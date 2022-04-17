Сумщина уже получает от Правительства первые 250 млн грн для ликвидации последствий боевых действий, - Министр Чернышов после визита в область. ФОТОрепортаж
16 апреля Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов совершил рабочую поездку в Сумскую область. В регионе, где многие населенные пункты были либо оккупированы, либо заблокированы врагом, постепенно восстанавливается жизнедеятельность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве развития громад и территорий.
"Сумская ОВА уже получает от Правительства первые 250 млн грн для ликвидации последствий боевых действий, поэтому задачей для руководства области является скорейшее проведение соответствующих работ. Первоочередная задача власти - ликвидировать последствия военных действий, помочь людям отремонтировать и восстановить дома, обеспечить восстановление предоставления всех жилищно-коммунальных услуг и устойчивое продовольственное обеспечение населения", - отметил Министр.
Сейчас на разминированных территориях области продолжаются разбор поврежденных зданий, уборка территорий, ремонт поврежденной критической инфраструктуры. Коммунальные предприятия и работники Главного управления ГСЧС в Сумской области работают 24/7. Всего в области полностью разрушены или повреждены более 976 объектов. В том числе 638 жилых домов, 24 учебных заведения, 23 объекта жизнеобеспечения, 18 учреждений здравоохранения. В рамках рабочей поездки Министр посетил город Тростянец, который испытал значительные разрушения и нуждается в полном восстановлении. Завершили рабочую поездку в Ахтырке, городе, которому Указом Президента Украины присвоено почетное звание "Город-герой Украины".
"Объект нуждается в полном восстановлении до начала отопительного сезона 2022/2023. С председателем Сумской ОВА, городским председателем Павлом Кузьменко и директором ТЭЦ Григорием Юрко определили этапность возобновления работы предприятия", — отметил Министр и добавил, что ждет от руководства города предложения по новой схемы теплоснабжения города и проекта восстановления ТЭЦ.
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Ти знаєш, Таню, - відкрився мені Вілкул, - коли це почалося, я звонив друзям і говорив одне: бандерівці були праві....Таки "армія, мова, віра" - це найважливіше. Якби ми пішли цим шляхом 20 років тому у Рашки не було би ідеологічноі підстави лізти в Украіну"...
Хто би міг уявити, що такі політичні вороги я ми, колись будемо разом говорити на світоглядні теми душа-в-душу. А ще пліч-о-пліч планували полювання на танки... Не могли розлучитися, години три, до ночі все говорили і планували. А як інакше, якщо Вілкул відіграв головну роль в обороні Кривого рогу, він фактично орнінізував і командував обороною, закрив оркам ворота на Запоріжжя.
Я, до речі, завжди знала, що чоловіки Сходу - справжні, з хребтом, Воіни!
У полях кукурудзи у місті Буринь, Сумщина місцеві знайшли до 40 орків, які відно сховалися там, коли прийшли наші. Подохлі від голоду та холоду, троє вздулися через те, що нажрались кукурудзи, яку не встигли зібрати з-за війни. Усім років по 18-19.
Але все-таки скину лінк на "охота посмотреть" )
Погортай вгору і знайдеш.
https://t.me/*******************/1047
https://t.me/gruz_200_rus/1834
- она утонула.