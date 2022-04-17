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Новости Война
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Генштаб ВС (5768)

Враг пытается штурмовать Мариуполь, частично блокирует Харьков и готовит "референдум" во временно занятом Херсоне, - Генштаб

генштаб,зсу

Армия РФ активизировала боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях. В захваченной Херсонской области готовят "референдум", возле Южного Буга на технике зарисовывают букву Z и устанавливают украинские флаги для проведения провокаций.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 18:00 17.04.2022, сообщает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Северском направлении сохраняется вероятность задействования противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории Российской Федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего Государства.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

В Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

Смотрите: "Не я б'ю, верба б'є". Для оккупантов у ВСУ есть особая "Верба" , - Генштаб поздравил страну с Вербным воскресеньем. ВИДЕО

На Южнобугском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.

"Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин", - сообщили Генштабе.

В Херсонской области оккупанты готовятся к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "народной республики". Для фальсификации его результатов они хотят использовать персональные данные жителей региона, которые собираются при выдаче так называемой "гуманитарной помощи".

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"Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в Генштабе.

На территории РФ отмечено более 50 случаев дезертирства военных, которых должны были отправить в Украину.
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Топ комментарии
+11
Наш генштаб сделает хоть что-то для деблокации или помощи Мариуполя, кроме как констатировать мужество защитников???
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17.04.2022 19:11
+8
Херсон нужно освобождать. Надеюсь в течении нескольких недель это произойдет
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17.04.2022 19:14
+8
к западу от Гуляйполя фронт стоит уже 2 недели .. к востоку сугубо тактическая позиционка - вялые пострешлуки между соседними селами ... никто двигатся в сторону Мариуполя и не собирался/собирается

непонятно, почему нет даже попыток движения вдоль Каховского водохранилища, в сторону Энергодара ... то есть почему не щупают рашистов в разных частях фронта ... есть только попытка движения к Херсону на одном участке - со стороны Николаева ...

также, очень сильно удивляет каким образом рашисты стольно свободно оперируют за рубежом Херсон - Новая Каховка, в сторону Кривого Рога, где сама местность не располагает к большим отрывам от тылов ...
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17.04.2022 19:27
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17.04.2022 19:10 Ответить
Наш генштаб сделает хоть что-то для деблокации или помощи Мариуполя, кроме как констатировать мужество защитников???
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17.04.2022 19:11 Ответить
это нужно что бы зеленые сьездили где то погулять подальше и не лезли в генштаб
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17.04.2022 19:14 Ответить
була б я головнокомандувачем), я б з Херсона починала.
кажуть, що Азовсталь - неприступна фортеця. треба тільки ресурси.
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17.04.2022 19:14 Ответить
Що він має по твоєму зробити? Вже 100 разів казали, що деблокада неможлива. Sad but true.
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17.04.2022 19:15 Ответить
А Азов сказал можлива. Херсон тоже не можлива где кацапни мало?
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17.04.2022 19:27 Ответить
что-то с Херсоном сопли долго жуют жуют, наверно ждут когда орки после "референдума"начнут принудительную мобилизацию.
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17.04.2022 19:32 Ответить
Ну так хай розкаже Генштабу
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17.04.2022 19:46 Ответить
Піднімай сраку з дивану, бери автомат і деблокуй.
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17.04.2022 19:24 Ответить
пойди сам попробуй автомат взять, получить сейчас автомат как выиграть в лотерею.
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17.04.2022 19:29 Ответить
к западу от Гуляйполя фронт стоит уже 2 недели .. к востоку сугубо тактическая позиционка - вялые пострешлуки между соседними селами ... никто двигатся в сторону Мариуполя и не собирался/собирается

непонятно, почему нет даже попыток движения вдоль Каховского водохранилища, в сторону Энергодара ... то есть почему не щупают рашистов в разных частях фронта ... есть только попытка движения к Херсону на одном участке - со стороны Николаева ...

