В Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжек погибли уже пятеро детей, - мэр Бова
Покидая захваченные города, российские военные массово минируют территории. Из-за таких действий врага в Тростянце на Сумщине погибли уже 5 детей.
Вчера, 16 апреля, на растяжке подорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Об этом рассказал мэр Тростянца Юрий Бова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Собака выбежала за пределы дороги и зацепила растяжку. К счастью, мужчина выжил.
"Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины и разные растяжки 5 детей. Есть также раненые. Таких предметов еще достаточно много", - отметил Бова.
Он добавил, что чаще всего оккупанты миноровали блокпосты и места, где была техника.
Сейчас в городе еще много дорог, которые не проверили, поэтому специалисты работают без выходных.
Пожалуйста, подождите...
"Звільнені Суми роблять замовлення на книжки для дитячої бібліотеки. Першим пунктом - Пушкін. У мене був шок, коли дізналася про це. Що треба зробити, щоб Пушкін закінчився? Ми вісім років сподівалися на самоцензуру читача. Не працює. Потрібна повна заборона." © літературознавець Ганна Улюра
Нас що, *****, недостатньо бомбили, що деяким довбойобам і досі не дійшло? Потрібен досвід Харкова та Чернігова? Дебіли...
Інтерв'ю з цією людиною можеш почитати тут:
https://m.gazeta.ua/articles/culture/_ani-rosijskoyi-movi-ani-rosijskoyi-literaturi-na-nashij-teritoriyi-buti-ne-mozhe-literaturoznavcya/1082460
І нколи не поспішай, уйобок, роздавати такі характеристики українцям.
Якщо місцевість не прочесана достатньо, то треба акуратно відгородити небезпечні ділянки і провести лекції з виживання в таких умовах (з Балкан запросіть спеціалістів, якщо бракує наших). Паркани з написами коштують дешевше, ніж життя дітей !
Як хтось сказав: "Безмежні дві речі - всесвіт й людська тупість.... хоча я маю сумнів з приводу всесвіту".
Людські помилки траплятимуться, але ж не можна стверджувати, що навчання не дає користі, бо хтось забудеться...