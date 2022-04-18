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Новости Война
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Львов (4507) обстрел (25782) ракеты (3471) Укрзализныця (2688)

Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове. Ситуация на вокзале контролируемая, возможна задержка прибытия поездов, – "Укрзализныця". ФОТО

львів

Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Львову утром 18 апреля. Ситуация на железнодорожном вокзале города контролируется, возможна задержка прибытия поездов до вокзала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлена ​​после окончания сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено" , – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за скопления поездов, ожидавших отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка прибытия к вокзалу.

"Железнодорожники делают все для минимизации времени задержки", - добавляют в "Укрзализныце".

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В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Сергей Камышин отметил в телеграмм-канале: "Сегодня утром российские войска обстреляли Львов. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов. Свою поврежденную инфраструктуру восстановим".

Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове. Ситуация на вокзале контролируемая, возможна задержка прибытия поездов, – Укрзализныця 01
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Топ комментарии
+32
А ось чому ********.
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18.04.2022 10:14
+18
нажаль є загибли. одна влучила в жітловой будинок

досі є ******* які знимають та викладають відео в мережу. в мене відео влучання з'явилось меньш ніж через годину після першого вибуху

люди! схамениться! зараз повторна тревога на західної Украіні. Сукі гатять повторно щоб рятивників та поранених добити
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18.04.2022 10:16
+14
Дивовижні збіги в нас. Куди по тєлєку спрямують, туди кацапня і б'є.
Ніякої таємниці..
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18.04.2022 10:21
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курва мать опять исусик садик и его команда сливает всё
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18.04.2022 10:13 Ответить
не лише.
в нас ще ціла партія слуг є.
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18.04.2022 10:15 Ответить
ракети літіли на Франік але в останній момент змініли напрямок руху в бік Львова тому їх було вкрай важко збити (із TV)
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18.04.2022 10:13 Ответить
це жека кварталівський розповів ?
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18.04.2022 10:16 Ответить
Ксенія, ви зараз жартуєті? якій нах "жека"?
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18.04.2022 10:17 Ответить
Так сидять два гуморист експерди на марафоні.
Новини розповідають.
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18.04.2022 10:19 Ответить
я в курсі про ціх ******* але як ви могли уявити щоб я їх дивився?
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18.04.2022 10:23 Ответить
Зараз альтернативи практично немає.
Взагалі то я не знала, що ракети можуть змінювати курс. Подумала що це чергове виправдання зеленої халатності.
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18.04.2022 10:27 Ответить
може змінювати нажаль
альтерннатіва - ютуб он-лайн трансляція "Прямого" та "Еспресо"
я "говномарафон" взагалі ні разу не дивився. фоном ютуб по телеку
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18.04.2022 10:30 Ответить
Не ображайтесь )
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18.04.2022 10:37 Ответить
доречи

https://t.me/c/1352726486/30108
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18.04.2022 11:21 Ответить
на них що сидів кацап з штурвалом?
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18.04.2022 10:17 Ответить
знаешь чім "калібр" відрізняеться від старих ракет? в нього є програма польоту и він може змінювати напрямок руху по заданим коордінатам.
тому тревога лунає по кільком областям первоначального напрямку ракети та з часом перелік областей змінюється. Щоб це зразумити треба всього лише відкріти "мапу повітряних тревог" та включити голову
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18.04.2022 10:21 Ответить
річ про крилату модіфікацію "калібра"
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18.04.2022 10:22 Ответить
А у Франківську була тривога?
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18.04.2022 10:37 Ответить
так
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18.04.2022 10:38 Ответить
8:23
https://t.me/povitryanatrivogaaa/1683
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18.04.2022 10:39 Ответить
Швидше за все це був "Кинджал". Він так змінбє напрям, щоб було важко збити. Тішить одне - цього добра у кацапів вкрай мало. І використали ці ракетне саме для Львова, щоб почати наступ на Сході. Цим вони намагаються мінімізувати поставки західної допомоги і відволікти увагу. Але оскільки вони дебіли, то своїми діями шкоди завдають лише мирним. Як завжди.
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18.04.2022 10:19 Ответить
Ні, це звичайні калібри або ікси морського або авіаційного базування.
Не розумію, чому ППО їх не збиває, якщо звичайні люди масово на телефони знімають їх польоти у себе над головами у світлу пору доби. Плюс до того, ці уруські ракети ревуть, як реактивний літак.

