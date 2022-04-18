Глава Луганской ОВА Гайдай призывает жителей области немедленно эвакуироваться: "Мы не хотим копать могилы"
Власти Луганщины призывают местных жителей не пренебрегать эвакуационными автобусами.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Переседим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что увидят? Это упрямство? Это БЕЗответственность? Вы готовы добровольно погибнуть?
Никакого разборчивого ответа не услышал. "Как-то будет". Уже есть Мариуполь. Не ходите далеко – наше Рубежное, Попасная и Горская громада – это тот самый Мариуполь!!!
Решение за Вами. Те, кто каждый день рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других", – подчеркнул Гайдай.
"Видели новое Северодонецкое кладбище?! Оно все больше каждый день… Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда Победа? Каждый из нас может на это повлиять", - подытожил глава ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Бо страх чогось - це вже підсвідома з цим згода.
Бо якщо боїшся чогось, значить, підсвідомо, вважаєш себе достатньо "поганим", аби на це "заслуговувати". Хоч якби свідомість не пручалася тому. А далі, психіка людини вже сама шукає можливостей й приводу, й таких обставин, котрі це підсвідоме задовольнять та/чи перед людиною розкриють.
Саме наша меншовартість та упослідженість зіграла з нами злий жарт. Час це визнати, та, нарешті вже цього позбутися.
Не пробачимo твоiй мамашi що тебе родила