также, очень сильно удивляет каким образом рашисты стольно свободно оперируют за рубежом Херсон - Новая Каховка, в сторону Кривого Рога, где сама местность не располагает к большим отрывам от тылов ...
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17.04.2022 19:27 Ответить
***, може тому що в нас тупо не вистачає наступальної зброї?
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17.04.2022 19:42 Ответить
кто тебе такую херь сказал? орэстович?))
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17.04.2022 19:54 Ответить
Всі рішення приймає " Я не втік", про це ж говорили подоляки і абдристовичі.
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17.04.2022 21:07 Ответить
Брешуть.
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17.04.2022 23:32 Ответить
раджу відео - Юрий Швец - на 22-й хвилині говорить про підступність кремля, зрадників і агентів
https://youtu.be/ej1DQ4JuirM
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17.04.2022 19:12 Ответить
тих шоу аналітиків розвелось ,як тих орків палених..кожен шось вигадує.корчать з себе то політиків то військових стратегів...То гадальщики Таро..то різні мольфари правослані...Купа гівна повилазило наверх..кожен навипередки біжить .сенсацію якусь вліпити..Єдин шо вони роблять ті гниди.це дурять довірливих довбойо...
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17.04.2022 19:18 Ответить
это бывший разведчик который учился с путиным на одном курсе для тебя шоу аналитик?
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17.04.2022 19:31 Ответить
Именно.
Пару раз его послушал, какой-то сборник слухов с самых засранных источников, не владеющий ни одним реальным инсайдом.
"Учился с ******". Ага, это как в рашке "однокурсник Дурова" создал аналог Инстаграма. Так же и тут, этот статус ему ничего не даёт, кроме как рубить бабло на доверчивых дураках. И таких как он реально сотни, просто пересказывают слухи
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17.04.2022 19:37 Ответить
шашлики бобик сказал. Поэтому нечего делаться не будет
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17.04.2022 19:13 Ответить
я в оккупации потому что при твоем *********** разминировали крымские перешейки, сегодня завтра за мной придут. А ты сиди там и не квакай зеленый. Твой ********** обещал шашлычки спасибо наелся. Гуляй в спам зеленое. Ты даже сейчас сидишь на сайте Бутусова который твоего Зеленского не переваривает. Что вы тут забыли не понятною. Давай наверное в спам любитель сойтись по средине и заглянуть путину в глаза, ааа еще же просто перестать постреливать.
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17.04.2022 19:36 Ответить
Планов громадьё. Не мешайте их выполнять, мля...
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17.04.2022 19:14 Ответить
Херсон нужно освобождать. Надеюсь в течении нескольких недель это произойдет
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17.04.2022 19:14 Ответить
К сожалению там дело не недель, а пары месяцев. У нас нет на этом направлении превосходства, тут паритет по людям, а по технике так у них 3 кратное превосходство, будет очень длительная операция по перемеливанию орков, но за это время они успеют наших же жителей отправить воевать против нас
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17.04.2022 19:25 Ответить
тогда подождем, когда в Херсоне начнут принудительную мобилизацию, потом легче будет
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17.04.2022 19:34 Ответить
их здесь понты в живой силе
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17.04.2022 19:37 Ответить
Ну знакомый на том участке, сказал что только в Снегиревском районе примерно 1000 единиц техники. Тетя тоже оттуда сбежала, говорит возле каждого дома по какой-то технике стоит.
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17.04.2022 19:45 Ответить
а че не миллион? клоун ты
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17.04.2022 19:53 Ответить
Так арестович зовсім інше говорив
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17.04.2022 19:15 Ответить
аналізуючи різних ті шо в медіа просторі крутятся..бачу шо, оптимізм є ,але всі напружені.перед цим наступом зі сходу....
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17.04.2022 19:22 Ответить
На арестовича не обращать внимание,он как не брехнет ,так не дыхнёт
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17.04.2022 19:26 Ответить
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17.04.2022 19:15 Ответить
А що мы робимо?Зеля,обещал шашлыки на 9 мая,давай,держи слово.Херсон тоже на шашлык хочет.
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17.04.2022 19:16 Ответить
За словами Зіґмара Ґабріеля, критика Андрія Мельника у бік президента ФРН Штайнмаєра суперечить правді та є зловмисною. Він нагадав, що Німеччина зробила більше за інших для підтримки України -

