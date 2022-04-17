РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9830 посетителей онлайн
Новости Война
12 978 91
Буданов (433) ядерное оружие (1292)

Ядерное оружие – это элемент шантажа всего мира Россией. Следует успокоиться, это исключительно угрозы, - Буданов

рф,зброя,ядерна

Вероятность применения Россией ядерного оружия довольно маловероятна.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Успокойтесь все, это исключительно угрозы. Если Путин до конца потеряет смысл и попытается это сделать, во-первых, даже технически это не так-то легко сделать.

Да, он может пытаться это сделать, однако достаточно маловероятно, что он на это пойдет. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают", – пояснил он.

Также читайте: Экс-нардеп Кива призвал Россию применить оружие массового поражения в Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+50
О, проснувся супер розвідник Блуданов. А хто проспав дату нападу і хто проспав південь?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:25
+30
Марік 21:00 17.04 - Хлопці ок, готуються к піздорезу - Порт у орков - Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем - Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити
Зараз на території Азовсталі близько 1000 цивільних, які врятувались там від бомбардувань. Азов не має змоги їх захистити, бо кацапи попередили, що сьогодні будуть бомбити ФАБ 1000 і ФАБ 3000. Уходити цівільні не хочуть, бо всі їх домівки розтрощені і йти їм нікуди
Потрібно негайно максимально оприлюднити цю інформацію щоб вирішити питання з зеленим коридором або іншим чином. Ще раз: до мене тільки що звернувся Михайло Вершинін з проханням максимального розголосу. І чим скоріше, тим краще. Не підведіть.
https://twitter.com/**************/status/1515747671113359360
показать весь комментарий
17.04.2022 21:35
+26
Тобто коли влада говорила про шашлики, то маємо не шашлики, а повномасштабну війну. А також маємо десятки тисяч жертв повномасштабної війни, жертв яким можна було запобігти, якби до початку вторгнення була проведена евакуація населення з прикордонних районів, а це стало б можливим, якби розвідка надала війську вчасно данні по вторгненню. По якійсь причині не був достатньо прикритий Чорнобильський напрямок, тут теж хтось прорахувався і не лише тут... А зараз цей хтось каже, що не буде ядерного удару? Тобто по логіці поперднього досвіду ми всі маємо бути готовим до цього удару кожної секунди. Бо до війни влада казала, що її теж не буде за данними нашої розвідки.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Буданов хіба ще не перейшов з ГУР до 95-го кварталу ?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:36 Ответить
Звичайно, за таку роботу чин генерала не шкода дати.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:30 Ответить
О, проснувся супер розвідник Блуданов. А хто проспав дату нападу і хто проспав південь?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:25 Ответить
Треба було по радіва сказати? Щоб такі пани як ви затовклися насмерть на виїзді на захід?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:31 Ответить
А ты что - по морде дебилизма не видишь?
А ну да - сам такой...
показать весь комментарий
17.04.2022 21:36 Ответить
Боже, наче ж розумна людина. Вам не соромно повторювати шозофрєнічєскій брєд люсі?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:37 Ответить
Щоб не затовклись на смерть, влада мала би попередити населення і допомогти людям з дітьми виїхати в більш безпечні місця.
Тисячі людей закатовані, згвалтовані, вбиті в тому числі і діти.

А влада відверто брехала.
Навіщо той клопіт із оганізацією евакуації?
Дитина жодного чиновника високого рангу не постраждала.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:38 Ответить
А ви,пані до якої множини відноситесь?
показать весь комментарий
17.04.2022 22:15 Ответить
До тієї, яка вважає дії влади неадекватними.

показать весь комментарий
17.04.2022 22:39 Ответить
19 лютого 2022 року.

