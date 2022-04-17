РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10620 посетителей онлайн
Новости Война
2 466 9
Зеленский (19042) МВФ (3281) Кристалина Георгиева (48)

Зеленский и директор МВФ Георгиева обсудили обеспечение финансовой устойчивости Украины

зеленский,георгиева

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на сейчас, а также видение перспектив. Убежден, что сотрудничество Украины и МВФ и в дальнейшем будет плодотворным", - говорится в сообщении.

Читайте: МВФ и партнеры готовятся к масштабному восстановлению Украины, - Георгиева
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте Вове на дороги, а то Кирил заскучал
показать весь комментарий
17.04.2022 22:33 Ответить
я здивований. наши захопили 70! робочих систем пво. Слава Украини!
показать весь комментарий
17.04.2022 22:39 Ответить
підготовку до повоєнної відбудови Джерело:

Нихерасе, как все радужно...
Зельц завтра поведет в битву полки, а до обеда послезавтра все кацы сдадуться.?
показать весь комментарий
17.04.2022 22:40 Ответить
Забули, що про шашлики говорилось..
показать весь комментарий
17.04.2022 22:42 Ответить
Зеленського знову заносить в популізм типу "побудуємо житло всім, хто його потребує і т.д.", він проводить наради з архітекторами, розглядаючи концепції перспективної забудови, забуваючи, що в цей час наші гинуть в Маріуполі, що в нас дуже складна ситуація на Донбасі і нам критично не вистачає зброї і техніки. Він знову забуває, чим має займатися.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:47 Ответить
Дави сльозу, це добре виходить.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:59 Ответить
а по-серйозному: ця інфа - ще один наочний приклад, чи навіть доказ того, що це йде третя світова війна. Хіба що безпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресурсом (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім цивілізованим світом.
показать весь комментарий
17.04.2022 23:03 Ответить
 
 