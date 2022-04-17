Минобразования пересмотрит школьную программу по литературе и истории из-за агрессии РФ против Украины, - "слуга народа" Бабак
Министерство образования и науки пересмотрит всю школьную программу, в том числе по истории и литературе.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Комитета по вопросам науки, образования и инноваций по пересмотру школьной программы Сергей Бабак, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы серьезно пересмотрим всю школьную программу. И это будет относиться не только к литературе, это будет касаться и истории.
Но для этого есть огромные и профессиональные экспертные группы в Министерстве образования. Это не совсем вопрос депутатов, но мы будем всячески поддерживать экспертов в их решениях", – пояснил он.
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В туалеті читатимете свого лєрмонтова. Спитаєте, чому? Та тому, що лєрмонтов все своє життя займався тим же самим, чим наразі займається армія РФ в Україні, а саме - геноцидом.
Преподавание идёт на украинском языке
Паралельно изучать какой язык /решает громада /
Книги напечатать не проблема /электронные книги/
И все
Каждый гос.чиновник должен сдать экзамен на знание истории и языка /украинского/
Историю надо написать как она есть /а не менять по три раза за 30 лет/
Извините говорю на родном языке свободно пишу с ошибками /стесняюсь /
За 50лет забыл правописание
Певно,щось додадуть про Че-Зєлєнатора,й каку-Порошенка.
P.S. Це буде важко, бо, на жаль, десь на 95% "величезні й дуже фахові експертні групи в Міністерстві освіти" самі щоденно розмовляють на"язикє".