Сумщина уже получает от Правительства первые 250 млн грн для ликвидации последствий боевых действий, - Министр Чернышов после визита в область. ФОТОрепортаж

16 апреля Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов совершил рабочую поездку в Сумскую область. В регионе, где многие населенные пункты были либо оккупированы, либо заблокированы врагом, постепенно восстанавливается жизнедеятельность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве развития громад и территорий.







"Сумская ОВА уже получает от Правительства первые 250 млн грн для ликвидации последствий боевых действий, поэтому задачей для руководства области является скорейшее проведение соответствующих работ. Первоочередная задача власти - ликвидировать последствия военных действий, помочь людям отремонтировать и восстановить дома, обеспечить восстановление предоставления всех жилищно-коммунальных услуг и устойчивое продовольственное обеспечение населения", - отметил Министр.

Сейчас на разминированных территориях области продолжаются разбор поврежденных зданий, уборка территорий, ремонт поврежденной критической инфраструктуры. Коммунальные предприятия и работники Главного управления ГСЧС в Сумской области работают 24/7. Всего в области полностью разрушены или повреждены более 976 объектов. В том числе 638 жилых домов, 24 учебных заведения, 23 объекта жизнеобеспечения, 18 учреждений здравоохранения. В рамках рабочей поездки Министр посетил город Тростянец, который испытал значительные разрушения и нуждается в полном восстановлении. Завершили рабочую поездку в Ахтырке, городе, которому Указом Президента Украины присвоено почетное звание "Город-герой Украины".













"Объект нуждается в полном восстановлении до начала отопительного сезона 2022/2023. С председателем Сумской ОВА, городским председателем Павлом Кузьменко и директором ТЭЦ Григорием Юрко определили этапность возобновления работы предприятия", — отметил Министр и добавил, что ждет от руководства города предложения по новой схемы теплоснабжения города и проекта восстановления ТЭЦ.

Читайте: Правительство выделило первый 1 млрд грн на ликвидацию последствий военных действий в освобожденных от оккупантов областях, - Чернышов