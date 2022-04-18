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Герой Украины (441) награда (1748) орден (188)

Зеленский наградил защитников Украины. 6 воинов удостоены звания Героя Украины, 5 посмертно, 647 награждены орденами и медалями, из которых 146 посмертно

орден,данила

Президент Украины подписал ряд указов о награждении защитников Украины. 6 воинов стали Героями Украины, среди которых 5 – посмертно. Также были награждены 836 человек из числа Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тексты указов обнародованы на официальном сайте главы государства.

Так, звание Героя Украины получили: "ГОЛОВКО Виктор Александрович – старший лейтенант (посмертно)

СОБКОВ Роман Васильевич – майор (посмертно).

ПАШКО Лев Валерьевич – лейтенант.

ДАШКО Игорь Тарасович – подполковник (посмертно)

КУЧЕВОЙ Виталий Викторович – полковник (посмертно).

Отдельным Указом Звание Героя Украины присвоено ТАРАСЕНКО Георгию Александровичу – председателю Харьковской общественной организации "Военно-патриотическая организация "Фрайкор" (посмертно).

Орденами и медалями награждены 647 военнослужащих Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, среди которых 146 - посмертно.

Также читайте: Зеленский наградил орденами и медалями 202 украинских защитников, из которых 23 – посмертно

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