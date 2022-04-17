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Хотят успеть к Пасхе, но ничего у них не получится, - Буданов о решающем наступлении рашистов

буданов

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне усиленно готовятся к решающей битве, которая развернется на востоке страны, пытаясь успеть к Пасхе. Он добавил, что у оккупантов ничего не получится.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом Буданов заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в определенной степени выигрыш России в этой "операции". Они спешат к Пасхе", - сказал глава военной разведки.

По его словам, у россиян ничего не получится, они не успеют и Украина выстоит. Буданов добавил, что у оккупантов возможны временные тактические победы.

"У нас много мест, где некоторые населенные пункты переходят из рук в руки по 2-3 раза в сутки. В Вербное воскресенье им ничего не мешает совершать кровавые убийства, к Пасхе они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и будут продолжать его дальше", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерное оружие – это элемент шантажа всего мира Россией. Следует успокоиться, это исключительно угрозы, - Буданов
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Топ комментарии
+23
А може дуже й допомогла знищити Zло
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17.04.2022 21:49
+22
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17.04.2022 21:48
+15
Вообще мне сейчас попадает реально полезной инфы на одно-два предложения в день. Остальное это болтовня и комментарии каких-то людей, которые ни на что не влияют. А у них круглосуточные эфиры, где они жуют одно и то же "Украина завтра победит. Как мы всё построим уже послезавтра. Какие русские тупые и злые и ничего не могут ". Мозг закипит, если это смотреть.
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17.04.2022 21:53
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17.04.2022 21:48 Ответить
А може дуже й допомогла знищити Zло
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17.04.2022 21:49 Ответить
Добавь "откат"
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17.04.2022 21:50 Ответить
Інтересна логіка, тобто частина зброї яку римляни використовували для катування та вбивства сина божого повинна була мати якусь силу? Здається мені що православна церква московії - секта сатанівстів
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17.04.2022 22:39 Ответить
ой, та ніхто не знає точно що то дерево. тут сенс у вірі: сатаністи вірили, що воно їм допоможе і воно допомогло - вони більше не можуть грішити.
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18.04.2022 07:04 Ответить
В тупых бошках одни сакральные даты, как там грустная лошадь проржала : Дебилы ***
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17.04.2022 21:49 Ответить
Я то думал отчего столько тупой инфы от всех этих людей. А их заставляют на марафоне публику веселить.
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17.04.2022 21:49 Ответить
Це друг Валуєв розказав по секрету.
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17.04.2022 21:50 Ответить
Нехай кацапи свої яйця красять. Потім на деревах будуть гарно виглядати. )))
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17.04.2022 21:51 Ответить
Это Алиса. Ей четыре года. Она полтора месяца живёт в бункере под заводом «Азовсталь». Её мама - военный врач, более 50 дней спасающая жизни военных и гражданских. У Алисы и её мамы практически нет шансов выбраться из уничтоженного Мариуполя.Сегодня ночью на Азовсталь кацапы хотят сбросить ФБ 3000
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17.04.2022 21:51 Ответить
Я где то читал что под Азовсталью ядерный бункер, ему на эту фаб 3000 глубоко, я одно не пойму, неужели наши с300 не достанут до Мариуполя
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17.04.2022 22:00 Ответить
Не достанут.
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17.04.2022 22:02 Ответить
ФАБ3000 древние как дерьмо мамонта. Их еще при Сралине законсервировали. Еще не ясно не ***** ли они при попытке транспортировки. Да и их нечем доставлять.
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17.04.2022 22:33 Ответить
ТУ 22 М3 может нести ФАБ 3000 и не одну а 2 сразу .Бомба имеет 3 детонатора.
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17.04.2022 22:40 Ответить
Вообще мне сейчас попадает реально полезной инфы на одно-два предложения в день. Остальное это болтовня и комментарии каких-то людей, которые ни на что не влияют. А у них круглосуточные эфиры, где они жуют одно и то же "Украина завтра победит. Как мы всё построим уже послезавтра. Какие русские тупые и злые и ничего не могут ". Мозг закипит, если это смотреть.
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17.04.2022 21:53 Ответить
Я сьогодні суто заради цікавості ввімкнув телевізор: розчищуються завали, внутрішні біженці повертаються до нормального життя, на росії колись там буде дефолт і бла-бла-бла, і бла-бла-бла... Про той тотальний *******, який зараз коїться у Маріуполі, ніхто навіть не згадав і словом.
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17.04.2022 22:01 Ответить
Ну им реально дают свежачки с мест и прочее. Это действительно полезно. Но этого ведь мало. Но им надо чем-то эфир заполнять. Вот вытягивают Будановых, а те несут вот такое вот.
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17.04.2022 22:09 Ответить
Добавлю, так как я вот новость про заводу танковому читал в который прилетело после репортажа марафона. Инфа полезная это не расположение наших заводов, фабрик, мест где можно прятаться во время бомбежок или хранилищ и гуманитарных хранилищ.

