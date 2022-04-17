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Для "интернет-воинов" из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам правду о войне

війна

Проект Zenyk-bot позволяет участвовать в информационной войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.

Telegram-бот позволяет отправлять сообщения россиянам от украинцев.

Цель проекта – создать и распространить правдивую информацию, с которой россиянам захочется поделиться с ближним окружением.

В базе "бота" больше 10 миллионов номеров. Имеются заготовленные шаблоны сообщений.

"Правительство должно быть для людей, а не наоборот! Покорите его себе! Помогите россиянам организовать их личный Майдан!" - подчеркнули авторы.

Также читайте: Для поиска пропавших во время войны создали чат-бот
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Топ комментарии
+19
Ніякого майдану у рашистів не буде,їм невідома цінність свободи,максимум можуть бути голодні бунти,але спочатку ЗСУ зроблять їм розгром та завдадуть військову поразку.
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17.04.2022 22:12
+17
ну...место то прикормленное...
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17.04.2022 22:10
+14
Московитам правда до сраки. Вони дивляться телевізор.
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17.04.2022 22:16
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В Чернобаевке сильные взрывы.
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17.04.2022 22:06 Ответить
ну...место то прикормленное...
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17.04.2022 22:10 Ответить
На нерест ідуть. Весна
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17.04.2022 22:16 Ответить
Ослайоби на нерест ідут дон.
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17.04.2022 22:50 Ответить
Ніякого майдану у рашистів не буде,їм невідома цінність свободи,максимум можуть бути голодні бунти,але спочатку ЗСУ зроблять їм розгром та завдадуть військову поразку.
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17.04.2022 22:12 Ответить
Читав розповідь одного ватана в "тєлєзі", що навіть якби ЗСУ мААскву захопило, то більшості насєлєнія пох/й би було, а інші багато хто б радувався. Всьо.
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17.04.2022 22:52 Ответить
Нащадки рабів, що виховані рабами, ніколи не стануть вільними.
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17.04.2022 23:04 Ответить
Творці цього чату наївні чи дурні?
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17.04.2022 22:14 Ответить
романтики,хочуть дикунам людяність прищепити)
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17.04.2022 22:18 Ответить
Це як голодному клізма, курва...
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17.04.2022 22:36 Ответить
Московитам правда до сраки. Вони дивляться телевізор.
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17.04.2022 22:16 Ответить
Як виродкам, які підбурюють один одного до вбивств і гвалтувань можна щось донести? Їм не потрібна правда, їм і так добре живеться в їхньому одичалому світі. Кращій аргумент для таких кончених- сила. Боягузи не лізуть, якщо знають, що їм будуть кранти
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17.04.2022 22:21 Ответить
Уже дорассказывались -теперь козломордое быдло футболки клепает "Резня в Буче -можем повторить"... рюзге швайн можно только видосами с трупаками их закидывать ,типа того ,который "день победы" поет
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17.04.2022 22:21 Ответить
Які відоси,все це вже пробували,звідти лунає одна відповідь ,що то в голлівуді знімали..Рецепт один,кришити їх як сарану.
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17.04.2022 22:28 Ответить
Назвіть цей чат-бот "розкидання перлів перед свинями".
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17.04.2022 22:22 Ответить
Як мертвому кадило...
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17.04.2022 22:23 Ответить
Кацапам щось розказувати - як об стіну горохом, гіршого марнування часу не придумаєш.
Краще вже потролити або познущатись на ними.
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17.04.2022 22:25 Ответить
розкажіть
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17.04.2022 22:39 Ответить
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17.04.2022 22:40 Ответить
Поки що ці чат боти активно працюють для підтримки чиновників з офісу. Куди їм правду про війну писати.
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17.04.2022 22:45 Ответить
Ну серед деяких етнічних меншин чи нещодавно окацаплених етнічних українців (а років 30 тому на ерефії мешкало мільйони), мабуть, ще можна знайти таких, котрі ще мають такий-сякий культурний рівень від виховання. І котрих ще можна переконати.

Але до переважної більшості слова не дійдуть.
Варто добре фільтрувати - на кого варто час тратити, а на кого - зразу ясно, що ні.
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17.04.2022 22:53 Ответить
Але "кацапський Майдан" - це якийсь оксюморон!
Нереально. В них же навіть традицій "віче" ніколи НЕ БУЛО! (крім степовиків)

Ставити варто більш реальні цілі - переконувати, що бути кацапами в світі є дуже ганебно. І заохочувати шукати свої справжні коріння.
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17.04.2022 22:58 Ответить
да херня це все. францы жабоеды обслуживают расен по полной. ничего личного. суки.
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17.04.2022 22:56 Ответить
и макаронники.
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17.04.2022 22:57 Ответить
Бесполезно. Всё эти заигрывания и "там же наши люди" только зря потраченное время и деньги... А во время войны это диверсия.
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17.04.2022 22:59 Ответить
Даремне марнування свого часу оте донесення правди до руцької свині. Їм комфортно рохкать в своїй калюжі. А ті що виїхали свого часу до інших країн, ті ж країни ,за звичкою, і хаять.
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17.04.2022 23:09 Ответить
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17.04.2022 23:25 Ответить
Щось доводити зазомбованому скотобидлу(яке саме прагне бути тим самим зазомбованим скотобидлом) - абсолютно безглузде зайняття. Це те саме шо лити воду у решето, чи годувати свиню чорною ікрою... Вони ТУПО НЕ ХОЧУТЬ НІЧОГО "ЗАЙВОГО" ЗНАТИ І НІЧОГО НЕ ХОЧУТЬ РОБИТИ - навіть коли будуть щось знати(а вони й так все добре знають!) Це психічно хворе зайвохромосомне біосміття не заслуговує на те шоб ми на нього витрачали свій час!
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17.04.2022 23:13 Ответить
Вы думаете, мы в России сами не видим что происходит? Матери, кто как стараются спрятать сыновей от весеннего призыва, народ тихо клянет вову путина, но что мы можем? Вы легко избавились от януковича потому что он был слюнтяй и полудурок, а нами правит монстр и на службе у него полиция и Росгвардия, готовые избить и расстрелять любую попытку бунта. Я искренне сочувствую вам в вашей беде но ни у меня, ни у других простых российских граждан нет реальной возможности остановить этот ужас.
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18.04.2022 01:53 Ответить
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18.04.2022 20:17 Ответить
Чим більше всі будуть розповідати рашикам як потерпає український народ, тим більший кайф вони будуть отримувати.
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18.04.2022 05:29 Ответить
Не витрачайте на ці фігню час, спілкуванням с рускімі займається особисто през
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18.04.2022 08:33 Ответить
этому биомусору наплевать на правду!они ненавидят УКРАИНЦЕВ и хотят убить всех!поэтому никакой пощады к этому отродью быть не может!
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18.04.2022 14:32 Ответить
Краще розказувати світові про Україну.
А ви займаєтесь херне.ю
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23.04.2022 15:29 Ответить
 
 