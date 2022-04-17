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Днепропетровщина (3507) обстрел (25772)

Один человек погиб в результате обстрела Криворожского района на Днепропетровщине, - облсовет

війна

Российские оккупанты обстреляли окрестности Криворожского района на Днепропетровщине, погиб один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Днепропетровщине зафиксирован один вражеский обстрел из Херсона по окрестностям Криворожского района. К сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, сейчас границы Днепропетровщины защищены. Вся инфраструктура работает.

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17.04.2022 23:04 Ответить
 
 