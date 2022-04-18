Утром войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. 60% ракет сбили ПВО. В Синельниковском районе 2 пострадавших, в Павлоградском - разрушена железнодорожная инфраструктура

Утром 18 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области… Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…", - отмечает он.

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Позже Резниченко рассказал некоторые детали по утренним "прилетам".

"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели укротили. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру", - отметил он.