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В результате артобстрела Лисичанска несколько российских снарядов попали в здание патрульной полиции, шестеро сотрудников ранены, - Гайдай

поліція,обстріл

Российские оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске Луганской области, в результате этого 6 сотрудников травмированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале в понедельник утром.

"Вчера в 20:40 был совершен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал Гайдай.

Смотрите: Оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной. По области вспыхнули по меньшей мере 15 жилых домов, убиты и пострадали, - Гайдай. ФОТО
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