oh ja ja, naturlich. Північний потік 1, Північний Потік 2, поставки зброї і електроніки калібрів. не Взяття до НАТО, Це ж більше усіх, я нічого не забув?
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17.04.2022 19:17 Ответить
Так забув, найголовніше, формула цього штангенциркуля - Легалізація лнр днр, з представництвом у Верховній Раді України (sic!), російська мова, відмова від НАТОЖ, Криму...
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17.04.2022 19:47 Ответить
https://graniru.org/users/samedov_25/

Русский новояз на стенах и плакатах:
"Хоть в крови мы захлебнёмся
Хоть в говне
Лишь-бы не было плакатов
НЕТ ВОЙНЕ!"
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17.04.2022 19:19 Ответить
Ну, за 2 недели нереально Херсон освободить. Там сроки освобождения 3-4 месяца, так что придется по ходу против своих же жителей воевать. Рашка так всю жизнь воевала, захватывала часть территории и заставляла воевать чужими руками против остального населения, а потом выдумывала мифы, что жители сами к ней присоединялись
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17.04.2022 19:22 Ответить
Ничто не мешает своим жителям переходить на сторону своей армии,а если они будут воевать против нас,то это уже не свои жители.
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17.04.2022 19:28 Ответить
Не так все просто, захватили человека, дали автомат, послали на войну, к жене подставили чеченца (кстати моя тетя сбежала с оккупации со Снигиревки, говорить не так страшны чеченцы, как буряты, те реально дикие к мирным людям), сказали если узнаем что сдался/перешёл на сторону ВСУ, убьем жену и детей и все, у человека нету выбора
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17.04.2022 19:41 Ответить
Є вибір. Зброя в руках.
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17.04.2022 19:55 Ответить
то арестович тут гадит
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17.04.2022 20:01 Ответить
Очередной диванный хенерал 3-4,а почему не 8лет?откуда вы клоуны только выползаете...
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17.04.2022 19:42 Ответить
Потому что общаюсь с ребятами, которые там воюют и знаю что там происходит, в отличии от диванных оптимистов
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17.04.2022 19:46 Ответить
не вякай, под Киевом тоже их было больше намного и быстро передушили. здесь похоже договорняк
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17.04.2022 19:49 Ответить
1) если бы не побег, орки ещё тех же месяца 2-3 продержались бы. Нам кстати выгоднее было держать их там, чем пустить на Восток и Юг.
2) все-таки ситуация на Юге для орков получше, чем под Киевом, они не зажаты в полукольце. А также нам собрать колону на прорыв очень сложно, это степь, где-то засветился и самолёты накрыли. Любая помощь к Херсону едет исключительно по ночам, чтобы не засекли
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17.04.2022 19:58 Ответить
тогда может еще лет 10 ждать пока там накопится 200 тыс русофашистов? а?
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17.04.2022 20:02 Ответить
Коли пишуть, що призивають чоловіків окупованої зони,то не можу зрозуміти ЯК ЦЕ,бо звучить якось дивно. Це коли з 400000тис.маріупольців не знайшлося для підтримки ЗСУ,а воювать за ранку....це якась образа для українців. Тримайтесь і бережіть Україну
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17.04.2022 19:54 Ответить
Маріуполь Азовці здержують 53 дні, а Генштаб здав Херсон без бою. Як це назвати?
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17.04.2022 19:59 Ответить
предательство. все просто, только все молчат
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17.04.2022 20:03 Ответить
Зрада почему
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17.04.2022 20:41 Ответить
 
 