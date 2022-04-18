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армия РФ (18050) Цимбалюк Роман (84)

Более 100 военных РФ отказались воевать в Украине, - журналист Цимбалюк

рф,армія,окупанти

В России более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады, уже воевавшей в Украине, отказались от дальнейшего участия в "спецоперации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал журналист Роман Цимбалюк.

"Личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения спецоперации на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в "специальной военной операции". Они отправлены из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу", - отметил Цимбалюк.

Читайте: В оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из подбитого крейсера "Москва", - Цимбалюк
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Топ комментарии
+11
???
Для чого ЗСУ такий непотріб ?
Хай сидять там тихо, боягузи і поплічники.

Вони за все заплатять разом з рашкою. І щезнуть з нею також.
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18.04.2022 06:45
+7
да... от предыдущего набора в печенги остались только шевроне... а сколько сгорело... это хорошо... пусть ссутся... главное, что мир понял - армии у кацапетии нет... есть сброд аморальных паскудных ублюдков без чести и совести...
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18.04.2022 06:44
+6
Белорусы, активнее вступайте в ряды ВСУ, если потом хотите освободить свою страну от оккупации, нам лучше жить по-соседству с норм. гос-вом, а не фашистами
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18.04.2022 06:25
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Белорусы, активнее вступайте в ряды ВСУ, если потом хотите освободить свою страну от оккупации, нам лучше жить по-соседству с норм. гос-вом, а не фашистами
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18.04.2022 06:25 Ответить
???
Для чого ЗСУ такий непотріб ?
Хай сидять там тихо, боягузи і поплічники.

Вони за все заплатять разом з рашкою. І щезнуть з нею також.
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18.04.2022 06:45 Ответить
А ты уже пополнил ряды ВСУ?
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18.04.2022 07:01 Ответить
У білорусів була шикарна можливість вигнати таргана і самим будувати європейське майбутнє своєї батьківщини! Замість діяти по вже перевіреному сценарію вони знімали взуття та махали кульками.... Що ж, нажаль історія такого не прощає та дуже рідко дає другий шанс (по суті, навіть цей другий шанс він у сябрів був саме зараз, але вони його знов боягузливо прохлюпали...)
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18.04.2022 07:10 Ответить
Нічого в них не було - "протести" організовані і контрольовані ******. Ним же і злиті, коли побачив, що все пішло по плану. Все люди чекали "палкаводцца"...
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18.04.2022 08:33 Ответить
Своя шкура ближе! Сдохнуть непонятно за что, неохота.
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18.04.2022 06:32 Ответить
Капля в море
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18.04.2022 06:34 Ответить
Без капель і моря не існувало б.
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18.04.2022 07:13 Ответить
да... от предыдущего набора в печенги остались только шевроне... а сколько сгорело... это хорошо... пусть ссутся... главное, что мир понял - армии у кацапетии нет... есть сброд аморальных паскудных ублюдков без чести и совести...
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18.04.2022 06:44 Ответить
То на фотке у него валенки под броником? Трепещи НАТО))
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18.04.2022 07:07 Ответить
Готовятся к десанту на Аляску.
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18.04.2022 07:17 Ответить
Шкода... Краще б їх усіх вбили 😕
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18.04.2022 07:21 Ответить
Хм, начебто, ще живий., а вже 200!- образливо...
хто знає номер бригади "пропавших безвісті"?
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18.04.2022 07:57 Ответить
Печенеги,буряты, татары ... опять обосранная Орда прет против Украины.
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18.04.2022 08:08 Ответить
Скільки ще, цей непотріб тут ляже?! А їхні діти будуть прокляті до 7-мого коліна!!!!
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18.04.2022 08:42 Ответить
Цю бригаду ще в 2015 довбали під Маріуполем. Бригада Північного флоту- Мурманськ.
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18.04.2022 11:30 Ответить
 
 