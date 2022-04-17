Минобразования пересмотрит школьную программу по литературе и истории из-за агрессии РФ против Украины, - "слуга народа" Бабак

Министерство образования и науки пересмотрит всю школьную программу, в том числе по истории и литературе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Комитета по вопросам науки, образования и инноваций по пересмотру школьной программы Сергей Бабак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы серьезно пересмотрим всю школьную программу. И это будет относиться не только к литературе, это будет касаться и истории.

Но для этого есть огромные и профессиональные экспертные группы в Министерстве образования. Это не совсем вопрос депутатов, но мы будем всячески поддерживать экспертов в их решениях", – пояснил он.

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