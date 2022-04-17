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армия РФ (18030) дети (6341) разминирование (681) военные преступления (1376) Тростянец (25)

В Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжек погибли уже пятеро детей, - мэр Бова

діти

Покидая захваченные города, российские военные массово минируют территории. Из-за таких действий врага в Тростянце на Сумщине погибли уже 5 детей.

Вчера, 16 апреля, на растяжке подорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Об этом рассказал мэр Тростянца Юрий Бова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Собака выбежала за пределы дороги и зацепила растяжку. К счастью, мужчина выжил.

"Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины и разные растяжки 5 детей. Есть также раненые. Таких предметов еще достаточно много", - отметил Бова.

Смотрите также: Последствия российской оккупации в Тростянце: могилы, руины и разбитая российская техника. ФОТОрепортаж

Он добавил, что чаще всего оккупанты миноровали блокпосты и места, где была техника.

Сейчас в городе еще много дорог, которые не проверили, поэтому специалисты работают без выходных.
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Топ комментарии
+28
Трохи не по темі:

"Звільнені Суми роблять замовлення на книжки для дитячої бібліотеки. Першим пунктом - Пушкін. У мене був шок, коли дізналася про це. Що треба зробити, щоб Пушкін закінчився? Ми вісім років сподівалися на самоцензуру читача. Не працює. Потрібна повна заборона." © літературознавець Ганна Улюра

Нас що, *****, недостатньо бомбили, що деяким довбойобам і досі не дійшло? Потрібен досвід Харкова та Чернігова? Дебіли...
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17.04.2022 17:16
+17
Мене вже не стільки від кацапів тіпає, скільки від нашої сраної малоросні, якій навіть війна не здатна відкрити очі.
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17.04.2022 17:23
+14
Дітей...батьки і куди дивляться...
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17.04.2022 17:13
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Дітей...батьки і куди дивляться...
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17.04.2022 17:13 Ответить
арестовича вони дивляться, патэрь нэт, ми пабидили... люся їх розслабляє
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17.04.2022 17:16 Ответить
На днях племінник пішов до друзів по сусідству. Потім йому стало нудно і він пішов додому. Через пів години решту компанії привезла поліція. Завалили стіну гаража в бувшій військовій частині. Одному сшивали голову, другому придавило ноги. А мали бути в шкільному дворі.
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05.05.2022 09:29 Ответить
Трохи не по темі:

"Звільнені Суми роблять замовлення на книжки для дитячої бібліотеки. Першим пунктом - Пушкін. У мене був шок, коли дізналася про це. Що треба зробити, щоб Пушкін закінчився? Ми вісім років сподівалися на самоцензуру читача. Не працює. Потрібна повна заборона." © літературознавець Ганна Улюра

Нас що, *****, недостатньо бомбили, що деяким довбойобам і досі не дійшло? Потрібен досвід Харкова та Чернігова? Дебіли...
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17.04.2022 17:16 Ответить
триздець... якого... що за....
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17.04.2022 17:17 Ответить
Мене вже не стільки від кацапів тіпає, скільки від нашої сраної малоросні, якій навіть війна не здатна відкрити очі.
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17.04.2022 17:23 Ответить
сжигать нахрена этого пушкина колотушкина и прочие книги написаные руснявыми дворянами-рабовладельцами
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17.04.2022 17:40 Ответить
Суми не були окуповані, і будь ласка посилання на документи про закупівлю а то закрадається думка що ти зрадойоб кремлівський
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17.04.2022 17:40 Ответить
******* какой-то) Нахер закупать Пушкина целым библиотекам я так и не понял, логики в "новости" нет.
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17.04.2022 17:51 Ответить
Про окупацію Сум не йдеться, довбойоб їбаний. У перші дні кацапи зайшли до нас у Суми, але сумська ТрО дала їм ****** і відтіснила за межі міста. Більше двох тижнів Суми були в оточенні і під обстрілами. Вже пізніше 93-я бригада і ТрО почали відтісняти їх далі, доки не виштовхали за межі адмінкордону.
Інтерв'ю з цією людиною можеш почитати тут:
https://m.gazeta.ua/articles/culture/_ani-rosijskoyi-movi-ani-rosijskoyi-literaturi-na-nashij-teritoriyi-buti-ne-mozhe-literaturoznavcya/1082460
І нколи не поспішай, уйобок, роздавати такі характеристики українцям.
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17.04.2022 19:50 Ответить
дада. Орки Пушкина начитаются и давай грабить-убивать.
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18.04.2022 06:11 Ответить
5 (!) дітей за такий короткий проміжок часу... це означає, що люди повернулися до звичайного життя надто рано.
Якщо місцевість не прочесана достатньо, то треба акуратно відгородити небезпечні ділянки і провести лекції з виживання в таких умовах (з Балкан запросіть спеціалістів, якщо бракує наших). Паркани з написами коштують дешевше, ніж життя дітей !
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17.04.2022 17:18 Ответить
Если честно вызывает сомнения, глава военной администрации про это не слова неговорил, хотя все смерти поднимаются на местных каналах связи, включая смерти от мин и особенно если это смерти детей детей. А если все же правда, то нельзя детей самих отпускать дальше собственного двора, я был в Тростянце - город полуразрушенный, и понятно что снаряды даже без оставленных сюрпризов будут находится.
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17.04.2022 17:44 Ответить
Скільки разів сказано: НЕ ХОДІТЬ ДО ЛІСУ ПОКИ, ДИВІТЬСЯ ЗА ДІТЬМИ!!! ТА ПОХ#Й ОВОЧАМ... УСЕ ПОХ#Й ЇМ.... А НЕВИННІ ДІТИ ГИНУТЬ.
Як хтось сказав: "Безмежні дві речі - всесвіт й людська тупість.... хоча я маю сумнів з приводу всесвіту".
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17.04.2022 18:00 Ответить
Ейнштейну приписують... хоч не перевіряв
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17.04.2022 18:04 Ответить
Така біда буде наздоганяти Україну ще багато років,нажаль.А заклики "НЕ ЧІПАЙ" не так вже й допоможуть-вони будуть вибухати навіть від раптових і випадкових дотиків.
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17.04.2022 18:07 Ответить
Заклики допоможуть!
Людські помилки траплятимуться, але ж не можна стверджувати, що навчання не дає користі, бо хтось забудеться...
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17.04.2022 18:13 Ответить
В мого батька в дитинстві знайомі однолітки, які постаждали від вибухових предметів. А народились вони уже після війни.
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05.05.2022 09:34 Ответить
В Сумской области неделю назад, может больше, мужик с собакой погибли, сначала думали собакин налетел на растяжку, но спасатели как обследовали сказали что метров за десять от них сдетанировало и убило, так что и касаний ненужно порой. Страшная беда(
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17.04.2022 18:14 Ответить
Ну суки горіть в пеклі рашиські паскуди ,знищувати цю наволоч де тільки можна ,за що гинуть діти ? це геноцид проти народу який влаштував криававий рашиський кат ,дай Бог що б твоі діти загинули.
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17.04.2022 19:18 Ответить
попереджали ж,що до лісу заходити заборонено..
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17.04.2022 22:32 Ответить
 
 