Продам інфу для ППО. На південний схід від Львова (звідки долетіло вже втретє за цю війну) є таке прекрасне містечко Звенигород. А за ним - невеличкий гірський кряж, з якого видно Львів і в добру погоду навіть Рогатин та Бережани... Невже там складно поставити якусь древню Шилку? Чи хоча би якийсь взвод з ручними ПЗРК. Тим більше, що вся ця срань летить лише з одного напрямку. Бо вони не можуть стріляти над Румунією.
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18.04.2022 13:13 Ответить
А ось чому ********.
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18.04.2022 10:14 Ответить
А кудою ще ? ЦЕ очевідні речі. І ніякою тут таємниці немає
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18.04.2022 10:18 Ответить
Дивовижні збіги в нас. Куди по тєлєку спрямують, туди кацапня і б'є.
Ніякої таємниці..
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18.04.2022 10:21 Ответить
Якщо так, то яким чином доставляються інші 49 відсотків? Хто такий Кирило Тимошенко і які повноваження він має, щоб у воєнний час патякати язиком?
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18.04.2022 10:22 Ответить
ворожий агент на зарплаті?
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18.04.2022 14:36 Ответить
Або митниця, або львівський "волонтерський хаб" незабаром відгребуть. Причому ******* їх будуть ногами, дрючками, прикладами - усім що буде під рукою.
Із двох фур з Франції розчинилася одна.
Оптика, бронікі, каски, плити під плитоноски - кераміка клас 6, ПНВ, тепліки, плітоноски, розгрузки, екіпіровка.
Це неповний перелік того, що вкрали в Армії.

Буде великий срач, обіцяю.
Я підключу всіх, кого зможу. Я візьму відпустку та особисто поїду ламати ноги та руки цим падлам. І привезу із собою підрозділ злих армійців.

Митниця, Львів - готуйтеся.

https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/permalink/5308737685812433

https://www.facebook.com/zvukorej?__cft__[0]=AZXpm_O9SXvlWqYxsmTdErGg8_SYnNqghgm_1tgMpoxZ0_vMvbM2x0nZdfVT-XPJjOTH9tKz0t4JihpuAMFdfn5fnozWRGqd1wsL4jtPQqI7bQ44TVlwrXpnW97m5_QurjgDX0sUp0d85G1saa81KhvcBvPjIguhFXHvJOGo72IUgw&__tn__=-UC%2CP-y-R Олег Бондаренко
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18.04.2022 10:25 Ответить
Можливо брехня!
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18.04.2022 10:42 Ответить
ця "брехня" вже декілька тижнів гуляе по мережи. це далеко не перший випадок
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18.04.2022 10:45 Ответить
В нас теж сумками "волонтери" тягнуть..
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18.04.2022 10:53 Ответить
Вже й СБУ пропіарились що затримали одну падлу за торгівлю броніками. Скоріш за все пішака злила" бригада погуляйка.".
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18.04.2022 12:38 Ответить
Ви відрізняете гуманітарну та війскову допомогу? Чі гуманітарна теж є ціллю москалів?
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18.04.2022 12:34 Ответить
дурне, чи що? кацап куди захоче туди і ракети направить...
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18.04.2022 17:13 Ответить
і в 100500 раз занию...як жеж нам не вистачає закритого неба....
хоча...десь може й збережуться оті нові дороги...
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18.04.2022 10:14 Ответить
Зустрічала дописи військових, може тому їм хочуть заборонити висловлюватись у соцмережах- бачимо ракети, намагаємось збити всім чим є, але не виходить, хоч асфальтом по ним кидайся..
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18.04.2022 10:18 Ответить
Су...касабські
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18.04.2022 10:15 Ответить
Продовжуємо допомагати ЗСУ знищувати москалів . Садовий - великий молодець. Слава Україні ! 🇺🇦
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18.04.2022 10:16 Ответить
Садовий тут при чому ?

російську армію втримує ?

