РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9912 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
17 560 42
оккупация (9987) Харьковщина (5576)

В Боровой Харьковской области оккупанты назначили свою "власть". Часть техники РФ двинулась оттуда на Донбасс

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Военные армии РФ разместились в административных зданиях во временно оккупированной Боровой Харьковской области и назначили оккупационную "власть" из числа местных коллаборантов.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что территория громады полностью оккупирована российскими военными. Мобильной связи и интернета нет, часть населенных пунктов – без электричества и газоснабжения. Данные о погибших и раненых мирных жителях отсутствуют.

"Значительная часть российской техники постепенно выходит из громады в направлении Донецкой области", - сообщили в сельсовете.

Оккупанты разместились в Боровой в зданиях поселкового совета, дворце культуры, больнице и домах некоторых местных предпринимателей.

Смотрите: Десантники уничтожили на Харьковщине 5 танков, 10 БМП и БТР и колонну вражеских морпехов. ФОТО

"Назначили оккупационную власти из числа местных коллаборантов, которые теперь должны координировать процессы в громаде. ... Есть информация о сотрудничестве некоторых местных жителей с оккупантами. Такие предатели предоставляют врагу информацию о местных, рассказывают, у кого чем можно поживиться, помогают обосноваться на занятой территории, организують их быт. Известно, что один из таких приспешников показал российским военным малоизвестный путь в населенные пункты Донетчины", - говорится в сообщении.

Наиболее жестоким образом оккупанты обращаются с людьми на юго-востоке громады.

"Врываются в дома граждан, которые вынуждены были выехать из громады в связи с оккупацией, проводят обыски, забирают технику и ценные вещи, кое-где выносят полностью все. Были случаи вбрасывания боевых гранат в погреба в домовладениях мирных жителей", - рассказали в сельсовете.

Читайте: Боровская громада в Харьковской области почти полностью оккупирована войсками РФ, - поселковый голова

