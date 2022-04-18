В результате артобстрела Лисичанска несколько российских снарядов попали в здание патрульной полиции, шестеро сотрудников ранены, - Гайдай

Российские оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске Луганской области, в результате этого 6 сотрудников травмированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале в понедельник утром.

"Вчера в 20:40 был совершен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал Гайдай.

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