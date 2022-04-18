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С сегодняшнего дня все порты Европы закрыты для российских кораблей. Единственное исключение – подача сигнала SOS
С 18 апреля все порты Европы закрыты для российских кораблей, согласно 5-му пакету санкций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил Мустафа Найем.
Он отметил: "С этой ночи единственный способ для российских кораблей зайти в любой европейский порт - это попасть в беду".
Согласно пятому пакету санкций, в 00:00 Европейский союз закрыл все свои порты для российских торговых кораблей и операторов. Запрет также распространяется на суда, сменившие российскую регистрацию после 24 февраля 2022 года.
Единственное исключение из этих санкций касается кораблей, подавших сигнал SOS или его аналог в радиотелефонной связи Mayday".
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кацарылые не ходят под своим флагом
так дешевле
Наєм спи..дів.є інші виключення.
приймаються судна з нафтою і зерном рашки.
Думаєте свинособаки, кацапсіни й цим не скористаються? Воно ж підле, огидне, бридке створіння, нічим не чурається.
Коротко. Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
Порт приписки может быть только той страны , под флагом которой зарегистрировано судно. Как пример флаг Либерии, порт приписки Монровия. Флаг Мальты , порт приписки Валетта. Есть суда под швейцарским флагом, у них порт приписки сухопутный город Базель . И к сожалению Симон прав, очень много судов принадлежащих кацапским толстосумам паботают под удобным, " дешевым" флагом. Сам в начале нулевых работал на таком. Флаг Панама , собственники кацапы. А под рашкованским флагом остались в основном небольшие суда, типа река-море. Они свой торговый флот , (как и мы , к сожалению)успешно про@@алив 90-х.
В попередній публікації на цю тему (шкода не зберіг) було про ще якісь "не значні" винятки з цієї заборони, а саме: кораблі які везуть нафтопродукти ..... - коротше, всі кораблі потрапляли у "винятки". Перелік був такий, що я не міг вигадати варіант, який би потрапив під ці "заборони". Отже Єв-опа в своєму стилі.
так само, як і з тими сигаретами.