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минирование (1442) Одесса (7740) пляж (249)

Одесские пляжи остаются заминированными, посещать их категорически запрещено - горсовет

пляж,міни

В Одессе начали распространяться фейковые новости о якобы разминировании пляжей, однако они остаются заминированными, посещать их запрещено.

Об этом сообщили в Одесском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня, в некоторых телеграм-каналах, появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!

Еще раз подчеркиваем: ни в коем случае не передвигайтесь по территории побережья и пляжам Одессы и области. Посещать пляжи и дальше категорически запрещено – они заминированы!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+12
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17.04.2022 18:18
+11
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17.04.2022 18:17
+6
Наша Паломніца в москві казала що Мертвечук по мінному полі ходив рятував наших захисників,пропонуйте йому розміновувати в Одесі
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17.04.2022 18:26
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17.04.2022 18:17 Ответить
маразм крепчает. так держать. небыло сушеной лягушачей лапки. это их и погубило.
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17.04.2022 18:26 Ответить
Не, ну москалям же можна!
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17.04.2022 18:17 Ответить
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17.04.2022 18:18 Ответить
та проженіть по пляжу раз 10 полонених маскалів-проблему робите з нічого
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17.04.2022 18:19 Ответить
Нащо? То ми ж його і замінували для оркодесанту.
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17.04.2022 18:41 Ответить
Ермак з Подоляком їх ще не розминували, як кримський перешийок?
Дуже ДИВНО!
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17.04.2022 18:23 Ответить
Наша Паломніца в москві казала що Мертвечук по мінному полі ходив рятував наших захисників,пропонуйте йому розміновувати в Одесі
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17.04.2022 18:26 Ответить
да. там на расеи запретили обсуждать крэсер масква. от слова совсем. негативно *** влияет на бевой дух. какой нафуй дух?
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17.04.2022 18:30 Ответить
Тільки не пускайте на пляж Зеленського з Єрмаком, бо вони швидко почнуть розміновувати. Хоча ні, пускайте.
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17.04.2022 18:31 Ответить
Ребята, кто знает, на кацапских телеграмм каналах пишут про два сбитых наших СУ за последние несколько дней. Если это правда, то печально
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17.04.2022 18:31 Ответить
Одно из двух, или ты странный ,что читаешь эту херь или ты засланная падла, типа подбросить такой фейк якобы от лица украинца, чего с Германии пишешь?
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17.04.2022 18:38 Ответить
А Иванов принёс с собой стакан. (с) *)
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17.04.2022 18:56 Ответить
Если верить козломордым СМИ ,то их нищебродные вояки давно должны уже загорать в Турции ,а не дохнуть в Украине
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17.04.2022 19:59 Ответить
Вони намалювали у себе лiтеру Z. Це - знак "перекреслення" на аркушi паперу . Ну й......"перекреслилися".
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17.04.2022 18:35 Ответить
со стороны моря у каждого бабаха табличку "милости просим"..
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17.04.2022 18:44 Ответить
пипец, зачем пляж заминировали? ихтандры найдут способ обезвредить.
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17.04.2022 19:02 Ответить
Вообще то ,это нормально ,когда ожидаешь вражеского десанта
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17.04.2022 20:00 Ответить
Кстати,какие ихтиандры...не с флагмана "мацква" случайно?
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17.04.2022 20:02 Ответить
так вот , на эту тему, нашлось 2 дебила , которые решили покатятся на скутерах по песочку , ( не буду говорить где) , так вот, нет больше скутеров , и дебилов , хотя всех предупреждают по десять раз на день , поймите , если над вами не летят мины, это еще не значит , что войны нет , как говорил один умный человек - ДУМАЙТЕ !!!!!
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17.04.2022 20:08 Ответить
впрос откуда-ахтун минен если е было высадки ..и уже должны 1+1 снимать сюжет о тепле и как горожане купаются зимой весной и скоро пляжный сезон вообще то ..кто ответит??(а еще на азовском были моржи и сюжет про старый маяк в мелитополе..был..)
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17.04.2022 20:45 Ответить
типа купаться не будут..еще видео помню тип на велике катался или просто или от веломагазина там не везде песок а и бетон есть и пристани..можно нырять норм..
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17.04.2022 20:48 Ответить
 
 