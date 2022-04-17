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увольнение (2649) Харьковщина (5576) ВСУ (6274) Синегубов (554)

В результате контрнаступления ВСУ освободили села Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки в Харьковской области, - руководитель ОВА Синегубов

харківщина

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обнародовал информацию об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Руководитель ОВА отметил: "В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток.

Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова. На днях реактивным огнем 81-й отдельной аэромобильной бригады под Харьковом, уничтожили 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда.

Все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов.

Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились".

Читайте: В Боровой Харьковской области оккупанты назначили свою "власть". Часть техники РФ двинулась оттуда на Донбасс
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Топ комментарии
+55
Молодцi нашi воїни !!!
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17.04.2022 20:54
+34
ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
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17.04.2022 20:54
+23
Замысел можно понять глядя на карту, удачи нашим героям!
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17.04.2022 21:02
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Молодцi нашi воїни !!!
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17.04.2022 20:54 Ответить
Кіля-котлєта.... Скоро з'явиться на великих екранах. Тендери на відновлення доріг...
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17.04.2022 20:59 Ответить
Боже, навіщо ти дозволяєш з'являтись на цей світ таким убогим ?
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17.04.2022 21:03 Ответить
лучше нет!
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18.04.2022 01:39 Ответить
Откуда ж эти бл@ди кацапские обстреливают город?
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17.04.2022 20:54 Ответить
Прямо за Циркунами орки стоять.
В Циркунах в мене родичі.
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17.04.2022 21:00 Ответить
Якщо Кутузівку візмуть, то з Циркунів орки втечуть. Там мішок між Кутузівкою і водосховищем
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17.04.2022 21:04 Ответить
а чего им бежать, если они всю Т2104 от Кутузовки и до Старого Салтова контролируют. Дорогу на Шестаково и Перемогу, и дальше севернее Терновая - Варваровка они тоже пока контролируют.
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17.04.2022 21:56 Ответить
ключове це пока ....- так як пока и кацапия як би існуе - але це пока ...
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17.04.2022 22:08 Ответить
В основному з боку Кутузівки обстрілюють східну частину . Їх давно треба звідти гнать в бік Старого Салтова. Тоді там тихо буде.
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17.04.2022 21:01 Ответить
Та проблема в тому, що від Харкова на північ до кордону з рашкою дуже близько. Рашка дальнобійною може і зі своєї території доставати.
А наші "керовники" досі не визначились як реагувати, коли орки гатять зі своєї території. Вже і по Сумській, і по Чернігівській областях прильоти з-за порєбріка були.
Але "керовники" кажуть, що тіпа провокації...
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17.04.2022 21:10 Ответить
Які провокації, якщо у нас війна? З якого такого дива ми не можемо бити по території Рашки, якщо вони все гатять по нас з усієї зброї?
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17.04.2022 21:40 Ответить
Грозят в ответ ударить по правительственному кварталу
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17.04.2022 22:00 Ответить
ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
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17.04.2022 20:54 Ответить
Вбивайте підорюг.
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17.04.2022 20:55 Ответить
Пошвидше би позбутись тих лапотних асвабадітєлєй....
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17.04.2022 20:55 Ответить
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17.04.2022 20:58 Ответить
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17.04.2022 21:37 Ответить
Замысел можно понять глядя на карту, удачи нашим героям!
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17.04.2022 21:02 Ответить
Тільки б не підсказати противнику... Я теж побачив на карті дещо для нас хороше...і від цього стає на душі трішки краще
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18.04.2022 02:22 Ответить
Тільки, судячи з усього, нашим(скоріше за все Сам, його ж причетність до всіх операцій злив нещодавно абдристович) не дають робити "котли" для орків розпорядженням зверху (якась підкилимна домовленість з вищим керівництвом кацапів), бо вже мінімум 2 такі можливості(під Київом і північніше/північно-західніше від Нової Каховки) закінчилися нічим. В те що це не дає робити перша(за своєю бездарністю) армія світу - не повірю і в житті. Достатньо вже прикладів їх безпрецедентної тупості. Отже це може бути тільки зрада у найвищому керівництві... Думай-те(як хтось такий з них і казав свого часу).
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18.04.2022 06:58 Ответить
По больше таких новостей. Слава Украине!
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17.04.2022 21:03 Ответить
Здається, намічаються удари на Ківшарівку-Куп'янськ з оточенням ********* під Ізюмом. Дай то Боже!
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17.04.2022 21:03 Ответить
Скоріше на Старий Салтів, Вовчанськ, з Кутузівки дорога на Вовчанськ йде. А там можно взагалі перерізати шлях постачання всього угрупування орків.
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17.04.2022 21:36 Ответить
Там ще наші йдуть від Чугуєва в напрямку Ізюма. Якщо продвинуться далі, можливо, буде загроза колонам кацапні, які їдуть на Ізюм.
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17.04.2022 21:43 Ответить
Я не про Кутузівку, а про Базаліївку, Леб'яже з одного боку і Кремінною-Рубіжним з іншого. А Старий Салтів, звісно, також.
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17.04.2022 21:47 Ответить
Нужно уничтожать русских солдат, как паразитов!!!
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17.04.2022 21:10 Ответить
... а чому як паразитів? Паразити та смердячі гниди! І ніяких ЯК!!!
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17.04.2022 22:01 Ответить
Я так понимаю Изюмскому кацапскому плацдарму конец,фактически снабжать можна его только под обстрелом
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17.04.2022 21:12 Ответить
Він якби завжди був вогневим мішком. Прострілюється з трьох боків.
Орки швидше за все в Ізюмському лісі ховаються/скупчуються. Там цілу армію можна заховати.
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17.04.2022 21:26 Ответить
жечь надо тот лес вместе с орками,чего его жалеть-останется за нами то посадим новый ,ну а если......,то хрен с ним
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17.04.2022 21:33 Ответить
Потрібен трофейний "Солнцепек".
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18.04.2022 02:02 Ответить
Та поховати
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17.04.2022 21:34 Ответить
Дай Бог під ізюмом порізати логістику оркам і зірвати наступ на донбас
Дай Бог вистояти і вижити нашим захисникам
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17.04.2022 21:13 Ответить
Ще б міст в Боровій,чи він живий?
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17.04.2022 21:42 Ответить
Скорей бы уже и Циркуны. Бо по нашему району ( да и по остальному городу) дохера гатят оттуда.
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17.04.2022 21:20 Ответить
Зараз Богдан Буткевич на без цензури 53 каже, що вже наші в Циркуни заходять!
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17.04.2022 21:38 Ответить
дай Бог!!
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18.04.2022 01:41 Ответить
Дякуємо ЗСУ!! Ви найкращі!!
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17.04.2022 21:27 Ответить
Базаліївка - 45 км від Куп'янська.

Навіть "град" вже може дотягнутися. А для "Смерча" - штатна відстань.
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17.04.2022 22:03 Ответить
Там вже є багато варіантів як відрізати Ізюм.

Процес пішов...
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17.04.2022 22:59 Ответить
СЛАВА НАШИМ ЗСУ !!!
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17.04.2022 22:35 Ответить
А шо ж с Мариуполем и Херсоном так не посчитали как с Харьковом?

Ведь если считать умеешь - не может быть тут 2х2=4, а там 2х2=2
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18.04.2022 02:17 Ответить
СЛАВА Героям України !!!🇺🇦🇺🇦
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18.04.2022 07:49 Ответить
 
 