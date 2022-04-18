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Луганщина (6431) эвакуация (2001) Гайдай ЛОГА (716)

Глава Луганской ОВА Гайдай призывает жителей области немедленно эвакуироваться: "Мы не хотим копать могилы"

сєверодонецьк,цвинтар

Власти Луганщины призывают местных жителей не пренебрегать эвакуационными автобусами.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Переседим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что увидят? Это упрямство? Это БЕЗответственность? Вы готовы добровольно погибнуть?

Никакого разборчивого ответа не услышал. "Как-то будет". Уже есть Мариуполь. Не ходите далеко – наше Рубежное, Попасная и Горская громада – это тот самый Мариуполь!!!

Решение за Вами. Те, кто каждый день рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других", – подчеркнул Гайдай.

"Видели новое Северодонецкое кладбище?! Оно все больше каждый день… Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда Победа? Каждый из нас может на это повлиять", - подытожил глава ОВА.

Смотрите: Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+10
Донбасс всегда умом не отличался.
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18.04.2022 00:23
+6
Такие рассуждения тупое балабольство на дурака в реалиях сегодняшнего дня войни.Эвакуация всех ещё вчера и точка.Остальной как бы да ка бы не добавить людям жизнь и выживание.
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18.04.2022 00:44
+5
У містах що знаходяться під загрозою безпосереднього вогневого ураження чи тимчасової окупації мають залишатись ВИКЛЮЧНО ті хто задіяні у виконанні завдань з оборони та захисту цих міст(ЗСУ, Тероборона, Нацгвардія, "Надзвичайники" та медики - КРАПКА! Всі інші мають НЕГАЙНО залишити місто : щоб (свідомо чи несвідомо) не стати потенційним "тягарем" - який буде заважати нашим оборонцям давати ворогу ефективну відсіч і змушувати їх відволікати свої сили та ресурси на термінову евакуацію населення в умовах постійних ворожих обстрілів! Подивіться на той самий Маріупіль - чи вам того трагічного прикладу замало??!😠 Ви хочете ще додати статистику смертей до того жаху що відбулось у Бучі, Бородянці та Ірпіні??? Як не думаєте за себе - подумайте хоч за тих хто вас захищає!!
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18.04.2022 00:36
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Донбасс всегда умом не отличался.
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18.04.2022 00:23 Ответить
А как иначе можно назвать ? Им предлагают эвакуацию, соцпомощь, жизнь вместо смерти а они отказались. Ну выбор сделан...
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18.04.2022 00:43 Ответить
Згоду на " добровільно загинути " виявили 73 % на виборах .
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18.04.2022 00:25 Ответить
Хтось надто хотів уникнути війни? "Нада просто пєрєстать стрєлять?" Зазвичай, найбільш "втомлені" війною були ті, кого там й близько не було, і чиї родичі там не воювали. І ось ці люди, в більшості, й обрали того, кого обрали. І отримали саме те, чого боялися найбільше. Нажаль. Але часто людина отримує саме те, чого найбільше боїться.
Бо страх чогось - це вже підсвідома з цим згода.
Бо якщо боїшся чогось, значить, підсвідомо, вважаєш себе достатньо "поганим", аби на це "заслуговувати". Хоч якби свідомість не пручалася тому. А далі, психіка людини вже сама шукає можливостей й приводу, й таких обставин, котрі це підсвідоме задовольнять та/чи перед людиною розкриють.
Саме наша меншовартість та упослідженість зіграла з нами злий жарт. Час це визнати, та, нарешті вже цього позбутися.
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18.04.2022 07:43 Ответить
наверное он что-то знает..... вiримо у ЗСУ!
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18.04.2022 00:25 Ответить
не в тему, но тоже плохой знак.....
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18.04.2022 00:26 Ответить
Гайдай страшит людей ковровыми бомбардировками... Но ведь чтобы их не было, достаточно было вкладывать деньги в пво, а не в асфальт. Но виноваты люди. По его мнению.
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18.04.2022 00:28 Ответить
Такие рассуждения тупое балабольство на дурака в реалиях сегодняшнего дня войни.Эвакуация всех ещё вчера и точка.Остальной как бы да ка бы не добавить людям жизнь и выживание.
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18.04.2022 00:44 Ответить
Сейчас там уже поздно говорить про то, что нужно было делать. Сейчас нужно выезжать - он прав. Чтобы у тех же военных была возможность воевать, а не спасать население. Кстати, когда города обстреливают из артиллерии, от ПВО обычно уже мало толку. Ты видел, что из себя представляет комплекс С-300? Как ты его спрячешь за 10 км от линии фронта?
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18.04.2022 00:45 Ответить
У містах що знаходяться під загрозою безпосереднього вогневого ураження чи тимчасової окупації мають залишатись ВИКЛЮЧНО ті хто задіяні у виконанні завдань з оборони та захисту цих міст(ЗСУ, Тероборона, Нацгвардія, "Надзвичайники" та медики - КРАПКА! Всі інші мають НЕГАЙНО залишити місто : щоб (свідомо чи несвідомо) не стати потенційним "тягарем" - який буде заважати нашим оборонцям давати ворогу ефективну відсіч і змушувати їх відволікати свої сили та ресурси на термінову евакуацію населення в умовах постійних ворожих обстрілів! Подивіться на той самий Маріупіль - чи вам того трагічного прикладу замало??!😠 Ви хочете ще додати статистику смертей до того жаху що відбулось у Бучі, Бородянці та Ірпіні??? Як не думаєте за себе - подумайте хоч за тих хто вас захищає!!
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18.04.2022 00:36 Ответить
Ви ж бачите Гайдай пише що вони про це не думають, ні про волонтерів, ні про рятувальників, ні про евакуацію, їм на це насрать (вибачте за слово). Цілком ймовірно що вони чекають на прихід росіян. Нічим іншим така байдужість до власного життя та життя дітей та онуків я пояснити не можу.
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18.04.2022 07:36 Ответить
ТА ЦЕ ВАТА ЖДЬОТ АСВАБАДІТЄЛЄЙ. ЗАБИЙТЕ НА НИХ !
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18.04.2022 00:37 Ответить
Не пробачу Зеленському!
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18.04.2022 00:39 Ответить
Пішов ***** . За корабльом .
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18.04.2022 01:16 Ответить
***** пошел.
Не пробачимo твоiй мамашi що тебе родила
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18.04.2022 01:46 Ответить
Я себе уявляюна місці окупованих. .. Піти зі своєї домівки .. такої милої, такої рідної дорогої. Я так до неї прив"язана як дерево до землі, де прижилося. І тим не менше, прошу--ВТІКАЙТЕ!
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18.04.2022 04:23 Ответить
Щоб люди на боялись, за це має взятися ЄС по рішенню ГА ООН Рада безпеки людини. . А під дулами мерзотників росіян--ніхто не виїде
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18.04.2022 04:31 Ответить
якщо і під дулами росіян не виїдуть-то помруть. Хіба якийсь домашній мотлох вартий життя? Вони бояться залишити свою худобу? Ну, тут я не знаю що робити.
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18.04.2022 07:40 Ответить
якщо і під дулами росіян не виїдуть-то помруть. Хіба якийсь домашній мотлох вартий життя? Вони бояться залишити свою худобу? Ну, тут я не знаю що робити.
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18.04.2022 07:40 Ответить
Втікати куди? Намає житла біженцям. Навіть у ЕС немає вільних квартир...
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18.04.2022 10:06 Ответить
 
 