Глава Луганской ОВА Гайдай призывает жителей области немедленно эвакуироваться: "Мы не хотим копать могилы"

Власти Луганщины призывают местных жителей не пренебрегать эвакуационными автобусами.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Переседим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что увидят? Это упрямство? Это БЕЗответственность? Вы готовы добровольно погибнуть?



Никакого разборчивого ответа не услышал. "Как-то будет". Уже есть Мариуполь. Не ходите далеко – наше Рубежное, Попасная и Горская громада – это тот самый Мариуполь!!!



Решение за Вами. Те, кто каждый день рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других", – подчеркнул Гайдай.



"Видели новое Северодонецкое кладбище?! Оно все больше каждый день… Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда Победа? Каждый из нас может на это повлиять", - подытожил глава ОВА.

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