ролик з 2014 нагадати ? про це сцикливе чмо з сильно розвинутим хватальним рефлексом ?
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18.04.2022 10:48 Ответить
нажаль є загибли. одна влучила в жітловой будинок

досі є ******* які знимають та викладають відео в мережу. в мене відео влучання з'явилось меньш ніж через годину після першого вибуху

люди! схамениться! зараз повторна тревога на західної Украіні. Сукі гатять повторно щоб рятивників та поранених добити
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18.04.2022 10:16 Ответить
В Луцьку нафтобазу розбомбили то з Польщі дзвонили через 15хв, з Німеччини через годину, питались, що в нас сталось.
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18.04.2022 10:33 Ответить
В один чи два резервуари попали) не сильно там і розбомбили...ракет не вистачить на все
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18.04.2022 10:40 Ответить
зараз значно меньш викладують, але всьо одно знаходяться унікальни хайпожери
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18.04.2022 10:42 Ответить
поясни мені... логічно і обьєктивно... в чему проблема... ще ні один не зміг пояснити. що від того, що виклади вже наслідки?
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18.04.2022 17:14 Ответить
не фотайте мразі тупологові
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18.04.2022 10:18 Ответить
Як же ж нам не вистачає вибухів і пожеж на військових обєктах рф.
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18.04.2022 10:19 Ответить
Пора працювати на випередження - перекопати під картоплю всі аеродроми в бульбостані і кацапладії. Та й кремль щось задовго стирчить...
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18.04.2022 10:24 Ответить
Мало нам надають ППО! Треба краще просити, сильніше, може навіть пригрозити! Якщо , Знову не допоможе, запропонувати переробити дороги нашим партнерам, думаю це їх, точно переконає...

А подоляку привіт від каналу коломойського тамедведчука(1+1) !
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18.04.2022 10:31 Ответить
краще просити ? це як... навколішки встати та відсосати????
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18.04.2022 17:16 Ответить
Сподіваюсь, після цього випадку не будуть пиз*іти, яку допомогу нам постачають західні країни. Російські пропагандони кілька днів тому, говорили, що потрібно бахнути залізницю у Львові через постачання зброї з Польщі. Молодці, ідіоти!
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18.04.2022 10:34 Ответить
ой ***, яке ти тупе! а в перший день війни що, на Львів ракет не посилали? А на Маріуполь чому кидають бомби та ракети? бо туда гуманітарку везуть.. якраз тому, що ракетами там бом***ть? де логіка в ваших ідіотичних викриках?
де логіка? Якби зброю постачали би через ЧОП то що, Львів би ні разу не бомбанули би , так? гарантуєш?
Кацапу треба якась нагальна причина, чи що?
А якби не сказали би... то що, кацапи би почали всі заліз.колії бомбити... то значить взагалі, по логіці, не треба зброї постачати? Все правильно, так?
недоумки ви якісь тут всі... здравого розсудку у вас немає!
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18.04.2022 17:21 Ответить
Заздалегідь_вдячна🐝
@podolyanochka39
·
3 год
Кажуть,Президент Зеленський закликав мешканців окупованих територій саботувати накази окупантів.
Але є один нюанс:мешканці беззбройні і живуть лише вірою в ЗСУ!
Раднику наш,Гаранте мого конституційного права на життя,а чому ви до ВЛАСНОГО народу без озброєної охорони не виходите?
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18.04.2022 10:37 Ответить
Нема що зливати, у ракет підарастичних велика похибка, тому загинуло кілька цивільних
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18.04.2022 10:39 Ответить
Фотокор Цензора вже встиг змотатись на джеті і сфоткати.
Певно ні.
Це запостила Укрзалізниця.
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18.04.2022 10:55 Ответить
Вибачаюсь..

Це УНІАН... Воно фотку виклало..

До речі,сайт Уніан Бєнін.
Редакції тижневика "Дзеркало тижня" та сайту ZN.UA прийняли рішення бойкотувати новинну стрічку УНІАН через фальсифікування інтерв'ю Сергія Власенка т
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18.04.2022 10:56 Ответить
Потрібно звернутися до США що,б допомогли вивести з ладу російські супутники!
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18.04.2022 11:37 Ответить
фото для корегувальників зробили?
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18.04.2022 11:59 Ответить
 
 