Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове. Ситуация на вокзале контролируемая, возможна задержка прибытия поездов, – "Укрзализныця". ФОТО
Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Львову утром 18 апреля. Ситуация на железнодорожном вокзале города контролируется, возможна задержка прибытия поездов до вокзала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлена после окончания сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено" , – говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за скопления поездов, ожидавших отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка прибытия к вокзалу.
"Железнодорожники делают все для минимизации времени задержки", - добавляют в "Укрзализныце".
В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Сергей Камышин отметил в телеграмм-канале: "Сегодня утром российские войска обстреляли Львов. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов. Свою поврежденную инфраструктуру восстановим".
Пожалуйста, подождите...
в нас ще ціла партія слуг є.
Новини розповідають.
Взагалі то я не знала, що ракети можуть змінювати курс. Подумала що це чергове виправдання зеленої халатності.
альтерннатіва - ютуб он-лайн трансляція "Прямого" та "Еспресо"
я "говномарафон" взагалі ні разу не дивився. фоном ютуб по телеку
https://t.me/c/1352726486/30108
тому тревога лунає по кільком областям первоначального напрямку ракети та з часом перелік областей змінюється. Щоб це зразумити треба всього лише відкріти "мапу повітряних тревог" та включити голову
https://t.me/povitryanatrivogaaa/1683
Не розумію, чому ППО їх не збиває, якщо звичайні люди масово на телефони знімають їх польоти у себе над головами у світлу пору доби. Плюс до того, ці уруські ракети ревуть, як реактивний літак.
Продам інфу для ППО. На південний схід від Львова (звідки долетіло вже втретє за цю війну) є таке прекрасне містечко Звенигород. А за ним - невеличкий гірський кряж, з якого видно Львів і в добру погоду навіть Рогатин та Бережани... Невже там складно поставити якусь древню Шилку? Чи хоча би якийсь взвод з ручними ПЗРК. Тим більше, що вся ця срань летить лише з одного напрямку. Бо вони не можуть стріляти над Румунією.
Ніякої таємниці..
Із двох фур з Франції розчинилася одна.
Оптика, бронікі, каски, плити під плитоноски - кераміка клас 6, ПНВ, тепліки, плітоноски, розгрузки, екіпіровка.
Це неповний перелік того, що вкрали в Армії.
Буде великий срач, обіцяю.
Я підключу всіх, кого зможу. Я візьму відпустку та особисто поїду ламати ноги та руки цим падлам. І привезу із собою підрозділ злих армійців.
Митниця, Львів - готуйтеся.
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/permalink/5308737685812433
https://www.facebook.com/zvukorej?__cft__[0]=AZXpm_O9SXvlWqYxsmTdErGg8_SYnNqghgm_1tgMpoxZ0_vMvbM2x0nZdfVT-XPJjOTH9tKz0t4JihpuAMFdfn5fnozWRGqd1wsL4jtPQqI7bQ44TVlwrXpnW97m5_QurjgDX0sUp0d85G1saa81KhvcBvPjIguhFXHvJOGo72IUgw&__tn__=-UC%2CP-y-R Олег Бондаренко
хоча...десь може й збережуться оті нові дороги...
російську армію втримує ?
ролик з 2014 нагадати ? про це сцикливе чмо з сильно розвинутим хватальним рефлексом ?
досі є ******* які знимають та викладають відео в мережу. в мене відео влучання з'явилось меньш ніж через годину після першого вибуху
люди! схамениться! зараз повторна тревога на західної Украіні. Сукі гатять повторно щоб рятивників та поранених добити
А подоляку привіт від каналу коломойського тамедведчука(1+1) !
де логіка? Якби зброю постачали би через ЧОП то що, Львів би ні разу не бомбанули би , так? гарантуєш?
Кацапу треба якась нагальна причина, чи що?
А якби не сказали би... то що, кацапи би почали всі заліз.колії бомбити... то значить взагалі, по логіці, не треба зброї постачати? Все правильно, так?
недоумки ви якісь тут всі... здравого розсудку у вас немає!
@podolyanochka39
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3 год
Кажуть,Президент Зеленський закликав мешканців окупованих територій саботувати накази окупантів.
Але є один нюанс:мешканці беззбройні і живуть лише вірою в ЗСУ!
Раднику наш,Гаранте мого конституційного права на життя,а чому ви до ВЛАСНОГО народу без озброєної охорони не виходите?
Певно ні.
Це запостила Укрзалізниця.
Це УНІАН... Воно фотку виклало..
До речі,сайт Уніан Бєнін.
Редакції тижневика "Дзеркало тижня" та сайту ZN.UA прийняли рішення бойкотувати новинну стрічку УНІАН через фальсифікування інтерв'ю Сергія Власенка т