В громаде стоит вопрос доставки лекарств, продуктов, средств гигиены. Сельсовет обратился к министру по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирине Верещук и председателю Харьковской ОВА Олегу Синегубову по поводу организации зеленых коридоров для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
ага. поддержи оккупационную власть гуманитаркой, верещучка
показать весь комментарий
17.04.2022 17:20
+17
Верещущка -колаборант
показать весь комментарий
17.04.2022 17:25
+14
Все из-за того, что нету фоток дохлых коллаборантов-предателей в освобожденных городах. Хотя несколько трупов показали и это было круто, многие реально испугались предавать, так как понимали, что их не заберут с собой кацапы, а если они останутся, то их ждет смерть. Можно даже самим расстрелять всех пособников, затем показать их труп и заявить, что кацапы их расстреляли после позорного бегства, чтобы те не сдали информацию.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага. поддержи оккупационную власть гуманитаркой, верещучка
показать весь комментарий
17.04.2022 17:20 Ответить
Верещущка -колаборант
показать весь комментарий
17.04.2022 17:25 Ответить
Верещук делает свою работу, согласно её должностных инструкций. Любой другой бы делал тоже самое. Гуманитарка пребывает из Европы и распоряжение куда её в т.ч. направлять- тоже.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:42 Ответить
каждый делает что может. а зрадофилов хватает. диванные стратеги.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:49 Ответить
Верещучка забезпечує орків в Мелітополі гуманітаркою і транспортом, щоб їм там норм сиділось (це в той час коли Оріхів та Гуляйполе на межі гум. катастрофи)... немає слів, ще й знаходяться "розумники" які такі дії зелених гнид виправдовують.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:28 Ответить
у 2018 році Верещучка відвідала в Москві форум російських пропаГандонів.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:58 Ответить
Когда она возглавила министерство оккупированных территорий вместо Георгия Туки, который там был при Порошенко, то одним из её первых действий было разминирование крымского перешейка и Чонгара, что позволило россиянам легко и быстро зайти на Херсонщину и даже подорвать дамбу на Крымском канале, пустив по нему воду в Крым.
Это было сделано согласно её должностных инструкций?
И кто же ей такие инструкции написал?
Не думаю, что она это сделала по своей инициативе.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:14 Ответить
Легко и быстро им зайти на Херсонщину позволили предательство местных элит. При планировании военных действий они расчитывали, что такое будет повсеместно на востоке Украины. Но обломались везде, кроме Херсовщины. А минирование, распечатка дамбы? Вы серьёзно?)))) Это дело короткого времени.
показать весь комментарий
17.04.2022 19:02 Ответить
Дак так и задумано. Министр *по реинтеграции окупированных территорий* за все время не реинтегрировала ниодного квадратного метра территорий в Украину. Зато с успехом реинтегрировала помощь собранную всей Украиной и всем миром окупантам.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:41 Ответить
Все из-за того, что нету фоток дохлых коллаборантов-предателей в освобожденных городах. Хотя несколько трупов показали и это было круто, многие реально испугались предавать, так как понимали, что их не заберут с собой кацапы, а если они останутся, то их ждет смерть. Можно даже самим расстрелять всех пособников, затем показать их труп и заявить, что кацапы их расстреляли после позорного бегства, чтобы те не сдали информацию.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:24 Ответить
На час війни для таких зрадників потрібно відновити смертну кару.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:02 Ответить
конченая а иногда вредная украинская толерантность...то чайком с бутербродиками вместо.....
показать весь комментарий
17.04.2022 19:48 Ответить
наші військові відтянуті на півночі і біля Київа! підкріплення довго збирається, тренується, укомплектовується...
показать весь комментарий
17.04.2022 17:30 Ответить
Мало спецслужбовців?
показать весь комментарий
17.04.2022 17:53 Ответить
Борова в окупації вже понад місяць.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:30 Ответить
Звиздеж...Там з 12 квітня ускладнення...https://www.faceboo.kcom/PosBorova/posts/5155075181218942
показать весь комментарий
17.04.2022 17:39 Ответить
через Крупянськ. велика колонна орди сунула.декілька днів тому..частково була розбита
показать весь комментарий
17.04.2022 17:47 Ответить
Треба Хунту! ...поки війна не закінчилась перемір'ям.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:31 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 17:34 Ответить
***бнуть точкой У по административных зданиях и вопрос с окупационной властью решен
показать весь комментарий
17.04.2022 17:38 Ответить
так нет же, сидим, ждём..
показать весь комментарий
17.04.2022 17:54 Ответить
Взагалі то брєд собачій, як не подивись...
показать весь комментарий
17.04.2022 18:22 Ответить
Дивлячись по карті окупації..поки що .нічого втішного
показать весь комментарий
17.04.2022 17:45 Ответить
У меня сейчас облачнасть сильно , ни хрена не видно только слышно самолёты тяжёлые наверное ту 22 весь день летают с Крыма на север , в сторону Запорожья скорее всего ( Бердянск) или севернее города разворачиваются на Мариуполь , буквально с промежутками в 10-15 минут
показать весь комментарий
17.04.2022 17:49 Ответить
Как атмосфера в Бердянске? Видел несколько видео как народ спокойно гуляет по центру и набережной, а на флагштоках перед горсоветом рашистские тряпки болтаются
показать весь комментарий
17.04.2022 18:11 Ответить
Так себе , митинги разогнали жестоко , висит и висит , что зделаешь , уже и новый начальник полиции появился из старых крохоборов , что и ртом и жопой и при любой власти в почете , вчера нахватали наркоманов и сегодня уже с ними патрулируют ,по хатам барыг пошли щемить с целью наживы или искоренить ещё не понятно . Предпринимателям которые ещё остались приказали до 30 го встать на учёт и платить уже им , кто побежал становиться , кто закрывается не распродав остатки . Налички в городе нет , карты обналичивать 15-20% , несколько магазинов торгуют уже кацапским товаром и что интересно магазины от Мариуполя . Если что ещё интересует спрашивайте постараюсь ответить .
показать весь комментарий
17.04.2022 18:35 Ответить
Звідки в Боровій орки, якщо Чугуїв, Рогань під контролем ЗСУ?
показать весь комментарий
17.04.2022 17:50 Ответить
Русішкамікадзе.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:57 Ответить
Это не Боровая возле самого Харькова. Это Боровая на севере от Изюма. Возле реки Оскол.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:02 Ответить
Борова ізюмського району
показать весь комментарий
17.04.2022 18:02 Ответить
Це не та Борова, це Борова, що біля річки Оскіл, вище Ізюма.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:07 Ответить
Як за#бали всі ці у@#бани,які продають Батьківщину просто так. Хоча чому дивуватися,якщо це просто етнічні кацапи,які просто чекали свого часу. Хто їм паспорти роздавав? Що в нас за дебільна влада на протязі 30 років,*****?
показать весь комментарий
17.04.2022 17:54 Ответить
Кравчук всім роздав,а Кучмарь називав московію стратегічним партнером.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:01 Ответить
Знаешь я это давно уже заметил после 14 го, или сами родом с кацапии или родители оттуда переехали
показать весь комментарий
17.04.2022 18:42 Ответить
что-то опять мы начали с предателями миндальничать..
показать весь комментарий
17.04.2022 17:59 Ответить
ніде ніколи ні слова не було про Борову і ось на тобі.
а казали, що можуть піти в наступ в любий момент... наші тобто.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:03 Ответить
Це не та Борова, це вище Ізюма, наші там не контролюють.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:15 Ответить
І евакуюватися з Борової не просили? І автобуси не надсилали?
показать весь комментарий
17.04.2022 18:18 Ответить
 
 