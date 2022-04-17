В результате контрнаступления ВСУ освободили села Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки в Харьковской области, - руководитель ОВА Синегубов
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обнародовал информацию об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.
Руководитель ОВА отметил: "В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток.
Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова. На днях реактивным огнем 81-й отдельной аэромобильной бригады под Харьковом, уничтожили 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда.
Все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов.
Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились".
Пожалуйста, подождите...
В Циркунах в мене родичі.
А наші "керовники" досі не визначились як реагувати, коли орки гатять зі своєї території. Вже і по Сумській, і по Чернігівській областях прильоти з-за порєбріка були.
Але "керовники" кажуть, що тіпа провокації...
Орки швидше за все в Ізюмському лісі ховаються/скупчуються. Там цілу армію можна заховати.
Дай Бог вистояти і вижити нашим захисникам
Навіть "град" вже може дотягнутися. А для "Смерча" - штатна відстань.
Процес пішов...
Ведь если считать умеешь - не может быть тут 2х2=4, а там 2х2=2