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Россия во время осады Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии, - Минобороны Великобритании

маріуполь

Россия при осаде Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии. Однако российское командование обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Слаженное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", - говорится в сообщении.

В то же время, попытка захватить Мариуполь дорого стоила его жителям. Значительные части инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.

"Задача ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. и это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и это не грозит населению Украины", - отметили в Минобороны Британии.

Читайте: "Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине", - МИД Великобритании
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Топ комментарии
+10
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
1 год
У Швеції чоловік продав свою вітрильну яхту, щоб купити партію швидких для України. За кермом однієї з них він сам приїхав до Тростянця Сумської області.
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18.04.2022 09:42
+6
А наші керманичі Сирію проржали.
А треба було дивитись і запам'ятовувати що вони там роблять і готуватись протидіяти.
Але кому то треба було..
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18.04.2022 09:44
+5
Чи Ахметка продав хоча б один свій замок?
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18.04.2022 09:46
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На жаль така тактика і в Чечні і Сирії спрацювала та помогла РФ досягнути своїх цілей.
Вони не написали часом, що ми реально можемо протиставити такій тактиці?
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18.04.2022 09:37 Ответить
нужно тяжелое вооружение, авиация и средства пво, а этого на том направлении нет, ось і маємо...
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18.04.2022 09:39 Ответить
Про Маріуполь як про завершене. Там ще велика кількість захисників і жителів міста.
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18.04.2022 09:37 Ответить
Ну, к сожалению, мы все понимаем, что без деблокады вопрос 2-4 недели, как повезет, а наши власти даже не пытаются начать деблакаду и не раз заявляли что не будут её проводить. Фронт стоит, попыток прорыва нету, и с каждым днём всё становится похоже на какой договорняк.
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18.04.2022 09:42 Ответить
Они согласились солдат ВСУ выпустить, а азовцев выпускать не будут. Так и говорят - ни один азовец живым от-туда не выйдет.
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18.04.2022 09:52 Ответить
Ну так Вы выбрали такую же тактику, смотреть и не вмешиваться
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18.04.2022 09:40 Ответить
Асад застосував хім зброю, гори трупів, а він і далі президент...
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18.04.2022 09:45 Ответить
Вони вибрали тактику постачання зброї Україні тоді, коли містечкова влада верещала про "ненагтетать і шашликі". Більш того, продовжують постачати зброю, навчати наших вояків, ділитися розвідданними і чавити кацапів санкціями та блокадою.
І все це вони роблять, за власний кошт і в збиток своїй державі, якщо ви не в курсі. На відміну від тієї ж молдови, ізраїлю і їм подібним.
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18.04.2022 10:03 Ответить
Мы сейчас обсуждаем Мариуполь. То оружие, что дали, 95% не предназначено для ведения наступательных действий, а которое предназначено, очень мало и хватит только отбится на каком-то другом участке фронта, но не для Марика. Тупо смотрим сериал сколько ещё дней продержатся защитники Мариуполя и не вмешиваемся. Как в свое время радовались киборгам в Донецком аэропорте, ребята герои, но во всех действиях в мире важен результат, а не сам процесс. Да, с огромными потерями, но в итоге аэропорт перешел к оркам. Также будет и с Мариком без деблокады, а для деблокады нужны самолёты от запада и очень много АТ
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18.04.2022 10:12 Ответить
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
1 год
У Швеції чоловік продав свою вітрильну яхту, щоб купити партію швидких для України. За кермом однієї з них він сам приїхав до Тростянця Сумської області.
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18.04.2022 09:42 Ответить
Чи Ахметка продав хоча б один свій замок?
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18.04.2022 09:46 Ответить
Більш цікаво, що продав бабломойський. Хоча він не продав, він виграв більше 80 млрд гривень у деравного Привату 24 лютого 2022 року. Уявляєте, яке соУпаденіє?

23 лютого 2020 року
"Інвестиційна компанія «Систем Кепітал Менеджмент» (SCM), акціонером якої є український олігарх Рінат Ахметов, сплатить наперед 1 мільярд гривень податків, аби підтримати країну на тлі загрози вторгнення Росії."
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18.04.2022 10:08 Ответить
Податки на перед чувак яких мільярди $ вивів, заплатив 33 млн.$ податків на перед, хавайте лохи хавайте...
Хоча Беня такий же 5 млрд. $, які він вивів з привату і держава рефінансувала з допомогою облігацій, також він вкрав.
Шо цей говнюк, що й інший...
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18.04.2022 10:20 Ответить
Вони один одного варті. Та беня, в своїй бездонній ненажерливості, лідер не тільки в Україні, а, ймовірно, й у світі.
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18.04.2022 14:34 Ответить
Щира подяка, прекрасній Людині! Бережи його Господь.
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18.04.2022 10:10 Ответить
А наші керманичі Сирію проржали.
А треба було дивитись і запам'ятовувати що вони там роблять і готуватись протидіяти.
Але кому то треба було..
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18.04.2022 09:44 Ответить
Те що було зрозуміло... Що робити зараз?
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18.04.2022 09:49 Ответить
Маріуполь зараз затримує більшість сил кацапів. Це щит для всієї України. Але як йому допомогти? Як до нього пробитися? Серце кров'ю обливається за наших Захисників та людей що там лишилися...

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18.04.2022 10:11 Ответить
По карте под Изюмом у мардвы кател, скоро иё там сварят.
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18.04.2022 10:31 Ответить
Да разве только в Мариуполе..по всей Украине..у рашистов другой тактики ,нет..
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18.04.2022 10:37 Ответить
Одічальіе оркі з другими арміями воювати не вміють. То ж жопорукі жопоголові потвори, які вміють воювати тільки з беззбройним мирним населенням.
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18.04.2022 11:19 Ответить
Это не тактика-это военные преступления
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18.04.2022 10:53 Ответить
Мы держали Грозный 2 месяца, они просто сравнивали с землей много этажные дома тяжелой артиллерией. Мы заплатили оркам и чечено-говорящим и дали вывезти всех раненых а те кто остался выходил из города по минному полю. Потери были большие, но многие смогли выйти и продолжить сопротивление. В Мариуполе они смогут сопротивляться стоко скоко есть боеприпасы и еда, однако когда останется слишком мало места, и они соберутся в одном месте, орки просто разбомбят это место.Поэтому им надо прорываться из кольца,с помощью из вне, артиллерия и подразделение пехоты должны им помочь.
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18.04.2022 11:25 Ответить
 
 