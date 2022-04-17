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атака (350) ВСУ (6274)

На Восточном направлении уничтожено 60 оккупантов, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистемы и 1 вертолет, - ОТУ "Схід"

схід,оту

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "17 апреля, украинские защитники отбили 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили: личного состава – 60; танков – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 3; АТ – 3; вертолетов – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате контрнаступления ВСУ освободили села Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки в Харьковской области, - руководитель ОВА Синегубов
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Топ комментарии
+19
Слава Героям України!!
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17.04.2022 21:22
+11
нормас. так тримати!
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17.04.2022 21:23
+11
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17.04.2022 21:26
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Слава Героям України!!
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17.04.2022 21:22 Ответить
нормас. так тримати!
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17.04.2022 21:23 Ответить
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17.04.2022 21:26 Ответить
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17.04.2022 21:31 Ответить
читала недавно, ессно, не помню где, что рашисты на востоке меняют тактику ведения боя- сейчас вперед они посылают мобилизованных с Донбасса как пушечное мясо, чтобы обнаружить наши огневые позиции, а потом уже идут ихние вояки..., я не понимаю, почему эти мобилизованные позволяют использовать себя как тупых баранов..., неужели нет никакой воли ни к жизни, ни к сопротивлению, ни к побегу...
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17.04.2022 21:35 Ответить
Идут в основном идиоты накачанные наркотой , а им под кайфом ,
даже чорт не страшен !
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17.04.2022 21:44 Ответить
Я тоже читала что путин приказал не жалеть своё население а сохранить военную технику, сначала по минному полю пускать солдат строем а потом уже танки . Назад эти Лнровские Днровские "вояки " бежать не могут , там стоят их заградительные отряды , расстреляют сразу , бежать вперед сдаваться , сзади в спину свои же расстреляют . У них один вариант сдаться - если росийские войска будут отходить они могут просто отстать или притвориться мёртвыми . Тогда могут сохранить свою жизнь . Хотя мне их не жаль , за эти 8 лет уже можно было уехать из этих территорий ,это же не 90 летние старики , а если они там оставались - значит их всё устраивало в руском мире. Вот они и получили по полной от своего руского мира .
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17.04.2022 21:45 Ответить
сначала по минному полю пускать солдат строем а потом уже танки

Противопехотная мина для танка - как слону дробина, а на противотанковой мине пехотинец задолбается подпрыгивать чтобы она взорвалась

за эти 8 лет уже можно было уехать из этих территорий ,это же не 90 летние старики

Вот именно, Лена. Половина из них, а сейчас уже возможно и большая часть, действительно не 90 и даже может быть и не 40-летние, а 8 лет назад им было лет по 10-14, пусть даже по 15-16. Они зависели от родителей.
Ну и еще вопрос - а почему сейчас не уехали люди, например из Бучи?
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17.04.2022 22:19 Ответить
посмотрите видео с пленными: шел в магазин, поймали, форму надели и в окоп, а будешь пи*деть - расстреляют на месте.......
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17.04.2022 21:49 Ответить
зацените реактивную артиллерию, которую нам собираются поставлять!
я могу сказать одно - ***** кацапам......
https://youtu.be/V3v27d-1Uk4
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17.04.2022 21:44 Ответить
 
 