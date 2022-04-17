Для "интернет-воинов" из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам правду о войне
Проект Zenyk-bot позволяет участвовать в информационной войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.
Telegram-бот позволяет отправлять сообщения россиянам от украинцев.
Цель проекта – создать и распространить правдивую информацию, с которой россиянам захочется поделиться с ближним окружением.
В базе "бота" больше 10 миллионов номеров. Имеются заготовленные шаблоны сообщений.
"Правительство должно быть для людей, а не наоборот! Покорите его себе! Помогите россиянам организовать их личный Майдан!" - подчеркнули авторы.
Топ комментарии
+19 Dima30
показать весь комментарий17.04.2022 22:12
+17 Вася Шевченко f77d76ba
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+14 5 копійок
показать весь комментарий17.04.2022 22:16
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Краще вже потролити або познущатись на ними.
Але до переважної більшості слова не дійдуть.
Варто добре фільтрувати - на кого варто час тратити, а на кого - зразу ясно, що ні.
Нереально. В них же навіть традицій "віче" ніколи НЕ БУЛО! (крім степовиків)
Ставити варто більш реальні цілі - переконувати, що бути кацапами в світі є дуже ганебно. І заохочувати шукати свої справжні коріння.
А ви займаєтесь херне.ю