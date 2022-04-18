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Германия (6730) уголовное дело (2436)

Более 140 дел за одобрение войны России против Украины расследуют в Германии

рф

Полиция и прокуратура ряда регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны Российской Федерации против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на группу изданий Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Большинство открытых дел касается использования буквы "Z", ставшей символом российского нападения.

Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под статью немецкого Уголовного кодекса, предусматривающую штраф или лишение свободы до 3-х лет для тех, кто "поощряет или иным образом одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

В земле Саксония-Ангальт возбуждено 19 дел по этой статье из-за буквы "Z", в Гамбурге – 17, из них 16 тоже касаются этого символа. В густонаселенной земле Северная Рейн-Вестфалия возбуждено 37 дел из-за одобрения российской агрессии против Украины, 22 из них также связаны с демонстрацией "Z".

Некоторые регионы, например, Бавария, такой статистики по поводу оправдания нападения России на Украину не ведут, но уверяют, что принимают меры против подозреваемых в этих преступлениях.

С начала российской войны в Украине в ряде городов Германии прокатилась волна пророссийских акций, участники которых вышли на улицы с флагами РФ и Советского Союза.

В большинстве случаев участникам пророссийских акций оппонировали иногда даже более многочисленные проукраинские выступления и акции.

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Топ комментарии
+5
сподіваюсь, любителів рашизму вишлють на їх історічєскую родіну і позбавлять можливості покидати її.
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18.04.2022 09:13
+2
3 дні сусід через стінку учить свою сім'ю культурі і людяності. Думала,що він кацап,мабуть помилилась. Жінка з рашки,а чоловік веде уроки ,що путін,то вбивця,що війна в Україні то зло,що руські німці повинні голоми думати,а не ботоксного підтримувати. А вчора на паску включив українські пісні.
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18.04.2022 09:16
+1
І шо? Це на роки.
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18.04.2022 09:07
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І шо? Це на роки.
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18.04.2022 09:07 Ответить
Більшість по літері !?
Ото ганси ну ...."дюже принципові"
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18.04.2022 09:12 Ответить
сподіваюсь, любителів рашизму вишлють на їх історічєскую родіну і позбавлять можливості покидати її.
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18.04.2022 09:13 Ответить
3 дні сусід через стінку учить свою сім'ю культурі і людяності. Думала,що він кацап,мабуть помилилась. Жінка з рашки,а чоловік веде уроки ,що путін,то вбивця,що війна в Україні то зло,що руські німці повинні голоми думати,а не ботоксного підтримувати. А вчора на паску включив українські пісні.
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18.04.2022 09:16 Ответить
Ausnahme. In meiner Umgebung Mehrheit... mind viele sind Vatniki
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18.04.2022 09:35 Ответить
Среди аусзидлеров их реально много. Казалось бы это противоестественно, поддерживать действия страны, которая их гнобила, но вот факт...
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18.04.2022 10:06 Ответить
Якщо пишете українською мовою, то пишіть грамотно. Не калічте мову і історію. В українській мові, по відношенню до московитів, не руські, а російські. Бо ті хто проробляв українську граматику розуміли, що Русь це тільки Україна. Русь без свинособак.
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11.05.2022 00:23 Ответить
Німці -скалічена ,згвалтована нація.
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18.04.2022 09:46 Ответить
А чому немає депортації до рф, після років ув'язнення
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18.04.2022 10:14 Ответить
Они работают и платят налоги, а мы покупаем ваше оружие на налоги.
Пророссийские придурки сначала получат изрядный штраф за эту букву "Z". В повторном случае грозит лишение свободы.
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18.04.2022 11:01 Ответить
 
 