Російський народ не піде війною проти українського - Зеленський.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/
показать весь комментарий
17.04.2022 22:40 Ответить
До речі, не можу не спитати, а такі пани як ви, зараз де? Невже в окопі?
Бо в київському тро, наприклад, якось я не бачив поки що жодного зебота, одні Порошенкофіли.
Совпадєніе? Нє думаю!
показать весь комментарий
17.04.2022 21:45 Ответить
Уточнюючій вапрос. Що таке "в київському тро"?
показать весь комментарий
17.04.2022 22:28 Ответить
а шо, як напали, хтось когось затовк? досить вже цієї куйні від Арестовича.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:25 Ответить
Питання було дуже просте. Що б вам дало знання наприклад 22 лютого, що через добу буде напад? Купили би ще відро борошна? Стояли би вночі під військкоматом? Втекли б не до Тернополя а далі? Що???
показать весь комментарий
17.04.2022 22:33 Ответить
Перестаньте брехати. Під час широкомасштабної війни під обстрілами щось не затовклися, хоч машинами всі дороги були забиті.
показать весь комментарий
18.04.2022 00:48 Ответить
о подоляківська ******** на зміну вийшла,бачу методичку ти уже вивчив
показать весь комментарий
18.04.2022 01:13 Ответить
цього не буде. якщо карлик натисне кнопку це буде останне шо ця тварь зробить в свому никчемному житти.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:25 Ответить
Чи не забагато "очільник" ГУР торгує фейсом на телебаченні?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:27 Ответить
Він нічого їншого робити не вміє.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:31 Ответить
буданов дурко, бо ***** ******* - кине бімбою ядрьоною і не скривиться
показать весь комментарий
17.04.2022 21:27 Ответить
А еси апосранава мардовскава ссаря с кабаихай и личинками иво.
показать весь комментарий
17.04.2022 23:31 Ответить
Буданов - очільник ГУР?
Це його хлопці із Молдови викрадали Чауса, так же?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:29 Ответить
прокинулось тупе, гламурне чьмо.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:29 Ответить
Умом раzію нє панять....
показать весь комментарий
17.04.2022 21:30 Ответить
иам якби Чернобаевка 16-0. чи я помиляюсь.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:31 Ответить
ще є довбойоби які сміються з Чорнобаївки? карти гугл цим сміхунцям і більше смішно не буде
показать весь комментарий
18.04.2022 01:16 Ответить
Буквально минуты три назад вспышка такая в Мариуполе и звук взрыва докатился ,а это где-то 75-80 км.по прямой до меня . Они там уже что-то помощнее фаб 3000 применяют
показать весь комментарий
17.04.2022 21:31 Ответить
Є ще фаб 5000 і фаб 9000.Це якраз тільки для Ту-22.Сьогодні цей літак там був, є відео.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:37 Ответить
максимально ту-22 может тянуть ФАБ-3000,под остальное хозяйство надо переделывать самолет,хотя может и есть переделанные .
Бомбы более крупного калибра -ту -16,ту-95,ту-160-Но два последних у кацапов ракетоносцы,их тоже надо переделывать ,снимая барабаны под ракеты в бомбоотсеках,а под крылья такую нагрузку не взять
показать весь комментарий
17.04.2022 21:59 Ответить
ФАБ -5000 это 5 кТ, как тактическая ядренавая бомпа.
показать весь комментарий
17.04.2022 23:32 Ответить
5 тонн а не кт
показать весь комментарий
18.04.2022 05:10 Ответить
Тут вчора хтось писав, що територію "Азовсталі", де обороняються наші хлопці, кацапня тупо закидує бомбами, рівняє усе із землею... У Маріку зараз повний *******.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:40 Ответить
Помоему ***** уже всем доказал что он шизоид и ему все равно как гадить
показать весь комментарий
17.04.2022 21:31 Ответить
Всі на шашликі!
