Враг пытается штурмовать Мариуполь, частично блокирует Харьков и готовит "референдум" во временно занятом Херсоне, - Генштаб
Армия РФ активизировала боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях. В захваченной Херсонской области готовят "референдум", возле Южного Буга на технике зарисовывают букву Z и устанавливают украинские флаги для проведения провокаций.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 18:00 17.04.2022, сообщает Цензор.НЕТ.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.
На Северском направлении сохраняется вероятность задействования противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории Российской Федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего Государства.
На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
В Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".
На Южнобугском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.
"Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин", - сообщили Генштабе.
В Херсонской области оккупанты готовятся к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "народной республики". Для фальсификации его результатов они хотят использовать персональные данные жителей региона, которые собираются при выдаче так называемой "гуманитарной помощи".
"Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в Генштабе.
На территории РФ отмечено более 50 случаев дезертирства военных, которых должны были отправить в Украину.
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кажуть, що Азовсталь - неприступна фортеця. треба тільки ресурси.
непонятно, почему нет даже попыток движения вдоль Каховского водохранилища, в сторону Энергодара ... то есть почему не щупают рашистов в разных частях фронта ... есть только попытка движения к Херсону на одном участке - со стороны Николаева ...
также, очень сильно удивляет каким образом рашисты стольно свободно оперируют за рубежом Херсон - Новая Каховка, в сторону Кривого Рога, где сама местность не располагает к большим отрывам от тылов ...
https://youtu.be/ej1DQ4JuirM
Пару раз его послушал, какой-то сборник слухов с самых засранных источников, не владеющий ни одним реальным инсайдом.
"Учился с ******". Ага, это как в рашке "однокурсник Дурова" создал аналог Инстаграма. Так же и тут, этот статус ему ничего не даёт, кроме как рубить бабло на доверчивых дураках. И таких как он реально сотни, просто пересказывают слухи
oh ja ja, naturlich. Північний потік 1, Північний Потік 2, поставки зброї і електроніки калібрів. не Взяття до НАТО, Це ж більше усіх, я нічого не забув?
Русский новояз на стенах и плакатах:
"Хоть в крови мы захлебнёмся
Хоть в говне
Лишь-бы не было плакатов
НЕТ ВОЙНЕ!"
2) все-таки ситуация на Юге для орков получше, чем под Киевом, они не зажаты в полукольце. А также нам собрать колону на прорыв очень сложно, это степь, где-то засветился и самолёты накрыли. Любая помощь к Херсону едет исключительно по ночам, чтобы не засекли