Я не верю миру после того, что мы увидели в Украине, но верю в ВСУ и наших людей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему трудно поверить в надежность некоторых стран или некоторых лидеров после эскалации войны в Украине.

Об этом он сообщил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Вы потеряли родственников в Холокосте. Каждый год в День памяти жертв Холокоста политики со всего мира обнародуют заявления со слоганом "Никогда снова". Эти заявления должны казаться для вас лишенными смысла сейчас. Когда мир говорит "никогда снова", действительно ли он верит в то, что говорит?" – спросил журналист.

"Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине, мы… То есть, у меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России, мы не верим соседям, мы во все это больше не верим.

Даже я не верю в документы (международные. - Ред.), потому что у нас также был Будапештский меморандум – думаю, вы знаете все детали этого. Для меня это просто лист бумаги, который не имеет веса.

Мы верим в прагматичные вещи, о которых можно договориться. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, помогите нам, окажите нам поддержку, дайте нам деньги и остановите Россию, наносите удар по России. Вы можете сделать это, если вы наши друзья. Единственная вера, которая осталась, это вера в нас самих, в наших людей, в наши вооруженные силы, и вера, что страны будут поддерживать нас не только словами, но и поступками. Вот и все", – объяснил глава государства.

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