РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10850 посетителей онлайн
Новости Война
21 025 38
армия РФ (18050) Днепропетровщина (3507) обстрел (25782) ракеты (3471) Резниченко (475)

Утром войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. 60% ракет сбили ПВО. В Синельниковском районе 2 пострадавших, в Павлоградском - разрушена железнодорожная инфраструктура

ракета,франція,ядерна

Утром 18 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области… Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб в результате обстрела Криворожского района на Днепропетровщине, - облсовет

Позже Резниченко рассказал некоторые детали по утренним "прилетам".

"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели укротили. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру", - отметил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
А ми не годувли того покидька? Не заглядали в глаза, не дагаварівалісь пасрєдінє, не забавляли на всіляких шоу, не блокували озброєння своєї армії, не тримали її 3 роки впроголодь, не розміновували Чонгар, не залишили в подарунок оркам Мрію і на додачу десятки літаків, не готувались до шашликів на майскіє...? Наш мудрий нарід до того зовсім непричетний, то тільки той загниваючий Захід?! От пілять, захід йому винен...
показать весь комментарий
18.04.2022 08:52
+16
А він лише спостерігає? Ти нічого не попутав?
показать весь комментарий
18.04.2022 08:57
+13
показать весь комментарий
18.04.2022 08:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що ви пропонуєте ?
показать весь комментарий
18.04.2022 08:41 Ответить
Вже захід, затягнув пояси, пальне, вугілля дорого коштують тут
показать весь комментарий
18.04.2022 08:49 Ответить
А ми не годувли того покидька? Не заглядали в глаза, не дагаварівалісь пасрєдінє, не забавляли на всіляких шоу, не блокували озброєння своєї армії, не тримали її 3 роки впроголодь, не розміновували Чонгар, не залишили в подарунок оркам Мрію і на додачу десятки літаків, не готувались до шашликів на майскіє...? Наш мудрий нарід до того зовсім непричетний, то тільки той загниваючий Захід?! От пілять, захід йому винен...
показать весь комментарий
18.04.2022 08:52 Ответить
А він лише спостерігає? Ти нічого не попутав?
показать весь комментарий
18.04.2022 08:57 Ответить
Фактично лише спостерігає
показать весь комментарий
18.04.2022 09:00 Ответить
Шевченко, якби захід спостерігав нам вже давно прийшов би кирдик, особливо деяким краінам низький уклін до землі. Це не наші, травневі шашлики, найкраща розвідка і не створюйте паніку ви гірші соловя і скабеєвоі
показать весь комментарий
18.04.2022 09:18 Ответить
Фактично ?
Давайте факти.
показать весь комментарий
18.04.2022 09:33 Ответить
зверніть увагу на його граматику з орфографією - схоже пише щось навіть не руське
показать весь комментарий
18.04.2022 12:45 Ответить
Пора вводити шостий пакет санкцій ,йдеться про ембарго на нафту
та газ, інакше діла не буде!!
показать весь комментарий
18.04.2022 08:58 Ответить
Ми можемо зібрати військо, і зробити в Росії демілітарізацію, та денацифікацію.
показать весь комментарий
18.04.2022 08:46 Ответить
Поляки?
показать весь комментарий
18.04.2022 08:48 Ответить
Українці
показать весь комментарий
18.04.2022 08:50 Ответить
Ви ж особисто приїдете з Польщі й поїдете до рашки демілітаризовувати їїї?
показать весь комментарий
18.04.2022 08:52 Ответить
Так, вже поїхали, і ще приїдемо, насамперед наші сім'ї в безпеці тут.
показать весь комментарий
18.04.2022 09:00 Ответить
Ви ж з Польщі пишете, куди ви поїхали?)
показать весь комментарий
18.04.2022 09:04 Ответить
Наразі потрібен тут
показать весь комментарий
18.04.2022 09:13 Ответить
У нас військо 40 мільйонів, і це військо нездолати нікому
показать весь комментарий
18.04.2022 09:06 Ответить
Чому ЗЕ не дає зеркальну відповідь по прикордонних територіях запаребріка?
показать весь комментарий
18.04.2022 08:53 Ответить
Мабуть тому, що кацапи ******* по Україні хім зброєю, або ядеркою
показать весь комментарий
18.04.2022 08:56 Ответить
Вони і без цього її застосують. Справа часу. Зеліна страусина політика ністрілять, ніправаціравать.
показать весь комментарий
18.04.2022 09:03 Ответить
гопніка можна заспокоїти лише 3,14здюлями, пасивність же його тільки ще дужче провокує. тому росію треба ******* якнайжорсткіше
показать весь комментарий
18.04.2022 14:15 Ответить
Зе не лізе в командування армією, соромно цього не знати, чи рублі не пахнуть?
показать весь комментарий
18.04.2022 11:18 Ответить
нептун покриває все азовське море,
по чорному до турціїі весь крим.
де вони????????????
показать весь комментарий
18.04.2022 14:37 Ответить
Нужны ракеты для ответок❗А их пока нет🙁.
показать весь комментарий
18.04.2022 08:53 Ответить
Це єдина причина?
показать весь комментарий
18.04.2022 09:15 Ответить
Капитан очевидность?
показать весь комментарий
18.04.2022 09:25 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 08:49 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 08:56 Ответить
Треба давати відповітдь... хоч асфальтом кидати...
показать весь комментарий
18.04.2022 08:58 Ответить
Якраз снідав коли пролетіло.
показать весь комментарий
18.04.2022 08:59 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
18.04.2022 09:12 Ответить
Суки луплять по залізниці, щоб ми не могли доставити подарунки ближче до лінії фронту…
Те ж саме зі Львовом.
показать весь комментарий
18.04.2022 09:18 Ответить
31 пост абсолютно ні про що...
показать весь комментарий
18.04.2022 09:26 Ответить
Нужно по всем кораблям РФ гатить кучей ракет и потопить их! Тогда можно будет и Мариуполю помочь!
показать весь комментарий
18.04.2022 13:57 Ответить
 
 