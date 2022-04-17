Враг пытается штурмовать Мариуполь, частично блокирует Харьков и готовит "референдум" во временно занятом Херсоне, - Генштаб

Армия РФ активизировала боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях. В захваченной Херсонской области готовят "референдум", возле Южного Буга на технике зарисовывают букву Z и устанавливают украинские флаги для проведения провокаций.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 18:00 17.04.2022, сообщает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Северском направлении сохраняется вероятность задействования противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории Российской Федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего Государства.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

В Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

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На Южнобугском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.

"Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин", - сообщили Генштабе.

В Херсонской области оккупанты готовятся к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "народной республики". Для фальсификации его результатов они хотят использовать персональные данные жителей региона, которые собираются при выдаче так называемой "гуманитарной помощи".

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"Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в Генштабе.

На территории РФ отмечено более 50 случаев дезертирства военных, которых должны были отправить в Украину.