Для "интернет-воинов" из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам правду о войне

Проект Zenyk-bot позволяет участвовать в информационной войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.

Telegram-бот позволяет отправлять сообщения россиянам от украинцев.

Цель проекта – создать и распространить правдивую информацию, с которой россиянам захочется поделиться с ближним окружением.

В базе "бота" больше 10 миллионов номеров. Имеются заготовленные шаблоны сообщений.

"Правительство должно быть для людей, а не наоборот! Покорите его себе! Помогите россиянам организовать их личный Майдан!" - подчеркнули авторы.

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