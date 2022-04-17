Не разговаривайте с родственниками на оккупированных территориях о войсках РФ, это может быть опасно для их жизни, - Минцифры

Обсуждение войск РФ с родственниками на оккупированных территориях может оказаться опасным.

Об этом в Telegram сообщает Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

"Если ваши родные, друзья или знакомые находятся на оккупированной территории, старайтесь с ними не обсуждать по телефону или в соцсетях передвижения и действия оккупантов. Это может быть опасно для их жизни.

Лучше расскажите всем вашим родным и друзьям о чатботе єВорог. Так они смогут тайно поделиться ценной информацией о геолокации, передвижении и действиях врага с нашими военными", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что главное - сообщать в чатбот об оккупантах из безопасного места и каждый раз, как их видите. Больше людей поделится кадрами или информацией о захватчиках – больше врагов уничтожит наша армия.

Читайте также: Для армии через "Дію" собрано уже более 260 млн грн, - Минцифры