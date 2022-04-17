РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости Война
14 777 29
Луганщина (6430) эвакуация (2000) Гайдай ЛОГА (716)

Во двор прилетела "Точка-У", но люди не хотят уезжать, - Гайдай о некоторых жителях Луганщины с "синдромом Терминатора"

війна

В Луганской области некоторые местные, несмотря на обстрелы российскими оккупантами, отказываются от эвакуации.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Остались сейчас люди, которые более самоуверенные, наверное. Какой-то у них синдром Терминатора. Они думают, что их это все как-то обойдет. Сегодня был в Лисичанске, во дворе, куда прилетела "Точка-У". Там воронка, если бы я спустился туда и стал сам себе на плечи, так я бы все равно не был над землей, колоссальный удар, и здесь спокойно ходят люди, прямо во дворе.

Мы им говорим: "давайте, может, в эвакуацию?". А они говорят: "Нам и здесь хорошо, нас все устраивает".

Проблема в том, что остались такие "тяжелые" люди, упрямые, которые начинают уезжать только тогда, когда видят разорванных от снарядов соседей. Видят оторванные головы, руки, разорванные туловища. Это для них уже хороший катализатор, к сожалению. Но иногда бывает уже поздно. Бывают столько плотные обстрелы, что мы просто не можем их забрать", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
есть еще старики-которые уже никуда не хотят ехать
показать весь комментарий
17.04.2022 20:52
+7
Да, есть такое..центр Марьинки практически снесли, а рядышком, в частном секторе люди в огородах ковыряются..Дико так выглядит
показать весь комментарий
17.04.2022 20:36
+7
те, кто не хочет выезжать "своих" ждут...., это ведь очевидно......
показать весь комментарий
17.04.2022 20:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, есть такое..центр Марьинки практически снесли, а рядышком, в частном секторе люди в огородах ковыряются..Дико так выглядит
показать весь комментарий
17.04.2022 20:36 Ответить
Это и есть те для гого Украина понад усэ❗
Линия фронта то в одну сторону, то в другую, а они делают то что и всегда❗
показать весь комментарий
17.04.2022 20:45 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 21:32 Ответить
У меня такой же знакомый, не хочет уезжать из Дружковки: говорит тут дом и вся моя жизнь если ****** в дом то и он помрет и пусть что будет то будет. Сказал до последнего останется, мародером не даст нажитое непосильным трудом, хотя у там уже тероборона не церемонится с мародерами и валит некоторых наглухо
показать весь комментарий
17.04.2022 20:36 Ответить
тероборона може передати поліції в вільних областях... хоч і там часто закопує. на територіях боєвих дій про поліцію ніхто не думає... там закон-калаш.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:50 Ответить
те, кто не хочет выезжать "своих" ждут...., это ведь очевидно......
показать весь комментарий
17.04.2022 20:37 Ответить
Ти не прав.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:03 Ответить
Вобще уже? Люди не хотят покидать свой дом!!
показать весь комментарий
17.04.2022 21:11 Ответить
Очевидно що ти не великого розума, ось це точно очевидно.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:40 Ответить
Кошмар, видел видео на улице идут бои, всё гремит, солдаты по земле ползут, а там бабка спокойно стоит у дома
показать весь комментарий
17.04.2022 20:39 Ответить
от судьбы не убежишь хоть ползай, хоть прячься в подвале. Но испытывать ее тоже не нужно
показать весь комментарий
17.04.2022 21:36 Ответить
два основних варіанти... перший - ждуть суки своїх..., другий - стережуть своє майно, розуміючи, що як поїдуть, нічого не залишиться...
показать весь комментарий
17.04.2022 20:46 Ответить
есть еще старики-которые уже никуда не хотят ехать
показать весь комментарий
17.04.2022 20:52 Ответить
Государство не может предложить альтернативу.
показать весь комментарий
17.04.2022 20:47 Ответить
Є більш нагальні питання, ніж вмовляння таких недоумків
показать весь комментарий
17.04.2022 21:04 Ответить
Ти щас недоумками обізвав дуже велику частину Українців, з цього видно що ти точно недоумок.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:42 Ответить
Недоумок ти. Перестаньте людей засуджувати за дії, які не суперечать Закону. Все решта- не Ваша справа! Це їх вибір, і не відомо хто краще робить. Той хто біжить від війни, чи той хто її приймає.
показать весь комментарий
18.04.2022 07:24 Ответить
Ці люди не розуміють одного : вони тільки для нас є головною цінністю шо є в країні, і відповідно наші ЗСУ будуть робити усе можливе щоб їх захистити і не піддавати ризику. А для орків - вони стануть дуже зручним інструментом тиску, "живим щитом", яким вони будуть прикриватись - завдаючи нищівних ударів по нашим підрозділам з позицій проміж житлових будинків із людьми які фактично стануть їх заручниками!
показать весь комментарий
17.04.2022 21:14 Ответить
денег нет на переезд. спасибо жителям западной Украины, которые с 3000 за однушку в месяц ломанули цены до 15000 ! вот кто мародер
показать весь комментарий
17.04.2022 21:18 Ответить
западА Украины. А вообще поддерживаю одни потикали не услышав ниодного выстрела, другие цену заламывают не так я себе представлял их.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:38 Ответить
Кацапські тролі (Фантомас, Янкель ). Живите в своем родном срусском мире где все свои. Где более слабого убить и ограбить можно, стиралку, унитаз, трусьІ и многое другое отжать можно. Для чого вам Україна, та ще і західна?
показать весь комментарий
18.04.2022 02:25 Ответить
Ти лично на такое попал? Иди так-пи8дун засердечный?????
показать весь комментарий
18.04.2022 07:28 Ответить
Спостерігаю ось таку картину.В центрі місця блок піст біля військкомату. Оберігають його три людини з автоматами у бронежилетах.Починається повітряна тривога.Так ось, людей з автоматами як вітром здуло, а громадяни вільно ходять по вулиці.І починаєш думати, на фронті людина з Укрпошти збиває літака, а ці поховалися як миші.В Херсоні та других місцях жінки з голими руками виходили на танки, а другі втекли зі зброєю.Може все-таки дати зброю тим, хто готовий захищати свій дім до кінця від ворога?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:37 Ответить
это в каком городе где то на западе?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:39 Ответить
Коли ти військовослужбовець - у тебе наказ. Ти ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ пройти у укриття. Цівільні-це їх вибір. Ніхто їм не може наказати. Так що не хвилюйся)))) Все роблять вірно.
показать весь комментарий
18.04.2022 07:26 Ответить
Вірять у ЗСУ.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:46 Ответить
Цих людей можна зрозуміти. Вони не хочуть нікуди їхати, бо це їх дім. Може, не всі з них можуть воювати, але, вони таким чином висловлюють свою принципову позицію. Може, в тому є й свій, певний фаталізм. Але, якби таких людей не було, з такою принциповою позицією, не було б ніякого опору Херсона, Маріуполя, Мелітополя, Києва, Харківа, Чернігова, Сум, Енергодара, інших міст, містечок і сел.. Напевне й України вже не було б.
показать весь комментарий
17.04.2022 23:38 Ответить
ну дайте им автоматы, магазин, и пусть делают что хотят. ну или гранату, одну.
показать весь комментарий
18.04.2022 00:49 Ответить
Автомати "дають" у Збройних силах. Воєнкомат їм у поміч. Не придумуйте ровер, він давно вже придуманий
показать весь комментарий
18.04.2022 07:30 Ответить
 
 