показать весь комментарий
17.04.2022 21:33 Ответить
Тобто коли влада говорила про шашлики, то маємо не шашлики, а повномасштабну війну. А також маємо десятки тисяч жертв повномасштабної війни, жертв яким можна було запобігти, якби до початку вторгнення була проведена евакуація населення з прикордонних районів, а це стало б можливим, якби розвідка надала війську вчасно данні по вторгненню. По якійсь причині не був достатньо прикритий Чорнобильський напрямок, тут теж хтось прорахувався і не лише тут... А зараз цей хтось каже, що не буде ядерного удару? Тобто по логіці поперднього досвіду ми всі маємо бути готовим до цього удару кожної секунди. Бо до війни влада казала, що її теж не буде за данними нашої розвідки.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:33 Ответить
буданов зараз, своїми розмовами, фактично, педалюючи цю тему, грає на боці Росії. Бо він є фактично зкомпрометованою персоною, якій люди не ймуть довіри. Фактично, розганяє психоз
показать весь комментарий
18.04.2022 00:51 Ответить
Я теж раніше думала, що ядерного удару не буде. А тепер, після будановського прогнозу, починаю все більше і більше непокоїться.
показать весь комментарий
18.04.2022 03:50 Ответить
этого никто не может ни знать ни гарантировать что не случиться !!!
за 2-3 дня до войны некоторые били себя ногой в грудь что ***** только мышцами играет у наших кордонов и войны ну никак не может быть... и шо???
показать весь комментарий
17.04.2022 21:34 Ответить
Нах#й взагалі це обговорювати ? Запустять чи не запустять там щось кацапи...А справа українців-знищувати цих самих кацапів.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:34 Ответить
готовяться терракты на расеи. на домах нанесли зет и ве. ну ждем. мне не жалко.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:34 Ответить
хорошо бы орков на их территории мочить, только было бы чем, что бы у них началась паника
показать весь комментарий
17.04.2022 21:35 Ответить
С таким "разведчиком" и диверсантов не надо. Буданов ты на яух застрелил Киреева ? Что он мог рассказать такого что ты его прикончил? А ведь ты с ним дружил как и с Гогилашвили . Кстати где он?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:35 Ответить
Марік 21:00 17.04 - Хлопці ок, готуються к піздорезу - Порт у орков - Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем - Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити
Зараз на території Азовсталі близько 1000 цивільних, які врятувались там від бомбардувань. Азов не має змоги їх захистити, бо кацапи попередили, що сьогодні будуть бомбити ФАБ 1000 і ФАБ 3000. Уходити цівільні не хочуть, бо всі їх домівки розтрощені і йти їм нікуди
Потрібно негайно максимально оприлюднити цю інформацію щоб вирішити питання з зеленим коридором або іншим чином. Ще раз: до мене тільки що звернувся Михайло Вершинін з проханням максимального розголосу. І чим скоріше, тим краще. Не підведіть.
https://twitter.com/**************/status/1515747671113359360
показать весь комментарий
17.04.2022 21:35 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 22:00 Ответить
А ось якби про це заявила Люська Абдрестович, повірив би! Хіба боєвий півполковник може збрехати!
показать весь комментарий
17.04.2022 21:36 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 22:04 Ответить
Чергова казка про шашличкі у травні.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:36 Ответить
Лично я считаю, что они таки могут применить ядрен-батон как последний козырь. Но что потом? Какой будет результат этой бомбы и последствия для самого фюрера и недостраны в целом.... (но подчеркиваю - это все же выглядит реально).
показать весь комментарий
17.04.2022 21:37 Ответить
