнає поразки і не віддасть захоплених земель - не бачити Україні ні відшкодовувань за втрати від кацапні, ні інвестицій - від Заходу. А нову війну, важчу.
А пуйло визнавати поразки не бажає... отже Абрамович їздить підкупляти ЗЄрмаків, щоб зрадили.
І навіть якщо вони поки не погоджуються, сам факт розмов і торгівлі говорить багато про що.
В принятии решений он - ноль. Чисто номинальный президент.
И его "прозрение" в отношении мокшаленда исключительно для того, чтобы не выпасть из обоймы действительно поддерживающих Украину.
Если он ушёл со своего поста, то почти стопроцентная вероятность того, что он бы разделял сейчас взгляды шмеркель, которая и сейчас считает, что политика Германии при ней была самой мудрой и эффективной.
"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки. Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова від президента Зеленського - це відмова для Німеччини", - сказав Габек Джерело:
А ось результат після демаршу янелоха.
У відповідь на вимоги Києва до Німеччини надіслати танки та артилерію Роберт Хабек два дні тому заявив: "Все, що зараз допомагає українській армії, мають доправити швидко".
Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек не підтримав постачання танків в Україну.
А німці які були - такі й лишилися. Не беріть собі дурного до голови... бо вже Штайнмаєру вірите, скоро і Меркель почнете хвалити...
Тобто Зеля загітував за Макрона!?
...хвастается своими ********...
Просто хочет показать преступления, оставленные после высказывания Макрона о "братских народов". Чтобы он лично понял, что такие высказывания неуместны. Ведь после увиденного, даже к Макрону придёт понимание, что братья не ведут себя так, от слова "совсем"- только озверевшие, зомбированные захватчики.
И не надо мне говорить, что они добровольно, по щедроте душевной, оттуда свалили.
Йому Фуйло вже все розповів