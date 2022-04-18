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Новости Война
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армия РФ (18050) Луганщина (6431) эвакуация (2003) Гайдай ЛОГА (716)

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно

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Можно констатировать, что наступление войск РФ на Донбасс уже началось.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Можем констатировать, что наступление уже началось! Успейте спастись, пока мы можем Вам помочь! Внимание!!! Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громаді, Попасной", - отметил Гайдай.

По его информации, маршруты изменены с учетом фактора безопасности.

"Следует принимать решение как можно скорее. Ситуация крайне обострена", – добавляет глава региона.

Читайте: Войска РФ зашли в Кременную. Начались уличные бои, - Гайдай

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, возле дома 15

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Приволье:

центральная площадь;

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Рубежное:

Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Горское:

Дом культуры Украина. Гагарина 13-А

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Попасная

ул. Щербакова, 1-А

"Также на Луганщину будет направлен гуманитарный груз. Следите за сообщениями. Надеемся на тишину…", - резюмирует Гайдай.
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Топ комментарии
+33
Боже, бережи наших захисників, приведи нас до перемоги над окупантом.
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18.04.2022 09:39
+25
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18.04.2022 09:39
+25
Дай Бог нам удачи❗Может в этих боях сломается хребет этой петушинной стаи👊❗
Украина победит. Это пророчество👍
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18.04.2022 09:39
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для евакуації часу було більш ніж достатньо..
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18.04.2022 09:33 Ответить
бляха муха... как же хреново чего то ждать.
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18.04.2022 09:33 Ответить
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18.04.2022 09:34 Ответить
Цілком ясно, що це не Москва, не Пітер і не Сочі.
Це якась глуха провінція, чи уральска, чи сибірська, де перед молодою людиною лежать два шляхи - або спитись/зколотись тай здохнути під парканом або всеж іхати 18-м маршрутом.
Модель "великоі россіі" - самі жити не вміемо і вам не дамо.
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18.04.2022 09:50 Ответить
Это только тупые орки начинают наступление в день начала недельного дождя на Донбассе?
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18.04.2022 09:37 Ответить
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18.04.2022 09:39 Ответить
Боже, бережи наших захисників, приведи нас до перемоги над окупантом.
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18.04.2022 09:39 Ответить
Дай Бог нам удачи❗Может в этих боях сломается хребет этой петушинной стаи👊❗
Украина победит. Это пророчество👍
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18.04.2022 09:39 Ответить
Ну з Богом, тримайтесь і перемагайте. Ви знали,ви готувалися,за вами вся Україна, а попереду її кордони. День січі,День Слави День Перемоги. Україна понад усе
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18.04.2022 09:41 Ответить
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18.04.2022 09:45 Ответить
Американці вже свої розвідувальні літаки "повісили" над Румунією. У нас тепер є додаткові вуха й очі. З Богом!
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18.04.2022 09:51 Ответить
та чомусь Львів став потерпати більше...
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18.04.2022 09:59 Ответить
бо зелені тріпачі піаряться
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18.04.2022 10:03 Ответить
Вони зараз "слухають" той напрямок, який важливіший набагато. А саме - Донбас, Маріуполь, Чорне море.
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18.04.2022 10:06 Ответить
Ну, с Богом! Молимся за своих защитников. Перебейте рашке хребет!
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18.04.2022 09:53 Ответить
Открыл карту и увидел пока что максимум 10% от территории Украины. О какой 5 части ты говоришь? Каждый день берут новые города? Какие города взяли за последние 2 недели? Вообще, хоть один город назови
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18.04.2022 10:06 Ответить
Кремінну взяли.
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18.04.2022 11:37 Ответить
Схлопнется этот балаган гораздо быстрей❗
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18.04.2022 10:08 Ответить
Дуже багато Гайдая. Майже як Зеленського...
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18.04.2022 09:59 Ответить
Слухай " скабеєву" Вони тобі нарозказують
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18.04.2022 10:14 Ответить
До чого тут Скабєєва, блд? Як завжди, інтернетний активіст якусь муйню брякнув.
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18.04.2022 10:27 Ответить
На востоке 90% ваты.Кому оружие давать ?
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18.04.2022 11:57 Ответить
З Богом, рідненькі!
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18.04.2022 13:35 Ответить
Дякую ЗАХИСНИКИ ! ВІРЮ В НАШУ ПЕРЕМОГУ ! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ВСЕСВІТНЕ ЗЛО ! НЕБЕСНОГО ЗАХИСТУ ! МОЛЮСЬ ВСІМ МАТЕРИНСЬКИМ СЕРЦЕМ І ДУШЕЮ !!!
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18.04.2022 13:50 Ответить
Дякую ЗАХИСНИКИ ! ВІРЮ В НАШУ ПЕРЕМОГУ ! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ВСЕСВІТНЕ ЗЛО ! НЕБЕСНОГО ЗАХИСТУ ! МОЛЮСЬ ВСІМ МАТЕРИНСЬКИМ СЕРЦЕМ І ДУШЕЮ !!!
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18.04.2022 13:51 Ответить
 
 