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ПЗРК (35) 93 отдельная механизированная бригада (288) вертолёт (1065)

Военные 93-й ОМБр уничтожили вражеский вертолет Ка-52 с помощью "Осы". ФОТОрепортаж

Военные 93-й отдельной мехбригады уничтожили модернизированный российский вертолет Ка-52 с помощью советского ПЗРК "Оса"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке 93-й ОМБр.

"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой", - офицер 93 бригады Холодный Яр по имени Ярослав рассказал детали сбивания вертолета на Харьковщине и показал фотографии с дрона.

"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага удачи не имели.

Поскольку вертолет упал далеко от наших позиций, ближе к врагу, мы смогли близко подойти к нему только ночью. А днем летали туда дроном, чтобы рассмотреть его сгоревшие обломки детальнее.

Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 баксов, за которое заплатили еще при советах".

Офицер уточнил, что оккупанты сейчас пытаются вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации в зоне его ответственности. "В нашем районе есть развязка, которую они пытаются захватить", – сказал Ярослав.

Смотрите: Воины 93-й ОМБр сбили вражеский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор": Пилотов отправили на "концерт Кобзона". ФОТО

Военные 93-й ОМБр уничтожили вражеский вертолет Ка-52 с помощью Осы 01
Военные 93-й ОМБр уничтожили вражеский вертолет Ка-52 с помощью Осы 02
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Топ комментарии
+62
93-й ОМБр-черговий респект...
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17.04.2022 19:33
+40
Холодноярівці - красави! Хлопці, які звільняли Сумщину. Чавлять орків на макуху, аж олія тече.
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17.04.2022 19:37
+35
ЗРК Оса и ПЗРК Игла- это разные вещи
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17.04.2022 19:34
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Правила форума Совет форумчан
93-й ОМБр-черговий респект...
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17.04.2022 19:33 Ответить
А де доречі товариш з нікому "Яр Холодний"? Був завсідником цього форуму, але з початку війни пропав...
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17.04.2022 20:54 Ответить
И Шрека Баблоката нет. Наверное, воюют не с дивана, а по-настоящему
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17.04.2022 23:46 Ответить
ЗРК Оса и ПЗРК Игла- это разные вещи
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17.04.2022 19:34 Ответить
В оригинале никакого упоминания про "Осу" не было. Там четко написано ПЗРК "Игла". Даже скопипастить проблема.
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17.04.2022 19:42 Ответить
Вірніше ЗРК Оса-Ока
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17.04.2022 19:45 Ответить
Сама надійна частина Ка-52, це лопасті гвинта: майже завжди залишаються!
Все згорить, або розлетиться, а лопасті - на місці!
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17.04.2022 19:36 Ответить
Від згарища подалі відлітають 😏😏😏
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17.04.2022 19:40 Ответить
Не скажіть!
На деяких фото, стирчать прямо посеред вогнища, але не перетворюються на попіл!
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17.04.2022 19:42 Ответить
ракети лежать розкиданим снопом... не встиг відметатись.... амінь.
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17.04.2022 19:54 Ответить
Головне- орка пілота знищено... Чи двох...
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17.04.2022 19:41 Ответить
І якась орківська самка вже побігла з заявою до військомата в ************** з вимогою сплати 5 мільйонів фублів!
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17.04.2022 19:44 Ответить
Вроде 7, а не 5, но нет тела - нет выплат. Где доказательства, что он погиб в бою? Может он в это время в Сочах жене изменяет
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17.04.2022 19:48 Ответить
Невже за пілота, хоч десятку не накинуть?!
Ганьба!
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17.04.2022 19:50 Ответить
ей еще справку о смерти получить надо, а с этим могут возникнуть проблемы ...
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17.04.2022 19:52 Ответить
Вбили пілотів і тих, хто прийшов рятувати теж. Ця новина вже була пару днів тому, але без подробиць
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17.04.2022 19:48 Ответить
Там були уламки на фото, тут все згоріло.
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17.04.2022 19:58 Ответить
можливо кацманавти їх відстрілять встигли?
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17.04.2022 19:55 Ответить
Холодноярівці - красави! Хлопці, які звільняли Сумщину. Чавлять орків на макуху, аж олія тече.
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17.04.2022 19:37 Ответить
гарно.
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17.04.2022 19:40 Ответить
Вот же незадача! Может, они заблудились?..
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17.04.2022 19:40 Ответить
Приїхали куди треба!
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17.04.2022 19:45 Ответить
точніше впали куди треба
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17.04.2022 20:17 Ответить
Если заблудились, российский военный корабль всегда укажет верный путь
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17.04.2022 20:54 Ответить
"Фтарая армия в мире!!! Аноло-говнетъ!!!Ядерный пепел!!!, Три дня и фсьооо!!!
А по факту - просто алюминиевая клякса на поле...
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17.04.2022 19:41 Ответить
Або він щось плутає, або помиляється, на наших осах стоять модернізовані ракети, 82-і здається, і вони ніяк не вартують 100 баксів.
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17.04.2022 19:43 Ответить
Збивали з ПЗРК "Ігла", як написано у тексті. А от журналісти вже накосячили.
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17.04.2022 19:52 Ответить
та автору пофиг. Ему шо "Оса", шо "Игла" - всё одно.
Но вообщето "переносная" шестиколёсная "Оса" выглядит так
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17.04.2022 19:57 Ответить
если путин нажмет красную кнопку его за катрупят на месте. инфа от высшего коммадования рф.
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17.04.2022 19:43 Ответить
Тут літав "алігатор" (Ка-52)! 🐊👀😆
P. S.
Таке враження, що він зроблений з картону! 🔥💥
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17.04.2022 19:45 Ответить
Одеса 💛💙
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17.04.2022 19:45 Ответить
Одеса радует как всегда
Запомнился прикол (факт) с начала войны.
Направился десант на вертолете Одессу захватывать. Высадились, и - все поумирали.
- Что они хотели этим сказать?!
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17.04.2022 20:59 Ответить
Десант орков забыл дописать.
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17.04.2022 21:00 Ответить
****,это надо видеть

https://twitter.com/i/status/1515703731349860361
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17.04.2022 19:45 Ответить
Там ограничение по возрасту, а не все пользуются свитером
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17.04.2022 19:52 Ответить
єто рузге витязь в ослинорй шкура побрился везде и пер свому овцлюбу з тейпу дірових нано девайс діскету на 3.5
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17.04.2022 20:21 Ответить
Это даже не диагноз. Это констатация патологоанатома.
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17.04.2022 20:25 Ответить
Був оркокрил, а став конструктором лего🥴
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17.04.2022 19:46 Ответить
нікуя не зосталось...
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17.04.2022 19:48 Ответить
оркокрилий моксельшмітт
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17.04.2022 19:49 Ответить
"Оса", - это ни разу не ПЗРК, а самый что ни на есть ЗРК
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17.04.2022 19:52 Ответить
Це журналісти, їм що "Оса", що "Ігла", аони і С-300 назвуть ПЗРК. Боєць розповідає про "Іглу", якою збили.
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17.04.2022 19:53 Ответить
Оса жалит иглой. А еще ракетный крейсер Москва - основа противовоздушной обороны черноморского флота. И свою функцию ракетный крейсер выполнил - в момент его утопления остальной черноморский флот не пострадал. Пока
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18.04.2022 00:00 Ответить
*Чудо враждєбной Тєхнікі* Кракаділи нє літают!
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17.04.2022 19:53 Ответить
літав... низенько-низенько... за граблі зачепився.
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17.04.2022 19:56 Ответить
Четко! Респект!
Шовинистичиский имперский угар рашистов лечится именно так.
Днем за днем мочить их на земле, на воде и в небе. Чтоб у них поджилки тряслись от страха куда либо рыпаться.
Увы, но милитаристкий захватнический дух лечится именно так. Каждодневным уничтожением врага. Через жертвы, через потери. Только так вылечили немцев, японцев. Вон они какие сегодня мимишные няшки миролюбивые.
Россиянцы тоже такими станут. Но потом.
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17.04.2022 20:12 Ответить
Это гут. Только в следующий раз перед печатью инфы изучите что такое Игла Оса и Стрела и чем они отличаются.
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17.04.2022 20:12 Ответить
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17.04.2022 20:13 Ответить
Дивна стаття. Ракета 9М33 ЗРК "Оса" має радіопідривник, тому аж ніяк не може зреагувати на теплову пастку. Скоріше ЗРК "Оса" не має тут ніякого відношення до цього випадку. КА-52 збили ПЗРК "Ігла". І не зрозуміло чим "Стінгер" кращий за "Іглу". Приблизно однакові параметри.


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17.04.2022 20:16 Ответить
У Стингера матричная ГСН, которой термоловушки до одного места. Будь у бойца Стингер, он наверняка снял бы ту вертушку с первой ракеты.
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17.04.2022 20:59 Ответить
А у свингеров калибры обычные...
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17.04.2022 21:03 Ответить
он ловушки забыл выкинуть
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17.04.2022 20:33 Ответить
ПЗРК "Оса" не існує взагалі. Є ПЗРК "Стріла" та "Ігла" - обидві досить легко уходять на ЛТЦ, отже збили з нички.
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17.04.2022 20:56 Ответить
 
 