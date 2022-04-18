С сегодняшнего дня все порты Европы закрыты для российских кораблей. Единственное исключение – подача сигнала SOS

С 18 апреля все порты Европы закрыты для российских кораблей, согласно 5-му пакету санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил Мустафа Найем.

Он отметил: "С этой ночи единственный способ для российских кораблей зайти в любой европейский порт - это попасть в беду".

Согласно пятому пакету санкций, в 00:00 Европейский союз закрыл все свои порты для российских торговых кораблей и операторов. Запрет также распространяется на суда, сменившие российскую регистрацию после 24 февраля 2022 года.

Единственное исключение из этих санкций касается кораблей, подавших сигнал SOS или его аналог в радиотелефонной связи Mayday".

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