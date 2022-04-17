Оккупанты в Запорожской области готовят провокации: Зарисовывают на технике буквы Z и устанавливают украинские флаги
Российские оккупанты готовят провокации в Запорожской области.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", - говорится в сообщении.
Также на Южнобужском направлении оккупанты продолжали сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.
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