Украинские воины на Донбассе отразили 12 атак врага. Уничтожено 10 танков, 5 артсистем, 15 единиц бронетехники и 2 вертолета, - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр ООС.
В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отразили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатые ракеты противника".
Пожалуйста, подождите...
-- точнее, на ближайшую неделю...
53-й день війни, 17 квітня. У Вербну неділю росіяни обстріляли центр Харкова, мінімум 5 загиблих, 13 поранених. З приємного - в Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Жукову, внаслідок чого слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу.
Вчора ж ЗСУ вийшли до селищ Байрак та Кутузівка на північному сході від Харкова, а також просунулися в районі Малої Рогані у східному напрямку.
Ізюм - Слов'янськ - даних про серйозну активність наразі нема, проте Генштаб повідомив, що в окупованому Ізюмі росіяни розпочали мобілізацію чоловіків.
Луганська область - вчора ЗСУ завдали тактичного контрудару на ділянці між Святогірськом та Кремінною та відкинули частини противника у секторі Кремінна - Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід. З одного боку, цим ударом ЗСУ поставили під певну загрозу лівий фланг російського угрупування під Ізюмом і потенційно можуть навіть завдати удару на Борову, звідки ворог просувається на південь, на Святогірськ. З іншого боку, становище в цьому районі постійно змінюється, сторони часто обмінюються ударами, і не факт, що зможемо втриматись на цьому рубежі. В будь-якому випадку ми потроху вимотуємо атакуючий потенціал ворога і по можливості контрактуємо, як було сьогодні, чи 7 квітня, коли ЗСУ тимчасово відкинули росіян від Кремінної на 6-10 км. На інших ділянках фронту в області ЗСУ продовжують тримати оборону.
Донецька область - російська війська та «народна міліція ДНР» продовжують марні спроби прорвати українську оборону в Авдіївці, Мар'їнці та в районі навколо Вугледару. Також тривав бій за село Лозове, на кордоні з Харківською областю, північніше Святогірська.
Маріуполь - попри ранковий ультиматум з вимогою до українського гарнізону здаватись у полон, обстріли території «Азовсталі» з гармат та РСЗВ не припинялись. Ультиматум наші захисники залишили без відповіді, чим дуже засмутили загарбників, які вже приготували червоні прапори для «коридору для полонених» та для святкування «перемоги». Відразу після вичерпання часу ультиматуму, розпочались повітряні бомбардування, в тому числі зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Також, за даними противника, в Приморському районі ще перебуває чимало українських військових, які чинять впертий спротив.
Запорізька область - у районі Василівки виявлено, що росіяни, «ймовірно для здійснення провокацій», замальовують літери Z на техніці та встановлюють українські прапори.
Тим часом досі залишається інтрига з долею екіпажу флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва», потопленого українськими ракетами «Нептун» 14 квітня. Вчора в РФ опублікували відео, на якому главком ЧФ нібито зустрічається з командою крейсера, з чого має слідувати, що моряки вціліли. Проте відео без звуку, а в кадрі помітні зелені дерева, хоча наразі в Севастополі їх ще нема. Це дозволяє зробити слушне припущення, що відео записано ще давно, а зараз його крутять виключно для «заспокоєння громадськості». Крім цього ролику, інших записів чи світлин членів екіпажу «Москви» та її командира нема. Висновок очевидний - команда крейсера все ж таки зазнала значних втрат, які російське командування намагається приховати від суспільства і родичів моряків.