Цілком згодна. Тим паче ніхто не знає, що саме у кремлівського шизоїда на думці. До того ж воно у своєму зверненні перед війною говорило, що русня потрапить у рай, а усі інші, хто з ним не згоден - у пекло
показать весь комментарий
17.04.2022 22:16 Ответить
Гениальные размышления, вот никогда бы до них не догадался. Лучше бы привел Договор о нераспространении ядерного оружия, в котором есть обязательства. И по которому ядерное оружие от страны, которая подписала этот договор, не может быть применено против страны, у которого его нет. И последствия будут не по новой "конституции" кацапов, где им прямо сказано плевать на международные законы, а именно от США в первую очередь, которым на это не плевать. А вот Будапештский меморандум - это заведомо ничтожный договор, о чем прямо намекнули безмозглым политикам еще на стадии подписания, но им просто на лапу занесли. Это просто напоминание о том, что нужно рассмотреть на законодательном уровне, в США Сенат же просто отказал и на этом закончилось. Так что это была дарственная так сказать. Но лучше вспомнить 2008-ой год, по которому Украина отказалась от ракет средней дальности, оставили только точку. Зачем это было сделано, что взамен было получено? Это намного более странное решение, учитывая, что делали кацапы в 2004-ом году с переписанной на кота хатой.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:37 Ответить
Счас "консервы" и "эксперды" будут петь по методичке, что крыса загнана в угол и ей терять нечего. Нет ни какой кнопки и "ядерных чемоданчиков" там длинный процесс через несколько звеньев, я про межконтинентальные ракеты. Во-первый, такой по Украине не ударишь, во-вторых замены оружейного плутония в середине 90-х проводились не по регламенту, а это капсюль для заряда, что там может произойти никто не знает, но Воронеж уже жалко. И любые телодвижения по попыткам запуска мониторятся 24/7 и пойдет превентивный удар на опережение.
По применению тактических ракет с ядерными боеголовками, так это вообще нижнее звено и там идиотов еще меньше чтобы его применить, шанс на то что ЯО взорвется вместе с применителями больше 50%
показать весь комментарий
17.04.2022 21:38 Ответить
Тактические все плутониевые, а он бысра деградирует, распадается. У мардвы уж точно.
показать весь комментарий
17.04.2022 23:37 Ответить
Кабаева как-то сказала: только через 25 лет Вы все узнаете о мне …
Сразу стало понятно , будет война и она боится за своих мелких ( чтоб ненароком ,что то с ними не случилось.) …
Хорошая новость ,что ядерной войны не будет ,иначе кому она откроет , свою военную тайну что **@ л@сь с Ху…м
показать весь комментарий
17.04.2022 21:39 Ответить
Еси ано с иго личинками выживеть. ПС. Ей нада очень сильна пассарацца шоп выжить в любом случае.
показать весь комментарий
17.04.2022 23:40 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 21:40 Ответить
Та да, готуємось до шашликів.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:41 Ответить
Ну з психопатами це 50/50 так шо Буданов я б не був такий впевненний.Те саме хламідія казав про напад що це все понти,але виявилось навпаки.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:41 Ответить
Когда украинские деятели говорят, что чего-то не будет, как-то уже становится неспокойно)
показать весь комментарий
17.04.2022 21:44 Ответить
Тактична ядерна зброя дуже може бути... йому втрачати нічого...
показать весь комментарий
17.04.2022 21:45 Ответить
Москалі вже скинули тисячі тон бомб це еквівалент ядерної зброї.
показать весь комментарий
17.04.2022 21:47 Ответить
Не бачу принципових перепон для застосування ****** тактичних і навіть авіаційних стратегічних ядерних ***********, принаймні у невеликій кількості.

