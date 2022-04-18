Утром войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. 60% ракет сбили ПВО. В Синельниковском районе 2 пострадавших, в Павлоградском - разрушена железнодорожная инфраструктура
Утром 18 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области… Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…", - отмечает он.
Позже Резниченко рассказал некоторые детали по утренним "прилетам".
"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели укротили. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру", - отметил он.
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Давайте факти.
та газ, інакше діла не буде!!
по чорному до турціїі весь крим.
де вони????????????
Те ж саме зі Львовом.