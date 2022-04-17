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Донецкая область (8770) Кириленко Павел (636)

Два человека погибли, а четверо получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами в Донецкой области, - Кириленко

донеччина

17 апреля в результате обстрела российскими оккупантами в Донецкой области погибли 2 человека. Четверо человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"17 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека (в Марьинке и Новополье), еще 4 получили ранения. Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была оказана медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - говорится в сообщении.

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17.04.2022 22:12 Ответить
 
 