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ракеты (3470) Коростелев Олег (19) КБ Луч (19)

Уничтожение крейсера "Москва" доказало высокий уровень профессионализма инженеров и рабочих КБ "Луч", - гендиректор предприятия Коростелев

нептун,коростелев

Генеральный директор государственного предприятия Киевского конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев выступил с комментарием по уничтожению ракетного крейсера "Москва" разработкой этого предприятия ракетой "Нептун".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке предприятия.

В обращении Генерального конструктора - Генерального директора ГП "ГосККБ "Луч" Олега Коростелева отмечается: "Уничтожение комплексом 360МЦ "Нептун" флагмана российского черноморского флота ракетного крейсера "Москва" в очередной раз доказало высокий уровень профессионализма инженеров и рабочих ГП "ГосККБ "Луч" и кооперации наших предприятий-субподрядчиков, которая создавалась в течение последних 15 лет. От разработки аванпроекта до нажатия кнопки "Пуск" 13 апреля 2022 года – годы тяжелого труда и большой ответственности многих людей на заводах и в лабораториях. Я благодарен тем, кто бок о бок создавал с нами "Нептун". Я очень хорошо помню всех, мои друзья, и очень хочу после нашей общей победы пожать каждому руку.

Я благодарю Президента Украины Владимира Александровича Зеленского. Я помню выставку "Оружие и безопасность - 2019", когда в кабине подвижного командного пункта комплекса "Нептун" я представил Вам концепцию применения этого вооружения. Несмотря на скепсис многих чиновников и военных, Вы поверили в КБ "Луч" и "Нептун", приняв тяжелое, но государственное решение.

Россияне продолжают бомбардировку и ракетные удары по предприятиям украинской ракетной отрасли, уничтожая наши цеха и станки. Но они никогда не уничтожат наш разум и наши идеи, способные создавать достойное оружие мирового уровня.

Спасибо всем рабочим нашей отрасли за качественную работу! Слава Украине".

Читайте: Крейсер "Москва" – это не первое эффективное применение "Нептуна", - Турчинов
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Топ комментарии
+60
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17.04.2022 21:14
+37
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17.04.2022 21:23
+35
Ракетний удар «Нептуна» показує силу української зброї - з таким заголовком після ураження флагмана російського Чорноморського флоту вийшла стаття у газеті «Вашингтон пост».

Видання пише, що імпульс до розвитку ракетного виробництва Україна отримала у 2014 році після анексії Криму. Саме тоді прискорилась розробка та виробництво ракетного комплексу «Нептун» - пише видання.
«Нова ракета на той час привернула мало уваги. Але тепер він опинився в центрі уваги після того, як представник американської оборони заявив, що українські сили використали ракети «Нептун», щоб завдати удару та потопити російський флагманський військовий корабель «Москва» в Чорному морі» - йдеться у статті.
«Для українців, якщо вони змогли потопити цей корабель або пошкодити його власними ракетами «Нептун», це, по-перше, предмет гордості та корисний військовий потенціал, оскільки вони зможуть тримати російський флот у страху», - сказав полковник Марк Кансіан, старший радник програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
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17.04.2022 21:26
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Після ознайомлення Президента восени 2019 року , 2 роки грошей на Нептун грошей не давали. Я так зрозумів, Коростильову подобалося працювати без оплати... Або за що дякує ?
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17.04.2022 22:36 Ответить
Дякує за те, що гроші на "Нептун" нарешті дали. Краще пізно, ніж ніколи... Бо могли же і не дати!
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18.04.2022 03:40 Ответить
....жаль, что и ЗРК наш не профинансировали...все хотели миллиард деревьев посадить или институт майбутнього, асфальту был приоритет, а сколько жизней и судеб было бы спасено...жаль ...
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17.04.2022 22:45 Ответить
еще Гиперлуп до Одессы
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17.04.2022 23:08 Ответить
Генеральний конструктор Олег Коростельов заслуговує на державну нагороду !!! Колективу ДП КБ " Промінь " - РЕСПЕКТ ТА ВЕЛИКА ПОДЯКА !!!
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17.04.2022 22:49 Ответить
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17.04.2022 23:06 Ответить
Замовлень не має, бо гроші, які мали б піти на будівництво ракет, закатали в асфальт.

https://bykvu.com/ua/bukvy/na-velike-budivnictvo-dorig-vitratili-u-tri-razi-bilshe-nizh-u-2018-roci-knjazhickij/ на "Велике будівництво" доріг 2020 року витратили 120 мільярдів гривень, за які відремонтували 4 тисячі кілометрів доріг, а у 2018 відремонтували 3 800 км доріг за 40 млрд грн.

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17.04.2022 23:57 Ответить
Тебе ,дурню, плющить від власного ідіотизму (( перемоги здобуває не те недорозуміння за яке ти свого часу проголосував , а потім три роки соромився свого вибору , а ЗСУ (( Так ! нині у таких як ти , недорозвинутих , як вам здається , з"явився шанс виправдати свій вибір "геніальністю" яжневтіка (( але хрін ти вгадав , виправдання так і залишиться виправданням для таких як ти дегенератів , бо решта тверезомислячих все розуміють , просто до певного часу мовчать (( Так що іди ти туди куди Нептун відправив кацапську калошу )) => => => Бо ти навіть на Цензорі зареєструвався після того як обдристані труси після Бучі скинув ((
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17.04.2022 23:59 Ответить
Не, главный вопрос не в том, что мы неожиданно для всех при его присутствии войну выиграем (почему неожиданно, потому что слоган Порошенка "Армія" все уже забыли, как и то, что армия именно при нём поднялась, а при зелёной падали уничтожалась).
Главный вопрос, что эту войну мы при зелёной падали получили. А вот при Порошенко такой х*йни не було!
Так шо усохни, зебил. ))))))))
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18.04.2022 07:08 Ответить
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн
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17.04.2022 23:34 Ответить
....закатаний в асвальт
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17.04.2022 23:36 Ответить
Якби 120 млрд, які закатали в асфальт пустили на будівництво ракет, то зараз не тільки крейсер, а й сама москва разом з кремлем згоріли б.
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18.04.2022 00:00 Ответить
Попросили, щоб подякував ЗЕ.
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18.04.2022 00:02 Ответить
Ось прочитав я слова Коростельова як він дякує Зеленському і у мене змінилося до нього ставлення, скількох він людей образив які дійсно допомагали.
Немає слів.
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18.04.2022 02:12 Ответить
Якщо б він не подякував президенту, то вже завтра на нього б завели справу і знищили б КБ
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18.04.2022 08:29 Ответить
Турагенство Луч отправит любое корито чф, сф, тоф и бф в рай, но єто не точно... Потому что сначала на дно.... Спещите! Орки конченние..
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18.04.2022 08:25 Ответить
А чи так необхідно лестити найвеличнішому?
Невже сьогодні без цього на держслужбі ніяк?!
Як ми до цього дійшли?!
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18.04.2022 08:54 Ответить
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