Более 100 военных РФ отказались воевать в Украине, - журналист Цимбалюк
В России более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады, уже воевавшей в Украине, отказались от дальнейшего участия в "спецоперации".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал журналист Роман Цимбалюк.
"Личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения спецоперации на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в "специальной военной операции". Они отправлены из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу", - отметил Цимбалюк.
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Для чого ЗСУ такий непотріб ?
Хай сидять там тихо, боягузи і поплічники.
Вони за все заплатять разом з рашкою. І щезнуть з нею також.
хто знає номер бригади "пропавших безвісті"?