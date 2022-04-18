Зеленский наградил защитников Украины. 6 воинов удостоены звания Героя Украины, 5 посмертно, 647 награждены орденами и медалями, из которых 146 посмертно
Президент Украины подписал ряд указов о награждении защитников Украины. 6 воинов стали Героями Украины, среди которых 5 – посмертно. Также были награждены 836 человек из числа Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тексты указов обнародованы на официальном сайте главы государства.
Так, звание Героя Украины получили: "ГОЛОВКО Виктор Александрович – старший лейтенант (посмертно)
СОБКОВ Роман Васильевич – майор (посмертно).
ПАШКО Лев Валерьевич – лейтенант.
ДАШКО Игорь Тарасович – подполковник (посмертно)
КУЧЕВОЙ Виталий Викторович – полковник (посмертно).
Отдельным Указом Звание Героя Украины присвоено ТАРАСЕНКО Георгию Александровичу – председателю Харьковской общественной организации "Военно-патриотическая организация "Фрайкор" (посмертно).
Орденами и медалями награждены 647 военнослужащих Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, среди которых 146 - посмертно.
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Репортёр TRT-Arabia Джемиль Гюмюш