"Панічних настроїв нам не треба, бо якщо що, з України ми жодного "придатного" точно не випустимо, а захочемо, так і взагалі нікого"?
показать весь комментарий
17.04.2022 21:50 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 21:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jCHN3PWLRXU Кацапы могут использовать бактериологическое оружие
показать весь комментарий
17.04.2022 21:58 Ответить
Пару месяцев назад утверждали, что орда не нападет...
показать весь комментарий
17.04.2022 22:03 Ответить
На сайті РБК є подібна новина з фото цього генерала. На тому фото є все для ТікТока і спеціалістів по фізіогноміці та фен-шую. От тільки віри його словам немає. До 24 лютого ці професіонали запевняли, що нападу не буде, а тепер розказують, що то була така тактика. Тому, без паніки, але до застосування тактичної ЯЗ потрібно бути готовими.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:04 Ответить
Всім зеленим краще мовчати, а не прогнози давати.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:11 Ответить
Поки "буданов" мовчав, я не вірив у ядерний шантаж москви. Тепер уже сумніваюся...
показать весь комментарий
17.04.2022 22:18 Ответить
От от ...
показать весь комментарий
17.04.2022 22:31 Ответить
ну, перед вторжением тоже говорили "не сейте панику", и чо?
показать весь комментарий
17.04.2022 22:18 Ответить
Це саме той Буданов, який доповідав Президенту, що нападу росіян не буде, коли всі західні спецслужби вже криком про це кричали.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:22 Ответить
один вже завспокоював шашликами
показать весь комментарий
17.04.2022 22:27 Ответить
ЦЯ ІНФА АЖ НІЯК НЕ ВПЛИНЕ НА НАШУ БОРОТЬБУ,БО МИ БОРЕМОСЯ ЗА ВЛАСНЕ ІСНУВАННЯ.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:30 Ответить
Як можна сприймати серйозно ці відповіді, ні одне "прєдсказаніє" не збулось, а ще дружба з колишнім заступником МВС - взагалі нема коментарів, взагалі то тільки влада мабуть довіряє цьому розвіднику.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:38 Ответить
Почитати коментарі на тій самій УП - там така навала олігофренів-зелеботів, що мене б не здивувало почути, що буданов значною частиною населення вважається джерелом цілком надійним.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:59 Ответить
***** собі... зайшов і трохи так прихуїв,всім підорам "не начасі" хоч бери став тавро і позбавляй виборчих прав... бо мозок так і не розвинувся
показать весь комментарий
18.04.2022 01:24 Ответить
Насчет ЯО он прав , не применят можете расслабится одна из причин ,если применят , то засрут весь Украинский чернозем + свой до Ростова +белорашку . А это зерновые к ****** мать лет на 10-ть . Запад на это пойти не может и при малейшей попытке будет превентивный ядерный удар . Голод по всему миру ни кому не нужен Как то так
показать весь комментарий
17.04.2022 22:55 Ответить
всі на шашлики))))
показать весь комментарий
17.04.2022 23:09 Ответить
жодних розмов про ЯО ніколи би не було, якби Україна, її керівництво, одразу, ясно й чітко сказало би, що ні на які поступки Росії не піде. Все. А коли, ви з ворогом, що прийшов вас вбивати, і який відверто заявляє наміри про тотальний геноцид Українців - коли ви з таким ворогом висловлюєте наміри "домовлятися" - ви чітко декларуєте свою згоду з тим, аби він вас убив. І тоді, отримавши такий сигнал - вас уже будуть "дотискати".
Тому, за усі ці розмови й погрози відповідає навіть не Путін, а найперше - Зеленський й ті, хто за їм стоїть. - Бо хотів "дагаваріцца пасєрєдінє", чи як?
Тим більше, буданов зараз, своїми розмовами, фактично, педалюючи цю тему, також грає на боці Росії. Бо він є фактично зкомпрометованою персоною, якій люди не ймуть довіри. І фактично, такими розмовами, вже розганяє психоз та підігрує Росії. Хоче він того, чи ні.
Далі, що він пропонує? Втікати всім з України - щоб припинили існування й Україна й Українці? Це його побажання? Чи може здатися ху"лу - бо воно ж "бомбу" має? Здати тому катові Схід, Південь? Щоби він там винищив Українців, а потім, відчуваючи нашу слабкість, прийшов й винищив усіх інших - хто залишиться? Бо ж, якщо не буде прутіна, буде інше ху"ло - умовний "навальний", чи "бортніков" - немає різниці. Отут - немає ніякої різниці. То нам всім втікати, чи здаватися на милість катам і гвалтівникам?
То ж, хай, краще замовкнуть. Бо Народ, ЗСУ - свою відповідь вже дали: йдіть нах"уй.
показать весь комментарий
18.04.2022 01:14 Ответить
Це не пояснення, а заява... пусто-порожня
показать весь комментарий
18.04.2022 08:31 Ответить
Десь я,не так давно,чув щьось подібне.Якась зелена потвора розповідала що парашка тільки лякає,концентрація військ на кордоні то тільки навчання,а ми будемо смажити шашлики і "празнывать 9 мая". Ніхто не пом'ятає,як призвище цієї мразі.
показать весь комментарий
18.04.2022 09:06 Ответить
а я считаю что от взбесившегося ***** можно ожидать чего угодно!
показать весь комментарий
18.04.2022 14:37 Ответить
 
 