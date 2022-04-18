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Новости Санкции против России
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порт (722) санкции (11044)

С сегодняшнего дня все порты Европы закрыты для российских кораблей. Единственное исключение – подача сигнала SOS

зерно,порт,перевалка

С 18 апреля все порты Европы закрыты для российских кораблей, согласно 5-му пакету санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил Мустафа Найем.

Он отметил: "С этой ночи единственный способ для российских кораблей зайти в любой европейский порт - это попасть в беду".

Согласно пятому пакету санкций, в 00:00 Европейский союз закрыл все свои порты для российских торговых кораблей и операторов. Запрет также распространяется на суда, сменившие российскую регистрацию после 24 февраля 2022 года.

Единственное исключение из этих санкций касается кораблей, подавших сигнал SOS или его аналог в радиотелефонной связи Mayday".

Также читайте: Россия из-за санкций остановила производство ЗРК: работников заводов отправляют в отпуск или на войну, - ГУР Минобороны

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Топ комментарии
+28
На заклик "SOS" із рашистського корита треба відповідати морзянкою "Йдіть *****".
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18.04.2022 02:34
+15
*****.
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18.04.2022 02:30
+12
Ой, а что случилось!?
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18.04.2022 02:23
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Ой, а что случилось!?
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18.04.2022 02:23 Ответить
*****.
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18.04.2022 02:30 Ответить
На заклик "SOS" із рашистського корита треба відповідати морзянкою "Йдіть *****".
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18.04.2022 02:34 Ответить
Ну, как вариант:"Привет кабдзону!"
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18.04.2022 08:28 Ответить
Нехай беруть весла та гребуть.
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18.04.2022 08:41 Ответить
Або "OT SOS".
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18.04.2022 19:51 Ответить
крутяк!
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18.04.2022 02:43 Ответить
на самом деле ерунда.
кацарылые не ходят под своим флагом
так дешевле
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18.04.2022 02:46 Ответить
Не нужно путать понятия морской флаг и порт приписки. Здесь речь идет о последнем.
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18.04.2022 05:12 Ответить
Порт приписки может быть только той страны , под флагом которой зарегистрировано судно. Как пример флаг Либерии, порт приписки Монровия. Флаг Мальты , порт приписки Валетта. Есть суда под швейцарским флагом, у них порт приписки сухопутный город Базель . И к сожалению Симон прав, очень много судов принадлежащих кацапским толстосумам паботают под удобным, " дешевым" флагом. Сам в начале нулевых работал на таком. Флаг Панама , собственники кацапы. А под рашкованским флагом остались в основном небольшие суда, типа река-море. Они свой торговый флот , (как и мы , к сожалению)успешно про@@алив 90-х.
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18.04.2022 07:08 Ответить
Не порт приписки, а регистрация. Перепутал. А это страна владелец судна, а не страна флага
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18.04.2022 10:18 Ответить
Єдине виключення-подача сигналу SOS.Після сигналу SOS у корабель будуть запущенні Нептуни.
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18.04.2022 02:47 Ответить
Згадайте з чого почалась окупація Чехословаччини. Ці свинопси кацапсіни не поступаються нічим на світі.
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18.04.2022 05:43 Ответить
*не чуратимуться
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18.04.2022 05:44 Ответить
І тут кацапи почали SoSать...
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18.04.2022 02:55 Ответить
Короче. Европа хором сказала, то что сказали кацапам на острове Змеиный
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18.04.2022 03:49 Ответить
вот оно, лагідне втілення в життя лозунга - прощай немытая расия, страна дебилов и воров, страна убийц и мародеров... тихо-тихо не спеша крыша едет чуть шурша на кацапетии...
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18.04.2022 03:52 Ответить
Теперь только SOSат будут..
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18.04.2022 04:13 Ответить
Єдиний виняток із цих санкцій стосується кораблів, що подали сигнал SOS або його аналог у радіотелефонному зв'язку Mayday".

Наєм спи..дів.є інші виключення.

приймаються судна з нафтою і зерном рашки.
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18.04.2022 04:16 Ответить
а ще виключено зі списку яхти росіян(бо вони неторгові),за винятком тих ,котрі під санкціями..
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18.04.2022 08:23 Ответить
На сигнал SOS с касапского корабля обязана прилетать тактическая ракета. 😂
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18.04.2022 04:57 Ответить
В попередній публікації на цю тему (шкода не зберіг) було про ще якісь "не значні" винятки з цієї заборони, а саме: кораблі які везуть нафтопродукти ..... - коротше, всі кораблі потрапляли у "винятки". Перелік був такий, що я не міг вигадати варіант, який би потрапив під ці "заборони". Отже Єв-опа в своєму стилі.
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18.04.2022 04:58 Ответить
- Если у вас заканчиватся топливо, вы всегда можете использовать весла (с) )))
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18.04.2022 04:59 Ответить
Відсьогодні всі порти Європи закриті для російських кораблів. Єдине виключення - подача сигналу SOS Джерело:

Думаєте свинособаки, кацапсіни й цим не скористаються? Воно ж підле, огидне, бридке створіння, нічим не чурається.
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18.04.2022 05:39 Ответить
Мочіть москалів...Мочіть.
Коротко. Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 05:50 Ответить
Тепер всі кораблі РФ перейдуть на SOS. Європа вміє помагати агресору...
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18.04.2022 07:43 Ответить


Порт приписки может быть только той страны , под флагом которой зарегистрировано судно. Как пример флаг Либерии, порт приписки Монровия. Флаг Мальты , порт приписки Валетта. Есть суда под швейцарским флагом, у них порт приписки сухопутный город Базель . И к сожалению Симон прав, очень много судов принадлежащих кацапским толстосумам паботают под удобным, " дешевым" флагом. Сам в начале нулевых работал на таком. Флаг Панама , собственники кацапы. А под рашкованским флагом остались в основном небольшие суда, типа река-море. Они свой торговый флот , (как и мы , к сожалению)успешно про@@алив 90-х.



В попередній публікації на цю тему (шкода не зберіг) було про ще якісь "не значні" винятки з цієї заборони, а саме: кораблі які везуть нафтопродукти ..... - коротше, всі кораблі потрапляли у "винятки". Перелік був такий, що я не міг вигадати варіант, який би потрапив під ці "заборони". Отже Єв-опа в своєму стилі.
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18.04.2022 07:46 Ответить
журналісти, ви б розібралися, га? а то ми щось не зрозуміли нічого з вашої новини.
так само, як і з тими сигаретами.
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18.04.2022 08:52 Ответить
браво!
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18.04.2022 14:22 Ответить
 
 