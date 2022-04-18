Ситуация в регионах: ракетные удары по Львову и Краматорску, обстрелы Харьковщины и Донбасса, - отчеты ОВА

Утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Львову и одному из районов Днепропетровской области, а также обстреляли Николаев, ночью был ракетный удар по Краматорску, обстреливали Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Херсонскую области.

Об этом свидетельствуют данные председателей ОВА и местных властей на утро понедельника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Днепропетровщина: враг попал по инфраструктурному объекту в Синельниковском районе, двое пострадавших. И также "прилеты" в Павлоградском районе, повреждена железнодорожная инфраструктура. Предварительно, без пострадавших.

Харьковская область. Ночные обстрелы разных районов Харькова, количество пострадавших еще не устанавлось.

По области вечером оккупанты обстреляли Лозовую, пострадавших нет.

По последним данным, за сутки в Харьковской области ранены 24 человека, пятеро погибли.

Читайте: Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно

Луганщина: россияне ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной, площадь возгорания более двух тыс. кв. м.

В Лисичанске обстреляли участок патрульной полиции, раненые полицейские доставлены в больницу.

Кроме того, в других городах области загорелось 15 жилых домов. Пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое.

Донетчина: ночью ракетный обстрел Краматорска, есть разрушение инфраструктуры, информация по пострадавшим уточняется.

Обстрелы Угледара, Авдеевки, Марьинки, Торецка из артиллерии и града. Есть разрушения и раненые среди гражданских. Количество и степень тяжести уточняется.

Мариуполь – без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия во время осады Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии, - Минобороны Великобритании

Херсонщина: взрывы и обстрелы на территории всей области. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация стабильно тяжелая.

Николаевщина: с ночи идет воздушная тревога. Утром были обстрелы города, по предварительным данным, горит камыш. Информация о последствиях уточняется.

Ситуация контролируемая.

Во Львовской области ночь была спокойной, но утром по Львову нанесли 5 ракетных ударов.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Кировоградщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговщине.