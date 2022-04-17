Хотят успеть к Пасхе, но ничего у них не получится, - Буданов о решающем наступлении рашистов
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне усиленно готовятся к решающей битве, которая развернется на востоке страны, пытаясь успеть к Пасхе. Он добавил, что у оккупантов ничего не получится.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом Буданов заявил в эфире общенационального телемарафона.
"Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в определенной степени выигрыш России в этой "операции". Они спешат к Пасхе", - сказал глава военной разведки.
По его словам, у россиян ничего не получится, они не успеют и Украина выстоит. Буданов добавил, что у оккупантов возможны временные тактические победы.
"У нас много мест, где некоторые населенные пункты переходят из рук в руки по 2-3 раза в сутки. В Вербное воскресенье им ничего не мешает совершать кровавые убийства, к Пасхе они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и будут продолжать его дальше", - уточнил он.
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А просто факты, типа, сбили самолет или там россияне насилуют и убивают. То что не дает России новые военные цели. Но наши СМИ постоянно поставляют им новые цели в погоне за свежачком. Оттого я за военную цензуру на ТВ. Есть вещи, которые пускать нельзя. Информировать людей надо, но не говорить что и где находится.
В реале, это Буданов хочет чтобы мы так думали. Какие планы у кацапов - никто точно не знает.