А просто факты, типа, сбили самолет или там россияне насилуют и убивают. То что не дает России новые военные цели. Но наши СМИ постоянно поставляют им новые цели в погоне за свежачком. Оттого я за военную цензуру на ТВ. Есть вещи, которые пускать нельзя. Информировать людей надо, но не говорить что и где находится.
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17.04.2022 23:16 Ответить
Чушь какая-то. Это когда для кацапья Пасха была какой-то сакральной датой? 9 мая - да.
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17.04.2022 21:56 Ответить
Он просто говорящая голова. Его вызвали в эфир, он понес пурги. Зачем это на цензор тащить непонятно.
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17.04.2022 22:00 Ответить
Нехай поспішають залишитися без яєць на Паску
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17.04.2022 21:57 Ответить
коли холодильник вбье телевизор? бо в москальни холодильники вже порожни.
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17.04.2022 21:57 Ответить
Ещё нет. Но цены конские, как говорит Москва...*)
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17.04.2022 22:01 Ответить
По ценам мы тоже не отстаем.
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17.04.2022 22:20 Ответить
А мы без вашего растительного масла сидим. ...и бумага в рулонах пропала -- пока, только та, шо на стол... ...на стул ещё осталась...*)
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17.04.2022 22:35 Ответить
Что интересно и в Украине подсолнечное масло подорожало,хоть его реально очень много
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17.04.2022 22:42 Ответить
Прошло только 52 дня войны, а санкций еще меньше.
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17.04.2022 22:10 Ответить
Параду на Красной Площади быть! -- с пушечным лафетом во главе...
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17.04.2022 22:00 Ответить
Загальнонацінальний марафон в ігнор суцільна героїзація зеленкіна з єрмаком, подляків і інших абристовичів
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17.04.2022 22:00 Ответить
Не дивлюсь, перевела телевізори на youtube, там транслюються відключені канали.
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18.04.2022 04:11 Ответить
По тих каналах навіть - нечуване! - розповідають іноді про конкретних бойців і офіцерів ЗСУ та їх подвиги. Тоді як усі уважні глядачи "єдиного марафону" добре знають, що в країні воює фактично один Зе з допомогою може ще єрмака і арестовича, а ЗСУ - то щось абстрактне, і хто зна, якби не воно, може "наш Зе" вже давно б усіх-усіх переміг...
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18.04.2022 07:33 Ответить
Выглядит так, что до субботы кацапы хотят максимально продвинутся, чтобы в ВСК святить паски в святогорской лавре. Это я понял со слов Буданова.
В реале, это Буданов хочет чтобы мы так думали. Какие планы у кацапов - никто точно не знает.
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17.04.2022 22:04 Ответить
План простой - великая победа к 9 маю на Донбассе. Но что-то пошло не так. Вот уже неделю должно быть их генеральное наступление.
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17.04.2022 22:15 Ответить
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17.04.2022 22:23 Ответить
Буданов, до тебе звертаюсь на "ВЕЛИКДЕНЬ"(Паску) відповідають на привітання "ВО ІСТИНУ ВОСКРЕС", не завтикай, запиши собі десь на папірцеві!
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17.04.2022 22:40 Ответить
пипецпля, до чего же дебильные рожи у всех квартальных как на подбор...
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17.04.2022 22:46 Ответить
две вещи, которые любят тишину - разведка и финансы... как только разведка начинает что-то говорить, сразу понимаешь - шой то не то в доме разсветчиков... видимо Интернет включен и оттуда "из проверенного источника, внушающего особое доверие" получена особо важная информация о ближайших стратегических планах супостата...
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18.04.2022 02:50 Ответить
Блуданов, іди краще до піпашвілі, чи яе там його, того помічника депутата "єдиної росі" валуєва і його дружини без допуска до секретних документів, яка бачила всі папірці і говорила своїму піпішілі, ну а той звичайно свому валуєву. І все це творилося в одній кімнаті, в якій жив і Блуданов. А будівля належала "кидалу" і "мінялу". З тобою все ясно, краще помовчати!
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18.04.2022 07:26 Ответить
 
 