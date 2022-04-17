Во двор прилетела "Точка-У", но люди не хотят уезжать, - Гайдай о некоторых жителях Луганщины с "синдромом Терминатора"

В Луганской области некоторые местные, несмотря на обстрелы российскими оккупантами, отказываются от эвакуации.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Остались сейчас люди, которые более самоуверенные, наверное. Какой-то у них синдром Терминатора. Они думают, что их это все как-то обойдет. Сегодня был в Лисичанске, во дворе, куда прилетела "Точка-У". Там воронка, если бы я спустился туда и стал сам себе на плечи, так я бы все равно не был над землей, колоссальный удар, и здесь спокойно ходят люди, прямо во дворе.

Мы им говорим: "давайте, может, в эвакуацию?". А они говорят: "Нам и здесь хорошо, нас все устраивает".

Проблема в том, что остались такие "тяжелые" люди, упрямые, которые начинают уезжать только тогда, когда видят разорванных от снарядов соседей. Видят оторванные головы, руки, разорванные туловища. Это для них уже хороший катализатор, к сожалению. Но иногда бывает уже поздно. Бывают столько плотные обстрелы, что мы просто не можем их забрать", - пояснил он.

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