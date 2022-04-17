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Новости Война
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Минцифры (313)

Не разговаривайте с родственниками на оккупированных территориях о войсках РФ, это может быть опасно для их жизни, - Минцифры

рф

Обсуждение войск РФ с родственниками на оккупированных территориях может оказаться опасным.

Об этом в Telegram сообщает Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

"Если ваши родные, друзья или знакомые находятся на оккупированной территории, старайтесь с ними не обсуждать по телефону или в соцсетях передвижения и действия оккупантов. Это может быть опасно для их жизни.

Лучше расскажите всем вашим родным и друзьям о чатботе єВорог. Так они смогут тайно поделиться ценной информацией о геолокации, передвижении и действиях врага с нашими военными", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что главное - сообщать в чатбот об оккупантах из безопасного места и каждый раз, как их видите. Больше людей поделится кадрами или информацией о захватчиках – больше врагов уничтожит наша армия.

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А якщо родичі такі що краще щоб вони здохли,хоча років 40 тому начебто і на людей були схожі?Жили через стінку.А потім савєцка армія,життя у Маасквє і повне опідорашення- збирався в Полтаву звільняти від біндєровцєв.
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17.04.2022 21:00 Ответить
Тоді треба їм подякувати і сказати, що інформацію передав куди слід, а там сказали, що вона дуже допомогла українській армії
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17.04.2022 21:21 Ответить
Та куди передавати?У нас в Полтаві мер Мамай сепаратюга-ригоанал,зажопівець,замайбахівець.Цвіте і пахне.
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18.04.2022 09:31 Ответить
+1
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17.04.2022 21:41 Ответить
 
 