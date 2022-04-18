"Достаточно - это в разы больше, чем мы имеем сегодня", - Зеленский о помощи Украине

Украина не имеет технического и вооруженного преимущества над врагом, поэтому требует в разы больше международной помощи, чем получает сейчас.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"Достаточно (помощи Украине. – Ред.) не будет, достаточно – невозможно. Достаточно – это в разы больше, чем мы имеем на сегодня. К сожалению, у нас нет технического и вооруженного преимущества над нашим врагом. Мы не на одном уровне. Но у нас более сильные люди. И главное - у нас есть цель и миссия. Мы знаем, ради чего и где мы воюем, кого мы защищаем. Мы защищаем свою землю, мы защищаем свои семьи", - сказал глава государства.

Президент отметил: то, за что сейчас ведет битва Украина, имеет свою цену – это человеческие жизни.

"И в любом случае... ты будешь выбирать - где тот же компромисс с Российской Федерацией, чтобы садиться за стол переговоров с президентом России", - сказал Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что Украина не может отдать свои территории, но пути для поиска диалога с Россией должны быть.

"Но появляются такие моменты, как Буча, Бородянка, Волноваха, Изюм, Мариуполь, после которых говорить никто не хочет. Общество наше не хочет... Сегодня у Украины, у народа, у государства есть четкое понимание: нам ничего чужого не нужно, и мы ничего своего не отдадим", - резюмировал президент.

Читайте: До пяти тысяч детей вывезли россияне из Мариуполя, - Зеленский