Я не верю миру после того, что мы увидели в Украине, но верю в ВСУ и наших людей, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что ему трудно поверить в надежность некоторых стран или некоторых лидеров после эскалации войны в Украине.
Об этом он сообщил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Вы потеряли родственников в Холокосте. Каждый год в День памяти жертв Холокоста политики со всего мира обнародуют заявления со слоганом "Никогда снова". Эти заявления должны казаться для вас лишенными смысла сейчас. Когда мир говорит "никогда снова", действительно ли он верит в то, что говорит?" – спросил журналист.
"Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине, мы… То есть, у меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России, мы не верим соседям, мы во все это больше не верим.
Даже я не верю в документы (международные. - Ред.), потому что у нас также был Будапештский меморандум – думаю, вы знаете все детали этого. Для меня это просто лист бумаги, который не имеет веса.
Мы верим в прагматичные вещи, о которых можно договориться. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, помогите нам, окажите нам поддержку, дайте нам деньги и остановите Россию, наносите удар по России. Вы можете сделать это, если вы наши друзья. Единственная вера, которая осталась, это вера в нас самих, в наших людей, в наши вооруженные силы, и вера, что страны будут поддерживать нас не только словами, но и поступками. Вот и все", – объяснил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Так само, як і дебілу і огидному расисту, папі римському розтуляти пельку про добро, допомогу ближньому і т.д. і взагалі носити духовний сан.
--пройдешь непройденный маршрут
И все теперь знают как надо было делать
Світ також нічого нам не винен: ми не входимо в НАТО, ЄС, та інше утворення, де прописані конкретні зобов'язання, що стосуються безпеки.
І не треба скимлити, розповідаючі яки всі навколо погані!
Ти сам грався з кацапами у "припинення вогню", та будував дороги, наплювавши на оборонне замовлення, та ігноруючи попередження розвідки США!
Журналісти показали, як журногніди Г+Г каломойського-медведчука навели ракети на завод в Києві, який ремонтував бронетехнику для ВСУ.
Результат - зруйнований завод і людські жертви.
Після сюжету Г+Г рашисти та колаборанти опрацювали інформацію і ракети прилетіли.
Україна попросила в Молдови продати або передати винищувачі Міг-29, що перебувають у країні на балансі й не використовуються.
Україна на прохання дістала категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, із поясненням "ми не хочемо дратувати Росію,РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності"
А Санду как пела про дружбу 2 народов
2.Для німців президент - над політичними партіями та чварами. Він плюнув не в Штанмаєра ,а у весь німецький народ. І я впевнений ,що він знав,що робив
Зеленский после нападения России - не верит Западу, хочет заглянуть в глаза Путину
Может там и происходит какой-то внутренний слом, но внешне пока это не особо проявляется.
Ми переможемо
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
З одного боку, він та його оточення (ОП) та верхівка СН яке очевидно налаштоване колабораційно, хочуть зберегти владу та контроль за ******* влади протягом війни, і скористатися можливостями що відкриються після війни. А також утримати політичне поле від появи конкурентів - Порошенко, ще дехто, популярний у людей. Це те що також в інтересах Коломойського та його вплив тут може бути присутнім. З іншого боку Коломойський аж ніяк не зацікавлений ні у приході "Рускава міра", бо це означає повний крах усіх його бізнесів та політичного впливу, ні у приході Західного способу організації суспільства - справжнього справедливого суду, реальних антикорупційних засобів, неможливості підкупу депутатів тощо.
Саме тому ми бачимо це лавірування Зеленського та "заглядання в очі пуйла" - перед ним надскладне завдання - використати пуйла та війну таким чином, щоб утримати Захід (як суспільну цінність) на відстані, и водночас не збурити суспільство до такого стану що його знесуть як Януковича. Тож власне українських справжніх інтересів він таки не відстоює, бо тоді все було б просто і ясно - б'емося до перемоги, дякуємо Заходу, приймаємо закони що сприяють вступу в ЕС. Натомість ми бачимо як - незаконно виключаються з єфіру проукраїнські телеканали, приймається закон про виключення вноземців з наглядових рад, нічого не змінюється у силових структурах, претензії на вищому політичному рівні до НАТО та ЕС тощо, тобто те що якраз зробить або складним або неможливим вступ до ЕС.
Сподіваюсь у суспільстві є досить сил цьому завадити
Так , мабуть були меньш вдалі, але за них більш живих українців було
Зеленському особисто давали 48 годин.
Зараз глянеш на марафон там тільки Зе і його братія давлять ворога, ніби ЗСУ не існує.
Или
"Остановите мир - я хочу сойти..."
Что ни говори, а вкус и чувство меры - это как талант, когда его нет.
Сначала он не верит миру, когда мир его предупреждает о том, что будет.
А потом он не верит миру, когда видит что случилось то, о чём мир его предупреждал, что это будет, а он не верил миру до того, как это случилось. ...
Ну вот что тут делать: смеяться или плакать?
І порозбивали собі лоби при молитві!
Якщо можемо, то ще потрібно виробляти ракети ППО.
І робити все це вже зараз, поки чекаємо допомоги від інших країн.
До речі, практика показала, що протитанковою "Стугною" можна збивати у повітрі ворожі вертольоти... - Думаю, потрібно спробувати знищувати непрофільні цілі і іншими ракетами або високоточними снарядами. ( Чи може "Нептун" збити в повітрі стратегічний бомбардувальник, який запускає крилаті ракети по Україні з повітряного простору над територією Росії? І т.п.)
Тому що без самостійності немає справжньої незалежності.
(І ще багато інших уроків одночасно. Доводиться переглянути пріоритети. Я? Сім'я? Інші люди? Держава як спільність багатьох людей? - Але і це ще далеко не всі уроки.)