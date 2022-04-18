Россия во время осады Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии, - Минобороны Великобритании
Россия при осаде Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии. Однако российское командование обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Слаженное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", - говорится в сообщении.
В то же время, попытка захватить Мариуполь дорого стоила его жителям. Значительные части инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.
"Задача ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. и это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и это не грозит населению Украины", - отметили в Минобороны Британии.
Пожалуйста, подождите...
Вони не написали часом, що ми реально можемо протиставити такій тактиці?
І все це вони роблять, за власний кошт і в збиток своїй державі, якщо ви не в курсі. На відміну від тієї ж молдови, ізраїлю і їм подібним.
@prm_ua
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1 год
У Швеції чоловік продав свою вітрильну яхту, щоб купити партію швидких для України. За кермом однієї з них він сам приїхав до Тростянця Сумської області.
вигравбільше 80 млрд гривень у деравного Привату 24 лютого 2022 року. Уявляєте, яке соУпаденіє?
23 лютого 2020 року
"Інвестиційна компанія «Систем Кепітал Менеджмент» (SCM), акціонером якої є український олігарх Рінат Ахметов, сплатить наперед 1 мільярд гривень податків, аби підтримати країну на тлі загрози вторгнення Росії."
Хоча Беня такий же 5 млрд. $, які він вивів з привату і держава рефінансувала з допомогою облігацій, також він вкрав.
Шо цей говнюк, що й інший...
А треба було дивитись і запам'ятовувати що вони там роблять і готуватись протидіяти.
Але кому то треба було..