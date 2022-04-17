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Оккупанты в Запорожской области готовят провокации: Зарисовывают на технике буквы Z и устанавливают украинские флаги

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Российские оккупанты готовят провокации в Запорожской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", - говорится в сообщении.

Также на Южнобужском направлении оккупанты продолжали сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.

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Топ комментарии
+33
Не чего нового касапьё всю свою историю так делает во всех войнах и конфликтах.
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17.04.2022 19:29
+33
Провокації-це споконвічна практика кацапських свиней...
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17.04.2022 19:29
+33
Ну геть нічого не змінилось за всі роки українсько-кацапського протистояння. Раніше орки перевдягались у бійців УПА, тепер - перевдягаються у бійців ЗСУ. Дєди ваєвалі, внукі нє атставалі. Мразота заліссянська...
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17.04.2022 19:30
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А може переходять вже на наш сторону )))
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17.04.2022 19:27 Ответить
Не чего нового касапьё всю свою историю так делает во всех войнах и конфликтах.
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17.04.2022 19:29 Ответить
Провокації-це споконвічна практика кацапських свиней...
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17.04.2022 19:29 Ответить
Паляниця и ничего им не поможет.
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17.04.2022 19:30 Ответить
На усій нашій техніці великими буквами "ПУТІН-*****" - і нехай маскуються.
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17.04.2022 19:43 Ответить
Чудова пропозиція. На кшталт "паляниці".
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17.04.2022 20:24 Ответить
Ну геть нічого не змінилось за всі роки українсько-кацапського протистояння. Раніше орки перевдягались у бійців УПА, тепер - перевдягаються у бійців ЗСУ. Дєди ваєвалі, внукі нє атставалі. Мразота заліссянська...
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17.04.2022 19:30 Ответить
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17.04.2022 19:34 Ответить
Тут за а основу взята голова американского стаффорда, смелой, преданной и добродушной собаки. Не особо в тему по отношению к свинособачьим отродьям, больше подойдет подлая и ссыкливая порода
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17.04.2022 19:45 Ответить
А що така порода існує?
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17.04.2022 19:49 Ответить
Де кацап там брехня, брудна провокація та війна
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17.04.2022 19:34 Ответить
Кацапи ніколи не воювали чесно. Кончена нація.
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17.04.2022 19:38 Ответить
Точна кончені. Z є кінцевою літерою алфавіта.
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17.04.2022 19:44 Ответить
Не факт, що провокацію. Можуть спробувати під'їхати до нашого блокпосту і вальнути впритул. Вони так у 2014 на Донбасі робили, потім 25 лютого на Оболонь в Києві так заскочили. БТРи однакові, пікселі вночі всі схожі.
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17.04.2022 19:48 Ответить
ніфуя, запорізці на таке фцфло не поведуться - знищадь прямо на підході -ми тут своїх заємо
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17.04.2022 20:10 Ответить
свинособачье рыло не сотрешь
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17.04.2022 20:43 Ответить
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17.04.2022 20:52 Ответить
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17.04.2022 22:01 Ответить
Дівчина із Запоріжжя організувала у Південній Кореї підтримку Україні:

https://www.youtube.com/watch?v=9HA-1MFPKIM

https://www.youtube.com/watch?v=tuH7LnCGBjU&t=137s
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17.04.2022 22:42 Ответить
 
 