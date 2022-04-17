В результате контрнаступления ВСУ освободили села Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки в Харьковской области, - руководитель ОВА Синегубов

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обнародовал информацию об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Руководитель ОВА отметил: "В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток.

Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова. На днях реактивным огнем 81-й отдельной аэромобильной бригады под Харьковом, уничтожили 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда.

Все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов.

Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились".

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