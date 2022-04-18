Более 140 дел за одобрение войны России против Украины расследуют в Германии

Полиция и прокуратура ряда регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны Российской Федерации против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на группу изданий Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Большинство открытых дел касается использования буквы "Z", ставшей символом российского нападения.

Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под статью немецкого Уголовного кодекса, предусматривающую штраф или лишение свободы до 3-х лет для тех, кто "поощряет или иным образом одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

В земле Саксония-Ангальт возбуждено 19 дел по этой статье из-за буквы "Z", в Гамбурге – 17, из них 16 тоже касаются этого символа. В густонаселенной земле Северная Рейн-Вестфалия возбуждено 37 дел из-за одобрения российской агрессии против Украины, 22 из них также связаны с демонстрацией "Z".

Некоторые регионы, например, Бавария, такой статистики по поводу оправдания нападения России на Украину не ведут, но уверяют, что принимают меры против подозреваемых в этих преступлениях.

С начала российской войны в Украине в ряде городов Германии прокатилась волна пророссийских акций, участники которых вышли на улицы с флагами РФ и Советского Союза.

В большинстве случаев участникам пророссийских акций оппонировали иногда даже более многочисленные проукраинские выступления и акции.

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