Не разговаривайте с родственниками на оккупированных территориях о войсках РФ, это может быть опасно для их жизни, - Минцифры
Обсуждение войск РФ с родственниками на оккупированных территориях может оказаться опасным.
Об этом в Telegram сообщает Минцифры, передает Цензор.НЕТ.
"Если ваши родные, друзья или знакомые находятся на оккупированной территории, старайтесь с ними не обсуждать по телефону или в соцсетях передвижения и действия оккупантов. Это может быть опасно для их жизни.
Лучше расскажите всем вашим родным и друзьям о чатботе єВорог. Так они смогут тайно поделиться ценной информацией о геолокации, передвижении и действиях врага с нашими военными", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что главное - сообщать в чатбот об оккупантах из безопасного места и каждый раз, как их видите. Больше людей поделится кадрами или информацией о захватчиках – больше врагов уничтожит наша армия.
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