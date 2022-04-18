Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове. Ситуация на вокзале контролируемая, возможна задержка прибытия поездов, – "Укрзализныця". ФОТО

Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Львову утром 18 апреля. Ситуация на железнодорожном вокзале города контролируется, возможна задержка прибытия поездов до вокзала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлена ​​после окончания сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено" , – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за скопления поездов, ожидавших отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка прибытия к вокзалу.

"Железнодорожники делают все для минимизации времени задержки", - добавляют в "Укрзализныце".

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В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Сергей Камышин отметил в телеграмм-канале: "Сегодня утром российские войска обстреляли Львов. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов. Свою поврежденную инфраструктуру восстановим".